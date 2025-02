Războiul Rusiei a produs la fel de mult CO2 cât 120 de milioane de mașini într-un an. Ucraina acuză statul rus de „daunele climatice”

În cei trei ani de război, invazia Rusiei în Ucraina a generat aproximativ 230 de milioane de tone de dioxid de carbon (CO2), adică echivalentul emisiilor anuale a 120 de milioane de mașini sau cât emisiile anuale combinate ale Austriei, Ungariei, Cehiei şi Slovaciei, potrivit unui raport publicat luni de Initiative to Account for the Greenhouse Gases of War (IGGAW), transmite EFE, citată de Agerpres.

În plus, raportul arată că emisiile au crescut cu 30% (55 de milioane de tone) în ultimul an de conflict, transmite EFE, citată de Agerpres.

Principalii factori pentru emisiile ridicate de CO2

Luptele au fost principalul responsabil pentru CO2 emis în aceşti trei ani, cu 82,1 milioane de tone (36% din total), şi au continuat să crească în 2024, în ciuda intensificării utilizării dronelor, care însă nu au înlocuit folosirea proiectilelor de artilerie cu conţinut ridicat de carbon.

Reconstrucţia clădirilor şi infrastructurii avariate (62,2 milioane de tone, 27% din total) rămâne al doilea factor care a generat cel mai mult CO2 în cei trei ani de invazie, în ciuda faptului că a crescut într-un ritm mai lent în 2024, din moment ce liniile frontului au fost „preponderent statice”.

Războiul și seceta au dus la mai multe incendii

Emisiile care au crescut cel mai puternic în ultimul an au fost cele de la incendiile forestiere asociate conflictului, care reprezintă al treilea sector care emite cel mai mult CO2, cu 48,7 milioane de tone din 2022, 21% din total.

Raportul evidenţiază că aceste incendii au fost deosebit de devastatoare în 2024, cele mai multe situate în interiorul sau în apropierea liniilor frontului sau în zonele de frontieră.

Luptele, combinate cu seceta „intensă” din cea mai mare parte a Ucrainei, „probabil cauzată de încălzirea globală”, au determinat ca zona afectată de incendiile forestiere cauzate de conflict a crescut semnificativ. Mai exact, suprafața afectată de aceste incendii a fost cu 113% mai mare față de media anuală din primii doi ani de conflict.

„Deoarece este periculos pentru pompieri să opereze în zona de război, aceste incendii continuă să ardă necontrolat, crescând în dimensiune şi intensitate”, se menţionează în raport, care insistă că 2024este „un exemplu îngrijorător al modului în care schimbările climatice şi conflictele armate se întăresc reciproc, ducând la o încălzire globală mai mare".

Alte cauze

Alte sectoare care au emis CO2 asociate războiului, care a început la 24 februarie 2022, au fost atacurile asupra infrastructurii energetice (19 milioane de tone, 8% din total), companiile petroliere fiind afectate în special în 2024, şi aviaţia civilă (14,4 milioane de tone, 6%), din cauza închiderii spaţiului aerian, care necesită modificări şi prelungirea traseelor.

Mai mult, mişcarea refugiaţilor ucraineni a generat 3,3 milioane de tone (2% din total) în aceşti trei ani, deşi în 2024 a fost „foarte mică”.

Studiul, susţinut de guvernul ucrainean, atrage atenţia că Federaţia Rusă „ar trebui să fie făcută responsabilă pentru aceste emisii şi pentru daunele climatice rezultate” şi estimează "costul social al carbonului" la peste 42 de miliarde de dolari.

Iniţiativa de contabilizare a gazelor cu efect de seră de război este susţinută de Fundaţia Europeană pentru Climă (ECF) şi de guvernul suedez, printre altele.

Editor : A.S.