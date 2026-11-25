Pentru prima dată, temperatura medie globală la suprafață a depășit timp de șase zile consecutive cu 2°C nivelurile preindustriale, potrivit datelor analizate de publicația The Guardian. Luni, abaterea a atins un record de 2,24°C, iar valorile ar urma să se mențină la niveluri similare în zilele următoare. Deși episodul este prea scurt pentru a indica depășirea permanentă a pragului stabilit prin Acordul de la Paris, oamenii de știință avertizează că reprezintă un semnal al intensificării încălzirii globale, anunță The Guardian.

Această perioadă de căldură record, care continuă și în prezent, este prea scurtă pentru a indica faptul că a fost depășită limita superioară a obiectivului stabilit prin Acordul de la Paris privind clima. Cu toate acestea, oamenii de știință afirmă că este un semnal timpuriu al evoluției care ne așteaptă dacă emisiile provenite din arderea combustibililor fosili nu vor fi reduse rapid. Fenomenul riscă, de asemenea, să amplifice îngrijorările tot mai mari ale comunității științifice cu privire la posibilitatea accelerării încălzirii globale.

Luni, cea mai recentă zi pentru care sunt disponibile date, temperatura medie globală la suprafață a înregistrat cea mai mare abatere față de perioada preindustrială consemnată vreodată: 2,24°C. Se estimează că temperaturile se vor menține la valori la fel de ridicate cel puțin câteva zile.

„Aceasta este o anomalie excepțională a temperaturii la nivel global”, a declarat Samantha Burgess, coordonatoare strategică pentru climă în cadrul Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice. „Observăm de câteva luni încoace temperaturi globale record. Deși valorile zilnice pot varia, temperaturile la acest nivel constituie un indiciu grăitor al amplorii încălzirii climei.”

Zonele de pe Pământ cu temperaturi insuportabile pentru oameni s-ar putea tripla în acest secol. Foto. Shutterstock

Au mai existat doar două perioade în care temperaturile zilnice au depășit pragul de 2°C: în noiembrie 2023 și în februarie 2024. Aceste episoade nu au durat însă la fel de mult și nici nu au atins valori la fel de ridicate precum cel recent.

„Încă o zi, un nou record de temperatură la nivel global”, a declarat Zeke Hausfather, cercetător în domeniul climei la Berkeley Earth. Acesta a adăugat că recordul anterior, stabilit în 2023, când temperatura a depășit cu 2,05°C media de referință din perioada 1850-1900, a fost „zdrobit”.

Aceste creșteri bruște ale temperaturii sunt cauzate de încălzirea globală pe termen lung, provocată de arderea combustibililor fosili, precum și de un fenomen El Niño neobișnuit de puternic, care se apropie de punctul culminant.

Ultimul fenomen El Niño de o asemenea amploare a avut loc în anii 1870 și a provocat o foamete de proporții, în urma căreia au murit 50 de milioane de oameni, a declarat Burgess. Oamenii de știință estimează că actualul fenomen El Niño va atinge punctul culminant în perioada cuprinsă între prezent și luna ianuarie, deși efectele sale complete se vor resimți abia după câteva luni.

Excesul de căldură acumulat în sistemul climatic global generează deja mecanisme de retroacțiune care agravează criza climatică, precum seceta și incendiile din pădurile tropicale din Indonezia și din regiunea amazoniană.

Met Office din Regatul Unit prognozează o creștere semnificativă a concentrației de CO2 din atmosferă în lunile următoare. Aceasta va fi cauzată, în mare parte, de faptul că ecosistemele tropicale se dezvoltă mai puțin viguros din cauza secetei, ceea ce le reduce capacitatea de a absorbi carbonul din atmosferă.

Consecințele incendiilor forestiere din ultimii ani sunt vizibile în pădurile și zonele înconjurătoare ale municipalității Portbou (Girona). Schimbările climatice și încălzirea globală determină o frecvență mai mare a incendiilor forestiere. 5 februarie 2025 Barcelona, Spania Foto: Profimedia

„Acest lucru va amplifica acumularea de CO2 în atmosferă, generată de arderea combustibililor fosili”, a explicat Richard Betts, șeful departamentului de cercetare a impactului climatic din cadrul Met Office Hadley Centre. „Creșterea concentrației de CO2 de la un an la altul - din acest an până anul viitor - va fi de aproximativ 3,5 părți per milion, o rată cu o treime mai rapidă decât în ultimii ani și de aproape două ori mai mare decât cea care ar fi trebuit înregistrată dacă ne-am fi aflat pe traiectoria necesară pentru a limita încălzirea globală la 1,5°C.”

În cadrul summitului ONU privind clima, desfășurat la Paris în 2015, aproape 200 de țări au semnat un acord istoric prin care s-au angajat să depună eforturi pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5°C și pentru a o menține „mult sub” pragul de 2°C față de nivelurile din perioada preindustrială. După eșecul discuțiilor climatice COP31, desfășurate luna aceasta la Antalya, în Turcia, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat asupra accelerării încălzirii globale.

Această încălzire face ca fenomenele meteorologice extreme să devină tot mai intense și mai letale. Căldura record din această vară a provocat moartea a peste 50.000 de persoane în Uniunea Europeană și a 5.000 în Regatul Unit.

În contextul în care efectele căldurii extreme asupra sănătății devin tot mai grave, Burgess a subliniat că guvernele se confruntă cu o dublă provocare: să pregătească societățile pentru temperaturi mai ridicate și, în același timp, să accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

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„Infrastructura noastră nu este adaptată nici măcar la climatul actual. Ne confruntăm deja cu dificultăți, după cum s-a văzut în această vară: drumurile s-au topit, șinele de cale ferată s-au deformat, școlile au fost închise, iar spitalele au fost complet copleșite. Situația nu va face decât să se agraveze. Ne așteaptă o încălzire și mai intensă”, a declarat ea.

Betts a exprimat îngrijorări similare. „Efectele imediate ale secetei în regiuni precum Amazonul pot fi devastatoare. Aceasta poate provoca incendii forestiere care afectează grav sănătatea oamenilor prin poluarea cu fum și, totodată, distrug ecosistemele”, a explicat el. „La o scară mai largă, pot apărea riscuri pentru aprovizionarea cu alimente și apă. Pe termen lung, creșterea rapidă a concentrației de CO2 ne reamintește că ne îndreptăm spre efecte tot mai severe ale schimbărilor climatice. Acestea vor continua să se agraveze până când vom înceta să mai eliberăm dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă.”