Secetă record pentru începutul lunii august în Europa şi în jurul bazinului mediteraneean. Care sunt zonele cele mai afectate

Seceta a continuat să se manifeste într-o manieră excepţională la începutul lunii august în Europa şi în jurul bazinului mediteraneean, unde mai mult de jumătate (51%) din soluri au fost afectate, potrivit unei analize efectuate luni de AFP pe baza celor mai recente date furnizate de Observatorul European al Secetei (EDO), potrivit Agerpres.

Un procent atât de mare nu a fost observat niciodată până acum pentru perioada 1-10 august de când astfel de observaţii au început să fie realizate în 2012.

Începând cu jumătatea lunii aprilie 2025, aproximativ jumătate din această zonă este afectată de secetă, un episod care depăşeşte deja ca gravitate seceta extremă din vara anului 2022.

Indicatorul secetei din cadrul Observatorului programului european Copernicus, constituit pe baza observaţiilor satelitare, combină nivelul precipitaţiilor, umiditatea din soluri şi starea vegetaţiei. Acest indicator se împarte în trei niveluri de secetă: monitorizare, avertizare şi alertă.

De la începutul lunii august, 7,8% din Europa şi marginile bazinului mediteraneean se aflau în stare de alertă, nivelul cel mai grav, în timp ce 38,7% din aceste zone sunt plasate sub incidenţa stării de avertizare şi 4,9% se află sub monitorizare.

Caucaz şi nordul Balcanilor sunt regiunile cele mai afectate de secetă. Astfel, 97% din teritoriile Georgiei şi Armeniei sunt afectate de secetă, la fel ca Bulgaria şi Kosovo, în timp ce Serbia, Macedonia de Nord, Albania, Ungaria şi Muntenegru se află în situaţia în care cel puţin trei sferturi din teritoriile lor au fost plasate sub stare de avertizare sau de alertă.

Această parte a Europei a fost afectată în iulie şi august de valuri de căldură, care au favorizat numeroase incendii de vegetaţie, inclusiv unele care au făcut victime omeneşti (un mort în Muntenegru, un mort în Albania).

Spania, Portugalia şi Italia, lovite şi ele de incendii violente la începutul acestei luni, nu mai sunt afectate de secetă decât pe plan local.

Parţi mult mai mari din Regatul Unit (69,5%) şi Franţa (63%) sunt considerate ca fiind afectate de secetă, potrivit EDO.

Singura ameliorare a fost semnalată în centrul Europei. Umiditatea solurilor şi starea vegetaţiei revin la condiţii normale în Germania, Elveţia, Austria şi Republica Cehă, ţări care au fost profund afectate în lunile precedente.

Potrivit unui calcul al jurnaliştilor de la AFP pe baza estimărilor pe ţări furnizate de sistemul european de informare cu privire la incendiile de pădure (EFFIS), aceste incendii, a căror apariţie şi răspândire sunt facilitate de către secetă, au devastat deja peste 1 milion de hectare în UE în 2025, depăşind în doar opt luni recordul stabilit la nivelul unui an întreg.

