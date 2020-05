Monica Ulmanu, jurnalista româncă care face parte din echipa Washington Post ce a câștigat premiul Pulitzer pentru jurnalism explicativ, a declarat, la Digi24, că consecințele încălzirii globale le trăim în prezent. Ea a precizat că munca echipei de jurnaliști la seria despre încălzirea globală este precum proverbul “avem nevoie de un sat ca să creștem un copil”.

“Încălzirea globală este un subiect extrem de complex. Cee ce am reușit noi să facem cu proiectul ăsta a fost să arătăm nu doar ce prezic oamenii de știință, ci chiar ce se întâmplă în realitate. Cei ce scriu despre încălzirea globală știu cât este de greu să faci acest subiect să fie tangibil pentru cititori.

Mulți dintre cititorii noștri cred că este o noțiune de viitor, o calamitate care se întâmplă încet și nu necesită acțiune imediată. Ceea ce am demonstrat noi prin această serie este că consecințele încălzirii globale sunt în prezentul nostru și asta ne-am propus”, a declarat Monica Ulmanu, la Digi24.

Ea a vorbit despre ce înseamnă munca din redacția americană într-un astfel de proiect.

“Americanii, de fapt cred că este un proverb african spune că «it takes a village to raise a child». În română am spune că «avem nevoie de un sat ca să creștem un copil». Am fost o armată de jurnaliști cu un nucleu de 10-12 care am lucrat la fiecare articol în parte dar redacția a folosit niște resurse extraordinare pentru a duce la capăt acest proiect.

Este o onoare să lucrezi alături de ei. A fost o muncă foarte intensă. Echipa este dedicată excelenței.

Proiectul a durat aproape un an. A început cam din nimic, o idee trecătoare, dar după aia am făcut o analiză de date care a durat câteva săptămâni și prin care am identificat aceste hotspots (puncte fierbinți - n.red.), locurile fierbinți unde am trimis jurnaliștii să culeagă informații de la fața locului și cât ei au fost plecați în timpul verii noi am rămas să terminăm analiza de date, să fim siguri că metodele statistice sunt corecte, am construit toate graficele, care a durat un an. Am terminat în decembrie toate materialele”, a explicat aceasta.

Monica Ulmanu a spus despre câștigarea premiului Pulitzer că este “o bucurie, o recunoaștere și o validare a impactului” pe care l-a avut seria despre încălzirea globală.

“Este foarte important, dar pentru mine personal și cred că și pentru colegii mei, cel mai important a fost să vedem reacția oamenilor după ce am publicat articolele, comentariile pe care le-am primit, emailurile, când vezi că ceea ce ai reușit să transmiți ceea ce vrei să transmiți e cel mai important lucru.

Cititorii au înțeles că Pământul se încălzește în momentul ăsta, 10% din Pământ a depășit acel prag de 2 grade Celsius. Oamenii au înțeles că încălzirea se petrece în mod inegal și că sunt anumite locuri în care pericolul este mai mare și au apreciat munca și graficele și vizualurile și fotografiile și ne-au mulțumit foarte mult pentru dedicația privind acest subiect”, a precizat jurnalista care lucrează pentru Washington Post.

Ea a afirmat că prima persoană pe care a sunat-o după ce a câștigat premiul pentru jurnalism a fost mama sa.

Despre viitoare proiecte, românca a precizat că “această criză de sănătate publică prin care trecem toți acum cu virusul, deocamdată, ne-a deraiat”.

“Sunt studii care acum scot în evidență legătura dintre încălzirea globală și răspândirea virusului. Investigăm și partea asta”, a adăugat Ulmanu.

Absolventă de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București, Monica Ulmanu s-a aflat, alături de colegii săi de la The Washington Post, printre câștigătorii categoriei jurnalism explicativ a premiilor Pulitzer pentru anul 2020.

Redactor: Alexandru Costea