Războiul SUA-Iran accelerează criza climatică: 5 milioane de tone de dioxid de carbon, emise în doar 14 zile de bombardamente

Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran. Foto: Profimedia

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă un dezastru pentru climă, potrivit unei analize care arată că acesta epuizează bugetul global de carbon mai repede decât 84 de țări la un loc. În timp ce avioanele de luptă, dronele și rachetele ucid mii de oameni, distrug infrastructura și transformă Orientul Mijlociu într-o gigantică zonă de sacrificiu ecologic, prima analiză a costurilor climatice arată că acest conflict a generat 5 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră în primele 14 zile de bombardamente, anunță The Guardian.

„Fiecare atac cu rachete reprezintă un pas în plus către o planetă mai fierbinte și mai instabilă, iar nimic din toate acestea nu sporește siguranța nimănui”, a declarat Patrick Bigger, director de cercetare la Institutul pentru Climă și Comunitate și coautor al analizei.

„Fiecare incendiu la o rafinărie și fiecare atac asupra unui petrolier ne reamintesc că geopolitica bazată pe combustibilii fosili este incompatibilă cu o planetă locuibilă. Acest război demonstrează, încă o dată, că cea mai rapidă cale de a agrava criza climatică este aceea de a permite intereselor din sectorul combustibililor fosili să dicteze politica externă”, a adăugat acesta.

Axa SUA-Israel susține că a bombardat mii de ținte în Iran, iar Israelul a lovit alte sute de ținte în Liban. Rapoartele din interiorul ambelor țări arată distrugeri masive ale infrastructurii.

Clădirile distruse constituie cel mai mare element al costului estimat al emisiilor de carbon. Pe baza rapoartelor organizației umanitare Semiluna Roșie Iraniană, conform cărora aproximativ 20 000 de clădiri civile au fost avariate de conflict, analiza estimează că emisiile totale din acest sector se ridică la 2,4 milioane de tone de echivalent CO2 (tCO2e).

Combustibilul reprezintă al doilea element ca importanță, având în vedere că bombardierele grele americane zboară chiar și din vestul Angliei pentru a efectua raiduri asupra Iranului. Analiza estimează că, în primele 14 zile, aeronavele, navele și vehiculele de sprijin au consumat între 150 și 270 de milioane de litri de combustibil, generând emisii totale de 529.000 tCO2e.

Atac asupra unui depozit de petrol din Teheran, Iran, 7 martie. Foto: Profimedia

Una dintre cele mai șocante imagini ale războiului a fost cea a norilor întunecați și a ploii negre care a căzut peste Teheran, după ce Israelul a bombardat patru depozite majore de combustibil din jurul orașului, provocând incendierea a milioane de litri de combustibil. Analiza estimează că între 2,5 și 5,9 milioane de barili de petrol au fost arși în acel atac și în lovituri similare - inclusiv represaliile iraniene asupra vecinilor săi din Golf - emițând aproximativ 1,88 milioane de tone de CO2e.

În primele 14 zile, SUA au pierdut patru aeronave, în timp ce Iranul a pierdut 28 de aeronave, 21 de nave militare și aproximativ 300 de lansatoare de rachete. Se estimează că acest echipament militar distrus generează emisii de carbon încorporat de 172.000 tCO2e.

Acestora li se adaugă bombele, rachetele și dronele în sine, a căror utilizare a fost pe scară largă, de către toate părțile implicate. Pe baza afirmațiilor conform cărora, în primele 14 zile, SUA și Israelul au bombardat peste 6.000 de ținte în Iran, în timp ce Iranul a ripostat cu aproximativ 1.000 de rachete și 2.000 de drone, plus aproximativ 1.900 de rachete de interceptare lansate pentru a le respinge, analiza a estimat că munițiile au contribuit cu aproximativ 55.000 tCO2e la emisii.

În total, primele două săptămâni ale conflictului au dus la emisii de 5.055.016 tCO2e, echivalentul a 131.430.416 tCO2e pe an - aproximativ la fel ca o economie de dimensiuni medii, cu consum intens de combustibili fosili, precum Kuweitul. Dar este, de asemenea, echivalentul celor 84 de țări cu cele mai scăzute emisii combinate.

Fred Otu-Larbi, autorul principal al studiului, de la Universitatea de Energie și Resurse Naturale din Ghana, a declarat:

Ne așteptăm ca emisiile să crească rapid pe măsură ce conflictul avansează, în principal din cauza ritmului alarmant cu care instalațiile petroliere sunt ținta atacurilor. Cu toții va trebui să trăim cu consecințele climatice. Nimeni nu știe cu adevărat care sunt costurile, de aceea studii precum acesta sunt atât de importante. Nu ne putem permite să consumăm emisiile anuale ale Islandei în doar două săptămâni

În iunie anul trecut, oamenii de știință specializați în domeniul climei au estimat că oamenii ar putea emite gaze cu efect de seră echivalente cu 130 de miliarde de tone de CO2 pentru a ne lăsa o șansă de 50% de a împiedica încălzirea climei cu mai mult de 1,5 grade Celsius. La ritmul actual de 40 de miliarde de tone de CO2e, acest buget va fi epuizat până în 2028.

Bigger a afirmat că întreruperea aprovizionării cu combustibili fosili cauzată de război va duce probabil la intensificarea forajelor: „Din punct de vedere istoric, fiecare șoc energetic provocat de SUA a fost urmat de o creștere a numărului de noi foraje, de noi terminale de GNL și de noi infrastructuri pentru combustibili fosili. Acest război riscă să consolideze o nouă generație de dependență de carbon. Acesta nu este un război pentru securitate. Este un război pentru economia politică a combustibililor fosili - iar cei care plătesc prețul sunt civilii iranieni și comunitățile clasei muncitoare din întreaga lume.”

Citește și: Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza de combustibil și electricitate lasă Havana fără apă

Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
Hamas cere Iranului să nu mai bombardeze statele vecine
Donald Trump
Cât l-a costat pe Donald Trump bombardarea Iranului. Suma pierdută de SUA în prima săptămână de război
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile
iran
Europenii „vor fi ținte legitime” pentru Iran dacă se alătură războiului, avertizează viceministrul de Externe de la Teheran
donald trump
„Justiție în stil american”. SUA transformă războiul cu Iranul într-un trailer cu eroi de la Hollywood. Scene din Top Gun și Iron Man
