O expoziție spectaculoasă aduce laolaltă sute de fluturi exotici, din toate colțurile lumii. Vorbim despre exemplare din Congo, Malezia, Indonezia, India sau Peru, care au fascinat de-a lungul anilor. Colecția impresionantă poate fi vizitată la Muzeul Olteniei din Craiova până spre finalul verii.

Peste 500 de fluturi pot fi admirați la Muzeul Olteniei, din Craiova. În insectare au fost expuse cele mai spectaculoase exemplare: de la cea mai mare molie din lume, până la molia cap de șarpe, molia de mătase sau coconii regali de aur din Java.

„Fascinantă, pentru că acest patrimoniu trebuie valorificat. Foarte multe lucruri nu le cunoșteam și întotdeauna este loc de a cunoaște, de a citi”, e de părere un vizitator

„Interesantă, mai ales că este despre fluturi, aceste nevertebrate. Mi-ar plăcea să aflu cât mai multe!”, spune un alt tânăr.

„Ne atrag, cu atât mai mult că aici s-a vorbit de fluturele viermelui de mătase”, spune altcineva.

„Provin din Congo, Malaezia, Indonezia, India, Peru și de aceea sunt și specii exotice, înrudite cu băștinașul nostru, fluturele de mătase. Sunt spectaculoși prin comportamentele pe care le au și rolul în economia umană din țara din care au provenit”, explică Lila Gima, organizatoarea expoziției.

Expoziția poate fi admirată până în luna august.

