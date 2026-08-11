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Serviciul Copernicus: Oceanele lumii au înregistrat cele mai mari temperaturi în luna iulie

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banc de pesti in ocean
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce este El Niño „Schimbările climatice intensifică extremele de căldură” Căldura și seceta favorizează incendiile de pădure

Oceanele lumii au atins cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pentru luna iulie, fenomen determinat parțial de condițiile El Niño care se dezvoltă în Pacific, potrivit serviciului de monitorizare a climei al UE, scrie BBC.

Temperatura medie a suprafeței mării în afara regiunilor polare ale lumii - între latitudinile 60 de grade nord și 60 de grade sud - a fost de 20,96 °C în luna iulie, depășind recordul anterior de 20,89 °C, stabilit în 2023.

Luna trecută a fost, la egalitate, a doua cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi cu 1,47 °C peste media estimată din perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Între timp, Europa de Vest a înregistrat cele mai calde luni iunie și iulie din istorie, condițiile prelungite de căldură și secetă alimentând incendii forestiere extreme în întreaga regiune.

Marea Britanie se pregătește săptămâna aceasta pentru al cincilea val de căldură al anului, pe măsură ce vremea uscată persistentă exercită o presiune suplimentară asupra rezervelor de apă și ar putea duce la declararea oficială a mai multor zone ca fiind afectate de secetă.

În întreaga Europă, temperaturile la suprafața mării au atins în iulie niveluri record de-a lungul coastei Atlanticului și în vestul Mediteranei, contribuind la apariția unor valuri de căldură marine puternice și severe pe scară largă.

Temperaturile mării au rămas excepțional de ridicate în mare parte a Pacificului tropical, unde se dezvoltă fenomenul El Niño, care se preconizează că se va intensifica în lunile următoare.

Ce este El Niño

El Niño este un fenomen meteorologic natural din Pacific care, combinat cu încălzirea globală provocată de activitatea umană, poate provoca creșteri bruște ale temperaturii și fenomene meteorologice mai extreme, mai scrie BBC.

Oceanele reprezintă un factor vital de reglare a climei, absorbind cea mai mare parte a căldurii în exces generate de emisiile de gaze cu efect de seră și producând jumătate din oxigenul Pământului.

Cel mai important efect al încălzirii oceanelor îl reprezintă creșterea nivelului mării. Pe măsură ce apa mării se încălzește, aceasta se dilată, iar această expansiune termică reprezintă aproximativ o treime din creșterea nivelului mării înregistrată de oamenii de știință până în prezent. Această apă invadează zonele de coastă joase și națiunile insulare.

Mările mai calde provoacă, de asemenea, valuri de căldură marine mai lungi și mai intense, care au dus la albirea în masă a recifelor de corali și au decimat pădurile de alge și resursele piscicole.

Suprafețele oceanice mai calde evaporă, de asemenea, mai multă căldură și umiditate în aer, intensificând furtunile tropicale și aducând precipitații mai abundente.

„Schimbările climatice intensifică extremele de căldură”

Europa de Vest se confruntă cu o perioadă excepțională de căldură extremă - cu temperaturi record în iunie și iulie, iar unele zone se confruntă cu al treilea sau al patrulea val de căldură din luna mai.

Temperatura medie în Europa de Vest pentru lunile iunie și iulie a fost de 21,62 °C, cu 2,79 °C peste medie și cea mai ridicată pentru această perioadă de două luni.

„Iulie 2026 a fost a treia lună consecutivă de căldură excepțională în Europa de Vest”, a declarat Samantha Burgess, responsabilă strategică pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

Sistemele persistente de înaltă presiune au reținut căldura deasupra regiunii, a spus ea, în timp ce solurile uscate au redus capacitatea de a asigura răcirea naturală.

„Acesta este un exemplu clar al modului în care schimbările climatice intensifică fenomenele de căldură extremă, căldura și seceta alimentându-se reciproc din ce în ce mai mult”, a adăugat ea.

Franța, Spania, anumite regiuni din Germania și Regatul Unit au înregistrat precipitații și/sau umiditate a solului excepțional de scăzute, în timp ce nivelurile de umiditate a solului în mare parte din Europa de Vest au fost semnificativ mai scăzute decât în 2022, când regiunea a suferit o secetă severă.

Căldura și seceta favorizează incendiile de pădure

Nivelurile râurilor au fost mult sub medie – în unele locuri excepțional de scăzute –, Sena, Rinul și Dunărea numărându-se printre cele mai afectate.

Debitele scăzute agravează presiunea asupra aprovizionării cu apă și irigațiilor, asupra ecosistemelor acvatice, transportului fluvial și producției de energie.

Condițiile prelungite de căldură și secetă au creat condiții favorabile pentru incendii de vegetație, luna trecută având loc incendii de proporții în toată Europa de Vest, care au înregistrat o „activitate excepțională” în ceea ce privește suprafața arsă, precum și fumul și emisiile generate.

„Schimbările climatice aduc din ce în ce mai des tipul de condiții de căldură și secetă care favorizează incendiile de pădure de mare amploare și intensitate ridicată în sudul Europei, extinzând în același timp sezonul incendiilor spre nord”, a declarat Laurence Rouil, directorul Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus.

Incendiile de amploare produc mai mult fum și îl propulsează la o altitudine mai mare în atmosferă, permițându-i să se răspândească pe distanțe mult mai mari, a adăugat el.

Aceasta înseamnă că țările care se confruntă cu un număr relativ redus de incendii de pădure ar putea fi afectate din ce în ce mai mult de fumul care parcurge distanțe mari.

Editor : B.P.

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