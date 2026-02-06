Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om

Un explorator român, Radu Frențiu a găsit cel mai lung șarpe sălbatic din lume, pe o insulă din arhipelagul indonezian. Reptila, o femelă piton, are 7,22 metri. Măsurătoarea a fost făcută cu precizie și întregul proces a fost filmat în detaliu pentru a intra în Cartea recordurilor. Reptila cântărește 97 de kilograme. Radu Frențiu a povestit la Digi24 cum a făcut această descoperire.

El a spus că nu i-a fost frică de femela piton.

„E o plăcere. Am atenție, da, dar frică nu. Dacă ai frică, nu are niciun rost să faci lucrurile pe care le fac eu. Plus că sunt înconjurat de oameni profesioniști, care știu - localnici, băștinași, majoritatea care umblă cu șerpi, zoologi. Am o întreagă echipă de oameni frumoși, localnici care mă ajută și pe care mă pot baza întotdeauna. Succesul niciodată nu este al unui om singur. Dacă auziți pe cineva care se laudă de unul singur, nu va fi cazul niciodată. Este întotdeauna meritul unei echipe și vreau să le mulțumesc cel mai mult prietenilor mei inonezieni”, a spus Frențiu, care locuiește în Indonezia de aproape 20 de ani.

Foto: guinnessworldrecords.com/

„Am o plăcere pentru fotografie, călătorie și de a vedea locuri unde pășesc mai puțini oameni și e mai greu de ajuns. Un prieten de-al meu din Kalimantan, cu care tocmai am avut o altă expediție acum câteva luni, m-a anunțat că, în regim de urgență, un prieten de-al lui a salvat un piton uriaș și s-ar putea să fie o descoperire senzațională. Am am fost de acord imediat, am mers, am fost sigur că am salvat animalul, în primul rând. Este un animal de excepție. Nu mă așteptam să fi fost la de de o asemenea dimensiune”, a spus Frențiu.

Foto: guinnessworldrecords.com/

„În momentul în care l-am văzut mi-am dat seama că s-ar putea să fie un record mondial și se pare că este. Dacă pitonul, sau „baroneasa”, cum e porecla, ar fi fost sedată sau dacă ar fi fost, cum se întâmplă de obicei, ucis, ar fi fost mult mai lung, dar noi am preferat să cu siguranță să ținem animalul în viață. L-am dat unui herpetolog local care are grijă de ea și între timp am mai descoperit încă unul, nu atât de mare, care a fost salvat și el la rândul lui”, a mai povestit exploratorul.

Frențiu spune că au fost cazuri în care pitonii au ucis oameni în insule indoneziene, dar „ mult mai mulți pitoni și mult mai mulți șerpi ajung în bucătăria localnicilor decât localnici ajung în burta pitonilor”.

