Summit online dedicat efectelor schimbărilor climatice: Dacă nu putem să ne adaptăm, impactul va fi dezastruos

Lideri din întreaga lume se reunesc online luni într-un prim summit consacrat întăririi planetei în faţa efectelor schimbărilor climatice, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Liderii, printre care se numără preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel şi premierul britanic Boris Johnson, urmează să participe prin videoconferinţă la acest summit despre adaptarea la schimbările climatice, organizat de Olanda.

Reuniunea virtuală, la care vor fi de asemenea prezenţi actualul secretar general al ONU, Antonio Guterres, şi predecesorul său, Ban Ki-moon, ar urma să ducă la un „program de acţiune pentru adaptare”, cu scopul de a face faţă unor efecte precum creşterea nivelului mării, condiţiile meteorologice extreme şi recoltele scăzute.

„Acest an, 2021, va avea mai multe puncte de cotitură în cursul cărora liderii şi cetăţenii din întreaga lume îşi vor arăta cu adevărat angajamentul solid. Nu am făcut mare lucru în materie de adaptare” până în prezent, a declarat Ban Ki-moon presei săptămâna trecută.

Noua coaliţie internaţională, numită „Adaptation Action Coalition”, ar urma să reunească Marea Britanie, Egipt, Bangladesh, Malawi, Olanda, Santa Lucia şi ONU.

Summitul se desfăşoară aproape în întregime online din cauza pandemiei de coronavirus.

Premierul olandez: „Dacă nu învăţăm să gestionăm consecinţele, dacă nu putem să ne adaptăm, impactul va fi dezastruos”

Premierul olandez Mark Rutte a declarat că ţara sa, care are o treime din teritoriu sub nivelul mării, are o experienţă de secole în protejarea pământurilor în faţa apei şi că speră să o împărtăşească şi cu alţii.

„Dacă nu învăţăm să gestionăm consecinţele, dacă nu putem să ne adaptăm, impactul va fi dezastruos”, a declarat el într-un mesaj video.

„Împreună cu numeroşi lideri de pe planetă, voi lansa un program de acţiune pentru adaptare detaliat”, a adăugat el.

Downing Street a precizat într-un comunicat că Boris Johnson ar urma să declare la summit că este „de netăgăduit că schimbarea climatică se întâmplă deja şi devastează vieţi şi economii”. „Trebuie să ne adaptăm la schimbarea climei, şi trebuie să o facem imediat”, ar urma el să mai spună.

Potrivit guvernului britanic, noua coaliţie va aduce împreună oameni de ştiinţă, companii şi grupuri ale societăţii civile pentru a face schimb de cunoştinţe şi bune practici în privinţa soluţiilor locale, regionale şi globale în gestionarea schimbărilor climatice.

Summitul este primul care se concentrează asupra efectelor schimbărilor climatice, conform organizatorilor. Precedentele au fost consacrate luptei împotriva cauzelor fenomenului, în special emisiile de carbon.

Se urmărește reducerea vulnerabilității ţărilor în faţa ridicării nivelului mării, a condiţiilor meteorologice extreme şi a penuriilor alimentare

Reuniunea urmăreşte să reducă vulnerabilitatea ţărilor în faţa ridicării nivelului mării, a condiţiilor meteorologice extreme şi a penuriilor alimentare.

Programul ar putea include consolidarea zidurilor de protecţie în faţa mării, dar şi găsirea mijloacelor de a profita de oportunităţi noi precum perioade de creştere vegetală mai lungi şi apariţia de noi zone pentru culturi, au declarat organizatorii.

„Summitul se va concentra pe obţinerea de noi investiţii, pentru a garanta că milioane de mici exploataţii agricole pot să se adapteze la presiunile exercitate de climă asupra producţii alimentare”, explică ONU pe site-ul său.

„Organizatorii summitului au cerut o nouă finanţare importantă pentru cercetarea agricolă, un acces extins la serviciile de consiliere pentru agricultori, precum şi la serviciile de gestionare a riscurilor şi de finanţare”, detaliază ONU.

