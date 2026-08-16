Secretul copacilor bătrâni. De ce salvarea lor ar putea proteja mai multe vieți decât plantarea unora noi

Un studiu desfășurat timp de 11 ani în Chicago sugerează că protejarea copacilor maturi ar putea avea un impact mai mare asupra sănătății populației decât simpla plantare a unora noi. După ce au analizat evoluția suprafețelor acoperite de coroanele copacilor și peste 220.000 de decese, cercetătorii au constatat că în cartierele care pierdeau constant vegetație mortalitatea tindea să crească, mai ales în zonele cele mai fierbinți, în timp ce extinderea coronamentului era asociată cu scăderea ratei deceselor, scrie Live Science.

Cercetarea, publicată pe 5 august în revista „GeoHealth”, a analizat evoluția suprafeței acoperite de coroanele copacilor și mortalitatea în cartierele din Chicago pe parcursul a 11 ani. Oamenii de știință au descoperit că factorul cel mai strâns asociat cu supraviețuirea locuitorilor nu era numărul de copaci dintr-un cartier, ci dacă suprafața totală acoperită de coroanele acestora scădea sau creștea de la un an la altul.

Cartierele care au pierdut constant din suprafața acoperită de copaci au înregistrat, în general, o creștere a ratei mortalității, mai ales în cele mai fierbinți zone ale orașului. În schimb, în cartierele în care suprafața acoperită de coroane a continuat să crească, rata mortalității a scăzut.

Studiul nu poate demonstra cu certitudine că dispariția copacilor a provocat creșterea mortalității, ci doar că cele două tendințe au evoluat împreună. Descoperirea se adaugă însă unui număr tot mai mare de dovezi potrivit cărora vegetația urbană joacă un rol important în protejarea populației de căldura extremă, pe măsură ce planeta se încălzește.

Copacii contribuie la răcirea orașelor prin umbrirea asfaltului și a clădirilor, dar și prin eliberarea vaporilor de apă, proces care reduce temperatura aerului din jur.

Copacii maturi ar putea conta mai mult decât plantarea unora noi

Noutatea studiului nu constă atât în constatarea că arborii sunt benefici pentru sănătatea oamenilor, lucru suspectat de cercetători de ani buni, cât în modul în care a fost măsurată această legătură, a explicat Vivek Shandas, profesor de studii urbane și planificare la Portland State University, care nu a participat la cercetare.

O mare parte dintre studiile anterioare care au asociat suprafața acoperită de coroanele copacilor cu mortalitatea s-au bazat pe o imagine a vegetației dintr-un cartier la un singur moment dat. Printre acestea se numără și o analiză din 2022 privind mortalitatea asociată căldurii și suprafața acoperită de copaci în zeci de orașe din Statele Unite.

În noul studiu, cercetătorii au urmărit însă modul în care această suprafață s-a modificat de la un an la altul. Tocmai această evoluție, și nu simplul număr de copaci, a prezentat cea mai puternică asociere cu mortalitatea.

Descoperirea „confirmă ceea ce am observat și în alte orașe”, a declarat Shandas pentru Live Science. „În 33 de orașe din SUA, aproape trei sferturi pierdeau vegetație, iar cele mai fierbinți cartiere pierdeau, în general, mai multă sau câștigau mai puțină decât zonele mai răcoroase.”

Amploarea efectului observat în noul studiu a fost semnificativă: fiecare creștere anuală cu un punct procentual a suprafeței acoperite de coroanele copacilor a fost asociată cu o scădere de aproximativ 10% a mortalității. Cele mai importante reduceri au fost observate în cazul deceselor asociate bolilor cardiovasculare și respiratorii, precum și afecțiunilor de sănătate mintală.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au combinat măsurători anuale realizate prin satelit privind suprafața acoperită de coroanele copacilor în fiecare sector de recensământ din Chicago, între 2011 și 2021, cu peste 220.000 de certificate și înregistrări de deces furnizate de autoritățile sanitare locale și statale.

Cercetătorii au construit apoi modele statistice care au ținut cont de factori precum temperaturile din timpul verii, poluarea aerului, veniturile populației și segregarea rezidențială, despre care studiile anterioare au arătat că sunt asociate cu niveluri mai ridicate ale mortalității.

Echipa a grupat ulterior cartierele în funcție de gradul de acoperire cu coroane și a analizat relația dintre acest indicator, temperatură și mortalitate. Astfel, cercetătorii au putut identifica zonele în care efectele pierderii sau extinderii suprafeței acoperite de copaci au fost cele mai pronunțate.

Potrivit lui Shandas, metodologia studiului este riguroasă, însă cercetarea are limitele specifice oricărui studiu observațional. Rezultatele pot arăta că pierderea copacilor și mortalitatea evoluează în paralel, dar nu pot demonstra că una dintre ele o provoacă direct pe cealaltă.

În plus, măsurătorile prin satelit pot să nu surprindă copacii plantați recent și, prin urmare, să subestimeze suprafața acoperită de vegetație. Instrumentele cu o rezoluție mai mare ar putea detecta copacii tineri, cu coroane mici, pe care datele satelitare cu rezoluție mai redusă îi pot omite.

Beneficiile copacilor ar putea depăși simpla protecție împotriva căldurii

Nu este încă pe deplin clar de ce prezența copacilor pare să protejeze sănătatea, însă datele sugerează că umbra oferită de aceștia nu explică întregul fenomen. Pierderea suprafeței acoperite de coroane a fost asociată cu o mortalitate mai ridicată provocată de mai multe tipuri de afecțiuni, nu doar de cele strâns legate de temperaturile ridicate.

Din punct de vedere geografic, tiparele identificate de cercetători reflectă și istoria inegalităților economice din Chicago. Zonele South Side și West Side au înregistrat cele mai mari pierderi ale suprafeței acoperite de copaci, cele mai fierbinți veri și cele mai ridicate rate ale mortalității, chiar dacă unele dintre aceste cartiere aveau inițial o suprafață de vegetație peste media orașului.

În schimb, cartierele situate pe malul lacului au rămas mai răcoroase și au înregistrat o mortalitate mai redusă.

Harrison Garcia, coautor al studiului și student la medicină la Northwestern University, a declarat că proiectul a pornit în urma unei plimbări prin zone din Chicago cu puțini copaci.

„Am observat cât de obositor era să merg prin zone cu puțini copaci, comparativ cu străzile din apropiere, mărginitе de arbori maturi”, a explicat el într-un comunicat.

Aproximativ 105 decese pe an ar putea fi prevenite

Echipa a realizat și o simulare în care suprafața acoperită de coroanele copacilor din întregul oraș ar crește anual cu 0,03%, un ritm aproximativ similar celui actual, în care Chicago plantează circa 14.000 de copaci în fiecare an.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, o asemenea creștere a suprafeței acoperite de coroane ar putea preveni aproximativ 105 decese anual.

Shandas avertizează însă că această cifră trebuie privită drept o estimare privind amploarea potențialului efect, nu ca o predicție exactă, deoarece rezultatul provine dintr-un model statistic și nu dintr-o comparație directă între numărul copacilor plantați și viețile salvate.

El a subliniat, de asemenea, că un copac proaspăt plantat nu poate oferi imediat beneficiile unui arbore matur. Cercetări anterioare realizate în Portland au arătat că arborii plantați au fost asociați cu reduceri mai mari ale mortalității pe măsură ce au crescut și s-au maturizat.

Potrivit lui Shandas, acest lucru întărește concluzia centrală a studiului: protejarea copacilor maturi deja existenți ar putea fi mai importantă pentru sănătatea populației decât simpla plantare a unor copaci noi.

Editor : Ș.A.