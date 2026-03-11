Semnal de alarmă. Nivelul mării din jurul regiunilor costiere a crescut mai mult decât s-a anticipat. Există un „punct mort”

Nivelul mării din jurul regiunilor costiere din lumea întreagă este mai ridicat decât s-a estimat adeseori în modelele computerizate, ceea ce ar putea să pună în pericol milioane suplimentare de oameni din cauza creşterii nivelului oceanelor de pe Terra, au avertizat miercuri oamenii de ştiinţă olandezi, informează DPA.

Cercetătorii au avertizat asupra existenţei unui „punct mort” în multe studii privind impactul creşterii nivelului mării şi alte pericole pentru persoanele care trăiesc în regiunile costiere din lumea întreagă, care au subestimat frecvent nivelul real al mării.

Ca urmare, mai multe terenuri şi mai multe persoane ar putea fi expuse în faţa riscului de creştere a nivelului mării din cauza schimbărilor climatice şi a unor impacturi negative care se vor produce mai devreme decât se anticipa până acum, au avertizat cercetătorii de la Wageningen University & Research din Ţările de Jos.

Într-un studiu publicat în revista Nature, cercetătorii olandezi afirmă că 90% dintre studiile privind periculozitatea din regiunile costiere au folosit măsurători ale altitudinii terenurilor şi s-au bazat apoi pe modele „geoide” pentru a formula estimări ale nivelurilor apei bazate pe gravitaţie şi pe mişcarea de rotaţie a Pământului.

Însă nivelul real al mării este determinat, de asemenea, de curenţii oceanici şi circulaţia la scară largă a apei, de vânturi, maree, temperatura apei marine şi salinitatea apei, a explicat Philip Minderhoud, unul dintre autorii studiului, notează DPA, citată de Agerpres.

„Rezultatele noastre arată cât este de important să luăm în calcul această diferenţă, utilizând măsurători reale ale nivelului mării, în locul ipotezei larg utilizate conform căreia înălţimea geoidului este egală cu nivelul mediu actual al mării”, a declarat el.

Noul studiu a calculat diferenţa dintre altitudinea terenurilor costiere şi nivelul mării în întreaga lume şi a comparat-o apoi cu datele din 385 de studii publicate recent.

Constatările sugerează că majoritatea studiilor au subestimat înălţimea nivelului mării din zonele de coastă din întreaga lume cu o medie de 30 de centimetri, în timp ce în anumite zone de pe Terra, precum Asia de Sud-Est şi regiunea Indo-Pacific, nivelul mării este cu aproximativ 1 metru mai ridicat decât s-a presupus anterior.

