Romsilva a redobândit proprietatea a 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal. ÎCCJ a închis dosarul care l-a vizat pe Hrebenciuc

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a obţinut în instanţă decizia definitivă favorabilă în dosarul privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier, administrate de Direcţia Silvică Bacău, a anunţat, marţi, Romsilva. 

Astfel, prin Decizia nr. 4 din 9.02.2026, pronunţată în rejudecarea revizuirii de către Tribunalul Mureş, instanţa a respins recursul şi cererea de revizuire formulate de către Gheorghe Paltin Sturdza şi a admis apărările Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, dispunând menţinerea suprafeţei de pădure în proprietatea publică a statului român şi în administrarea Romsilva. Decizia este definitivă. 

Suprafaţa vizată, cu o valoare estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, include trupurile de pădure Comăneşti, Palanca, Brătuleşti, Agăş, Ciobănuş şi Dărmăneşti şi face parte din fondul forestier proprietate publică a statului. 

Acţiunile juridice au urmărit anularea Deciziei nr. 231/2012 a Tribunalului Covasna prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 43.227 hectare de fond forestier în favoarea lui Gheorghe Paltin Sturdza precum şi protejarea patrimoniului forestier naţional, în deplină conformitate cu cadrul legal în vigoare. 

Dosarul a fost instrumentat de consilierii juridici ai Romsilva, atât de la nivel central, cât şi de la nivelul Direcţiei Silvice Bacău. 

„Hotărârea instanţei confirmă soliditatea demersurilor legale întreprinse de juriştii din cadrul Romsilva şi angajamentul instituţiei de a apăra integritatea fondului forestier administrat, precum şi de a menţine în domeniul public suprafeţele de pădure care aparţin statului român. Romsilva va continua să utilizeze toate instrumentele legale disponibile pentru protejarea patrimoniului forestier naţional şi pentru asigurarea unei gestionări durabile, responsabile şi transparente a pădurilor României”, se menţionează în comunicat. 

În iulie 2025, Romsilva anunţa că Tribunalul Mureş a admis cererea de revizuire formulată de juriştii instituţiei şi a desfiinţat decizia prin care se retrocedau 43.227 hectare de păduri în judeţul Bacău, cu o valoare de 300 milioane de euro, aşa încât a fost reluat rejudecarea dosarului după foarte mulţi ani. 

Pădurile administrate de Direcţia Silvică Bacău au fost retrocedată de Tribunalul Covasna în aprilie 2012, după ce trei instanţe anterioare au stabilit că nu se poate reconstitui dreptul de proprietate pentru Elie Vlad Sturdza şi Gheorghe Paltin Sturdza, aceştia fiind rude de gradul al V-lea cu defunctul Nicolae Ghica, moştenirea în linie colaterală fiind posibilă până la gradul IV de rudenie inclusiv. 

„În urma plângerilor penale formulate de Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, judecătorul Ordog Lorand Andras, care a decis retrocedarea ilegală a pădurii a fost condamnat, la fond, de către Curtea de Apel Braşov, la 7 ani de închisoare pentru abuz în serviciu şi luare de mită. Însă, în noiembrie 2023, în apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că faptele s-au prescris şi a decis încetarea procesului penal faţă de judecătorul Ordog Lorand Andras, dar a reţinut că acesta a comis fapta de luare de mită, pretinzând suma de 50.000 de euro, pentru a da o soluţie favorabilă lui Paltin Sturdza”, informau, anul trecut, reprezentanţii Romsilva. 

În 2019, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, între timp desfiinţată, care preluase dosarul de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov, a retras în mod abuziv apelul declarat împotriva sentinţei penale, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a judecat doar apelul inculpaţilor, pe care l-a şi admis, iar în acelaşi timp a respins apelul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi a trimis cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Braşov. 

În ianuarie 2015, fostul deputat Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, fostul deputat Ioan Adam, fostul senator Tudor Chiuariu şi alte 13 persoane au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, în dosarul retrocedării ilegale a peste 43.000 de hectare de pădure din judeţul Bacău. 

În acest dosar au fost judecaţi şi Gheorghe Paltin-Sturdza, beneficiarul pădurilor din judeţul Bacău, judecătorul Lorand Andras Ordog de la Tribunalul Covasna, fostul şef al Romsilva Adam Crăciunescu şi judecătoarea Anca Roxana Adam de la Tribunalul Braşov, alături de alte persoane. 

În 9 mai 2018, fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de ICCJ la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă în dosarul retrocedărilor de păduri din Bacău. În acelaşi dosar, fostul ministru al Justiţiei Tudor Chiuariu, acuzat de consituirea unui grup infracţional orgaizat şi de spălarea banilor, a fost achitat. 

