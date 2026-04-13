„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”

Un fenomen climatic cu impact global major începe să se contureze în Oceanul Pacific, iar experții avertizează că există o probabilitate ridicată ca El Nino să se instaleze în această vară, posibil într-o formă excepțional de puternică. Un așa-numit „super El Nino” ar putea amplifica fenomenele meteorologice extreme și ar putea împinge temperaturile globale la niveluri record, cu efecte care variază de la furtuni violente și ploi torențiale până la secetă severă, în funcție de regiune, scrie The Guardian.

Meteorologii urmăresc îndeaproape tiparele climatice care se formează în Oceanul Pacific, ceea ce va permite prognoze mai solide cu privire la ce urmează în anul viitor.

Un El Niño puternic ar putea face ca anul 2027 să intre în cursa pentru doborârea recordurilor globale de temperatură și ar putea genera o serie de efecte devastatoare, de la ploi torențiale intensificate până la secetă, în funcție de regiunea lumii.

Climatologul și directorul media al Climate Central, Tom Di Liberto, a declarat că, deși prognozele realizate primăvara nu pot lua în calcul schimbările neașteptate care pot apărea pe parcursul verii, „riscul este suficient de ridicat pentru a fi îngrijorător”.

Ce este El Niño

Oceanul și atmosfera sunt strâns legate între ele. De aceea, meteorologii analizează cu atenție temperaturile și condițiile din oceane pentru a putea anticipa tiparele meteorologice viitoare la nivel global.

El Niño este caracterizat prin încălzirea suprafeței oceanului în zona centrală și estică a Pacificului tropical. Este una dintre cele trei stări observate de oamenii de știință: La Niña apare atunci când temperaturile la suprafața mării sunt sub medie, iar condițiile neutre sunt definite atunci când nu este prezent nici El Niño, nici La Niña, iar temperaturile sunt apropiate de medie.

Aceste trei stări formează împreună oscilația sudică El Niño (Enso), care tinde să se dezvolte primăvara în emisfera nordică și se schimbă la fiecare trei până la șapte ani, potrivit Serviciului Național de Meteorologie al SUA.

Încălzirea și răcirea suprafeței oceanului în timpul fenomenelor El Niño și La Niña pot varia între 1°C și 3°C și au efecte majore asupra precipitațiilor, secetei, valurilor de căldură și dezastrelor climatice din diferite regiuni, în funcție de direcția acestor schimbări.

În anii El Niño, vânturile care în mod normal împing apele calde spre vest slăbesc sau își schimbă direcția, permițând încălzirea apelor de suprafață în acea parte a Pacificului. Caracterizate prin temperaturi cu cel puțin 0,5°C peste normal, aceste condiții influențează puternic vremea și duc adesea la creșterea temperaturilor globale la noi maxime.

Climatologii subliniază că fiecare episod este unic și există variații semnificative între ele, atât ca intensitate, cât și ca efecte. Totuși, prognozele Enso pot ajuta oamenii din întreaga lume să se pregătească pentru schimbările viitoare ale fenomenelor meteorologice extreme – un instrument esențial într-o lume în curs de încălzire.

În prezent, condițiile trec de la La Niña la un tipar neutru, potrivit celei mai recente estimări a Centrului pentru Predicții Climatice din SUA, publicată pe 6 aprilie, însă modelele indică o probabilitate de 62% ca El Niño să apară în această vară și să persiste cel puțin până la sfârșitul anului.

Cum va afecta El Niño fenomenele meteorologice

Deși vremea este influențată de numeroși factori, El Niño poate produce perturbări atmosferice majore. Acesta modifică curenții de aer și schimbă tiparele de precipitații, alimentând furtuni mai severe în unele regiuni ale lumii, în timp ce în altele provoacă uscăciune extremă. De asemenea, poate amplifica creșterea temperaturilor, cel puțin temporar.

Un episod de „super El Niño” care a avut loc în 2015 a adus secetă severă în Etiopia, lipsuri în aprovizionarea cu apă în Puerto Rico și a doborât recorduri după ce a generat un sezon de uragane deosebit de violent în Pacificul de Nord central, potrivit unei analize realizate de cercetători federali americani.

Acest ciclu tinde să provoace secetă și căldură în Australia, în sudul și centrul Africii, în India și în anumite regiuni din America de Sud, inclusiv în pădurea amazoniană. În același timp, precipitații abundente pot afecta sudul Statelor Unite, părți din Orientul Mijlociu și sudul Asiei Centrale.

Ploile abundente ar putea reprezenta o ușurare pentru statele din SUA afectate de lipsa apei, în speranța că rezervele scăzute cauzate de stratul redus de zăpadă din acest an ar putea fi compensate de un muson de vară puternic și de o iarnă mai umedă anul viitor. Totuși, așa cum a subliniat Di Liberto, aceste condiții de secetă au fost în mare parte alimentate de temperaturi ridicate, iar este mai puțin probabil ca aceste regiuni să beneficieze de o scădere a temperaturilor.

„Este important de menționat că, atunci când vorbim despre secetă, o mare parte din aceasta a fost determinată de temperatură, nu de precipitații”, a spus el.

Experții au mai avertizat că cele mai afectate bazine hidrografice nu vor putea să-și revină după un singur sezon ploios. Acest lucru este valabil în special în sud-vestul SUA, unde unele rezervoare au atins niveluri minime istorice.

„Faptul că ne așteptăm la o schimbare climatică la scară largă nu înseamnă neapărat că seceta va dispărea complet”, a declarat dr. Joel Lisonbee, cercetător asociat la Institutul Cooperativ pentru Cercetare al Universității din Colorado Boulder.

„Ar fi nevoie de precipitații excepțional de abundente”, a adăugat el. „Iar acest lucru ar însemna și inundații, distrugeri și posibile pierderi de vieți omenești.”

De ce vorbesc oamenii de știință despre un „super El Niño”

Un „super” El Niño înseamnă pur și simplu unul mai puternic. Aceste evenimente sunt rare și sunt definite, de regulă, prin creșteri ale temperaturii la suprafața mării de cel puțin 2°C. Acest lucru s-a întâmplat doar de câteva ori din 1950, iar temperaturi de peste 2,5°C au fost înregistrate o singură dată.

Cu cât valorile sunt mai ridicate, cu atât crește probabilitatea ca efectele El Niño să fie amplificate. Oamenii de știință de la NOAA estimează o probabilitate de 25% ca acest lucru să se întâmple până în toamnă sau iarnă, cu mențiunea că prognozele de primăvară pot fi uneori incerte.

Tranzițiile climatice din această perioadă pot face rezultatele mai greu de anticipat. Totuși, există deja indicatori importanți că s-ar putea forma un El Niño puternic sau chiar unul de tip „super”.

Dr. Paul Roundy, profesor de științe atmosferice și de mediu la Universitatea din Albany, a scris în această săptămână că există „un potențial real pentru cel mai puternic eveniment El Niño din ultimii 140 de ani”.

Dr. Andy Hazelton, cercetător asociat la Universitatea din Miami, a declarat: „Toate modelele și observațiile indică aceeași direcție: un El Niño foarte puternic, cu impact semnificativ asupra climei globale în acest an.”

Cât de probabil este acest scenariu

Deși modelele indică o probabilitate ridicată pentru dezvoltarea unui fenomen puternic, experții subliniază că aceste estimări tind să fie influențate de tendința generală de încălzire globală.

„Există această tendință de încălzire de fond care face ca episoadele El Niño să pară mai puternice decât sunt în realitate și ca La Niña să pară mai slabe, pentru că totul devine mai cald”, a explicat Lisonbee. În acest an, NOAA a început să utilizeze un nou model pentru a diferenția mai bine anomaliile de tendința generală de încălzire, însă alte instrumente se bazează încă pe date istorice.

Primăvara nu oferă, de regulă, cele mai clare prognoze, din cauza tranzițiilor naturale care au loc în această perioadă.

„Chiar dacă modelele indică acum apariția El Niño și unele dintre ele sugerează un episod foarte puternic, nu m-ar surprinde ca prognoza să se schimbe în următoarele luni”, a spus Lisonbee. „Numim acest fenomen bariera de predictibilitate de primăvară, iar modelele tind să varieze destul de mult de la o rulare la alta.”

Cu toate acestea, probabilitatea ca El Niño să apară în cursul acestui an rămâne ridicată. Intensitatea sa rămâne însă incertă. În contextul în care condițiile încep să indice o posibilă schimbare semnificativă, autoritățile din întreaga lume insistă asupra necesității de pregătire.

„Cel mai recent episod El Niño, din 2023-2024, a fost unul dintre cele mai puternice cinci înregistrate și a contribuit la temperaturile globale record din 2024”, a declarat secretarul general al World Meteorological Organization, Celeste Saulo, într-un comunicat scris, adăugând că oficialii monitorizează atent situația pentru a fundamenta decizii importante.

„Prognozele sezoniere pentru El Niño și La Niña ne ajută să evităm pierderi economice de milioane de dolari și reprezintă instrumente esențiale de planificare pentru sectoare sensibile la climă, precum agricultura, sănătatea, energia și gestionarea apei. Ele sunt, de asemenea, o componentă-cheie a informațiilor climatice furnizate de WMO pentru a sprijini operațiunile umanitare și gestionarea riscurilor de dezastre, contribuind astfel la salvarea de vieți omenești”, a spus aceasta.

