Live TV

Proiectul privind infracțiunile de mediu: Guvernul promite garanții pentru fermierii care folosesc legal apa

Data actualizării: Data publicării:
buzoianu barna
Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, şi viceprim-ministrul Barna Tanczos, ministrul interimar al Agriculturii. Sursa foto: facebook.com/Mediu.Romania
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii au clarificat că proiectul de lege privind infracțiunile de mediu nu vizează fermierii care folosesc legal apa, ci persoanele care realizează captări ilegale ce pot produce daune semnificative mediului. România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme și pot lăsa comunități întregi fără această resursă vitală, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu şi viceprim-ministrul Barna Tanczos, ministrul interimar al agriculturii şi dezvoltării rurale, au avut miercuri, la sediul Ministerului Mediului, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare şi cu echipele tehnice şi juridice ale celor două ministere. La discuţii au participat reprezentanţi ai Federaţiei Naţionale PRO AGRO, ai Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, ai Uniunii de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal şi ai Asociaţiei Forţa Fermierilor - AFF.

Potrivit unui comunicat al MMAP, întâlnirea a fost organizată pentru analizarea punctuală a observaţiilor formulate de sectorul agricol asupra proiectului de lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, aflat în transparenţă decizională. Proiectul transpune Directiva (UE) 2024/1203 şi urmăreşte sancţionarea mai fermă a infracţiunilor grave de mediu, concomitent cu introducerea unor garanţii clare pentru persoanele şi operatorii care acţionează cu bună-credinţă şi respectă legea.

Unul dintre principalele subiecte a fost infracţiunea privind captarea ilegală a apelor de suprafaţă sau subterane, atunci când aceasta poate produce daune semnificative unui corp de apă. În contextul informaţiilor şi interpretărilor apărute recent în spaţiul public, MMAP şi MADR subliniază că proiectul nu incriminează simpla existenţă ori utilizarea legală a unei fântâni şi nici utilizarea legală a apei în agricultură iar fermierii care respectă condiţiile stabilite de autorităţi şi utilizează apa în limitele legii nu sunt ţinta noilor sancţiuni.

Potrivit MMAP, noile prevederi urmăresc faptele ilegale grave - de exemplu, captările neautorizate care pot seca râuri sau lacuri, pot afecta alimentarea cu apă a comunităţilor ori pot produce daune semnificative mediului. Sancţiunile sunt stabilite gradual, în funcţie de gravitatea faptei şi de efectele produse.

„Vrem să oprim infracţiunile grave, nu să sancţionăm fermierii de bună credinţă. România are nevoie de o lege puternică împotriva celor care captează ilegal apa, distrug ecosisteme şi pot lăsa comunităţi întregi fără această resursă vitală. În acelaşi timp, un fermier care lucrează cu bună-credinţă, are actele în regulă şi respectă limitele stabilite trebuie să ştie clar că legea protejează conduita corectă. Dialogul de astăzi ne-a ajutat să identificăm formulări mai clare, care reduc riscul interpretărilor abuzive, fără să slăbească lupta împotriva criminalităţii de mediu”, a declarat Diana Buzoianu, în comunicat.

În urma discuţiilor, părţile au convenit asupra necesităţii introducerii în proiect a unei clarificări referitoare la activităţile desfăşurate cu respectarea unei autorizaţii, a unui aviz, a unui acord de mediu sau a unui alt act administrativ valabil, atunci când operatorul acţionează cu bună-credinţă şi în limitele condiţiilor stabilite. Forma juridică exactă va fi definitivată de echipele de specialitate. De asemenea, au fost discutate criterii suplimentare care pot fi adăugate la analiza daunelor semnificative, precum şi ce se întâmplă în cazul poluărilor provenite din cazurile de forţă majoră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totodată, MMAP va solicita o clarificare tehnică din partea Comisiei Europene privind formularea utilizată pentru faptele „susceptibile să producă daune semnificative”, astfel încât transpunerea directivei să fie completă, iar norma naţională să fie cât mai clară şi predictibilă. Cele două ministere vor continua analiza propunerilor transmise de organizaţiile fermierilor, inclusiv a celor privind simplificarea şi clarificarea procedurilor de autorizare.

„Agricultura şi protecţia mediului nu sunt obiective opuse. Ambele depind de aceeaşi resursă esenţială: apa. O reglementare bună trebuie să fie fermă cu ilegalitatea şi, în acelaşi timp, predictibilă pentru producătorii care lucrează corect şi legal. MADR va rămâne la masa dialogului, alături de MMAP şi de organizaţiile fermierilor, până când formulările vor fi clare, echilibrate şi aplicabile. Mobilizăm echipele tehnice şi construim soluţiile prin dialog, pe baza realităţilor din teren şi cu respectarea legii”, a precizat Barna Tanczos.

Părţile au stabilit continuarea dialogului şi organizarea unei noi reuniuni de lucru în aproximativ două săptămâni. Până atunci, echipele MMAP şi MADR vor lucra asupra propunerilor discutate şi vor integra clarificările care pot fi preluate, cu păstrarea transparenţei decizionale şi a obligaţiilor europene asumate de România.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Joe Biden
1
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
Putin ridică paharul de șampanie
2
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...
Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment, Budapest, Hungary - 13 Jul 2026
3
„Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la...
zelenski trump davos
4
Impresionat de progresele Ucrainei pe câmpul de luptă, Trump a ajuns încântat de...
apa scazuta la dunare
5
De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile...
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
Digi Sport
Bulgarii se tem: posibilă intervenție UEFA, după Universitatea Craiova - Levski Sofia 2-2!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu face declaratii
Buzoianu (USR): Grindeanu habar nu are de unde îşi face rost de o majoritate. Avem nevoie de alegeri anticipate
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Grindeanu, după depunerea strategiei privind biodiversitatea în Parlament: „Guvernul a înțeles că respectarea legii nu este opțională”
pompieri inundatii prahova
Diana Buzoianu: Inundaţiile recente şi pagubele lăsate în urmă sunt și decontul dureros a 20-30 de ani de neglijenţă
N06 BUZOIANU RECICLARE SINCRON 271125_00533
Diana Buzoianu, chemată la discuții de organizațiile fermierilor. Ce nemulțumiri au față de proiectul legii mediului
Woman, beach, ocean: Relaxed woman sits on a donut float by the tranquil sea on a pebble shore with copy space.
Fenomenul care a răcit brusc apa mării la doar 13 grade, în plin sezon de vacanțe. Meteorologii anunță cum va fi vremea pe litoral
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, apel către români după oprirea centralei nucleare de la...
medici
Pîslaru: Două persoane din trei din sistemul medical vor avea...
2025-06-20-1
Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: „Nu văd o problemă”. Ce spune...
sorin grindeanu
Anunțul lui Grindeanu legat de strategia privind biodiversitatea: „Nu...
Ultimele știri
Ucrainenii au pierdut un avion de vânătoare F-16 în timpul unei misiuni de luptă. „Pilotul a fost nevoit să se catapulteze”
Trump și Netanyahu au analizat trei scenarii pentru a opri programul nuclear al Iranului
Extrema dreaptă din Franța încearcă să profite de incendiile devastatoare din țară. Expert: „Nu sunt sigur că vor reuși”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a răspuns Irina Columbeanu când a fost întrebată în New York de unde provine. Declarațiile ei sunt acum...
Cancan
Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord. Nu e o glumă!
Fanatik.ro
Bătaie la vestiare după Universitatea Craiova – Levski 2-2! Felgueiras în prim plan. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Companiile AI strâng cărți vechi, își antrenează modelele cu ele, apoi le distrug
Fanatik.ro
Încasări record! Câţi bani a făcut U Craiova după primul sold-out complet din istorie: 30.000 de bilete...
Adevărul
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul...
Playtech
Ce transferuri bancare pot atrage atenția ANAF și când pot fi cerute explicații. Situațiile în care trebuie...
Digi FM
Marian Godină, după ce a petrecut câteva zile pe litoralul românesc: „Nu cred că cineva își sacrifică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
32.000.000 de euro diferență! Cine e adversara Universității Craiova în UEFA Europa League
Pro FM
Logodnica cu 46 de ani mai tânără a lui Mick Jagger, mesaj de ziua lui: „Să avem parte de și mai multe...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Renee Zellweger, așa cum o vede Ant Anstead. Britanicul vorbește despre relația lor și dezvăluie de ce nu se...
Adevarul
Expertul în criminologie Dan Gabriel Rusu, la „Interviurile Adevărul”. Ce este „love bombing” și cum se poate...
Newsweek
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
Digi FM
A încremenit toată lumea, mai puțin el! Ce făcea acest turist în timp ce un urs a ajuns fix în spatele lui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ouăle ecologice, mai nocive pentru mediu decât cele din fermele cu găini în cuști. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Elanul revine în România după peste 200 de ani. Primele exemplare s-au adaptat cu succes în Parcul...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...