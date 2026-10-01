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Raport îngrijorător: Schimbări devastatoare în regiunea arctică şi valuri de căldură record în Marea Neagră şi Marea Mediterană

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ghețar în proces de topire în Antarctica
Foto: Profimedia Images
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Suprafața gheţii marine a scăzut cu aproximativ 490.000 km2 pe deceniu între 1979 şi 202, iar Marea Mediterană şi Marea Neagră au înregistrat valuri de căldură record reprezintă. Acestea sunt câteva dintre principalele constatări ale Comisiei Europene prezentate într-un raport privind starea oceanelor, publicat de Serviciul de monitorizare a mediului marin al Copernicus, programul UE de observare a Pământului.

Raportul revine la datele din 1960 şi arată că, din cauza creşterii temperaturilor, nivelul mediu al mării a crescut cu aproximativ 4,2 mm pe an din 2012.

Principalele constatări ale raportului din acest an includ:

Schimbări devastatoare pentru regiunea arctică: Regiunea arctică, regiune de importanţă strategică tot mai mare pentru securitatea climatică, rezilienţa economică şi stabilitatea geopolitică, prezintă unele dintre cele mai accentuate schimbări. Raportul subliniază că întinderea gheţii marine a scăzut cu aproximativ 490.000 km2 pe deceniu între 1979 şi 2025. Aceasta corespunde zonei aproape la fel de mari ca Spania. Această pierdere duce la creşterea vântului şi a valurilor, ceea ce a făcut ca aproximativ 60 % din infrastructura de coastă arctică să devină vulnerabilă la eroziune şi la creşterea nivelului mării.

Mările regionale din Europa se confruntă cu temperaturi intense: Marea Mediterană şi Marea Neagră au înregistrat valuri de căldură marine record, cu temperaturi cu peste 4,6 grade peste normal în 2024.

Comunităţile maritime au devenit mai vulnerabile: Pentru statele insulare mici în curs de dezvoltare, 65% din zonele lor economice exclusive combinate s-au confruntat cu o creştere accelerată a nivelului mării începând din 1999 din cauza încălzirii oceanelor.

Prin intermediul programului său Copernicus şi al Raportului său privind starea oceanelor, UE furnizează date fiabile pentru a monitoriza sănătatea oceanelor şi pentru a sprijini măsurile de protejare a biodiversităţii, de reducere a poluării şi de consolidare a rezilienţei la schimbările climatice.

Raportul anual Copernicus oferă date vitale cu privire la modul în care schimbările din ocean afectează ecosistemele, securitatea alimentară, economiile, comunităţile costiere şi reglementarea globală a climei.

Editor : M.B.

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