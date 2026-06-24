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Video Situație alarmantă: Peste 80 de delfini morți, eșuați pe litoralul românesc de la începutul anului. Care ar putea fi principalele cauze

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Din ianuarie, 82 de delfini au fost găsiți morți pe litoral, de aproape două ori mai mulți decât în tot anul 2024. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Situație îngrijorătoare pe litoralul românesc, unde numărul delfinilor găsiți eșuați pe plaje continuă să crească. Cinci exemplare au fost găsite numai în ultimele zile. Pescuitul, un virus și traficul naval din Marea Neagră ar putea fi cauzele. De la începutul anului, au fost raportate deja 82 de cazuri, de aproape două ori mai mulți decât în tot anul 2024.

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Un pui de delfin ajuns pe mal a fost salvat în ultima clipă de un turist, care l-a ajutat să se întoarcă în larg. A fost un final fericit, de care alte zeci de exemplare nu au avut parte în acest an. Doar sâmbata trecută, 5 delfini au fost găsiți fără suflare pe litoralul românesc.

„Foarte probabil este vorba despre reluarea efortului intensiv de pescuit. Suspectăm că ar putea fi vorba și de un potențial agent patogen, care să fie contagios. O epizootie, echivalentul epidemiei din lumea animală”, spune biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.

„Din cauza plaselor de pescari, braconierii care își montează în larg sistemul de carmace, pentru a prinde calcan și alte specii de pește. Populația de delfini s-a înmulțit mult în Marea Neagră”, e de părere un conducător de ambarcațiune.

„Există posibilitatea coliziunii cu ambarcațiuni numeroase, tot mai numeroase, tot mai frecvente în Portul Constanța și de aici trebuie să luăm niște măsuri, să găsim niște soluții, niște repelenți sonoacustici, care să fie montați pe aceste ambarcațiuni și care să îndepărteze cetaceele”, explică Adrian Bâlbă, doctor în știinte .

Unii biologi cred că ar putea fi vorba și de un efect al exploziei dronei maritime în zona portului Contanța.

„Am înregistrat, după explozia care a avut loc în Portul Constanța, un comportament, putem spune, interesant a unui grup de marsuini care se hrăneau la o zi, două după ce a avut loc explozia respectivă cu peștele, cel mai probabil, mort”, mai spune biologul marin Răzvan Popescu Mirceni.

Din ianuarie, 82 de delfini au fost găsiți morți pe litoral, de aproape două ori mai mulți decât în tot anul 2024.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

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Editor : Izabela Zaharia

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