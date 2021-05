Tanczos Barna: Dacă extragerea ursului nu a fost legală, sancțiunea este de 30.000 de euro și se face o urmărire penală

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că în acest moment sunt în curs două anchete și că nu vrea să se antepronunțe în cazul ursului ucis de un prinț din Austria. Ministrul susține că legislația nu prevede ca extragerea unui exemplar de urs să fie făcută doar de asociația de vânătoare care a primit derogare, astfel ajungându-se în situații în care anumite persoane să vâneze contra cost. Acesta a precizat că va propune îmbunătățirea legislației, astfel încât intevenția să se facă doar de asociația de vânătoare, iar autorizația să expire într-un timp scurt.

„Ceea ce s-a întâmplat în județul Covasna face obiectul unei anchete. Două anchete paralele, una făcută de Garda Națională de Mediu, o anchetă făcută de Garda Forestieră. Legislația trebuie respectată și verificată de Garda Națională de Mediu, avem de a face și cu folosirea armelor de vânătoare și atunci Garda Forestieră e instituția abilitată. Cele două anchete sunt în curs, am precizat că nu doresc să mă antepronunț și să influențez această anchetă, de aceea nu mă voi prounța”, a declarat Tanczos.

Ministrul s-a referit la ordinul emis pe 17 februarie, care a premis extragerea unui exemplar de urs care ar fi cauzat probleme localnicilor. Asociațiile de mediu susțin că exemplarul respectiv, care era o ursoaică , nu a fost extras, în schimb a fost vânat un urs de 17 ani considerat unul dintre cei mai mari din România.

„Voi face referire la ordinul emis pe 17 februarie, un ordin de derogare care permite retragera unui exemplar de urs din fondul respectiv de vânătoare. Executarea este sarcina asociație de vânătoare. Verificarea modului în care este pus în practică se face de agențiile județene și de către Garda Forestieră. Trebuie stabilit clar dacă s-a respectat legea cu privire la derularea operațiunii de extragere și dacă ursul respectiv este cel pentru care s-a emis ordinul de retragere. Nu știu dacă este vorba de acel urs sau nu. Nu știu dacă extragerea s-a făcut sau nu cu respectarea legii. Aștept până mâine să se facă ancheta”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că în cazul în care se demonstrează că a fost încălcată legea, sancțiunea este de 30.000 de euro și se verifică dacă se întrunesc condițiile pentru fapte penale.

„În cazul în care extragerea nu este legală, sancțiunea este de 30.000 de euro și se face o urmărire penală și se vede dacă se întrunesc condițiile pentru fapte penale”, spune Tanczos Barna.

Ministrul a vorbit și despre legislația în vigoare. Acesta susține că potrivit prevederilor, în lege nu este menționat că un exemplar nu poate fi vânat de cetățeni care plătesc bani asociațiilor de vânătoare. Tanczos Barna vrea modificarea legii, după finalizarea anchetei.

„Nu este permisă vânătoarea în cazul acestei specii. (...) Legislația, în mod expres, nu interzice acest lucru (n.r. să se practice vânătoarea unor specii protejate contra cost). Vom preciza în mod clar ca intervenția să se facă doar de cei care s-au angajat să protejeze fondul cinegetic, de asociațiile de vânătoare. După finalizarea anchetei vom reanaliza procedurile de acordare a derogărilor. Trebuie să revedem perioada de valabilitate a acestor derogări. S-a redus la 60 de zile, eu am propus deja în noile reglementări să reducem și mai mult aceste valabilități, astfel încât dacă în câteva zile nu se identifică acel urs să își piardă valabilitatea acel document. Un alt aspect extrem de important, de la începutul mandatului am spus că nu sunt de acord ca cotele de intervenție să fie folosite în alt scop decât intervenția imediată, precisă, a acelui exemplar care creează probleme. Nu are nicio logică ca acea extracție să fie făcută de altcineva decât de cei de la asociație”, a mai declarat ministrul.

Asociațiile Agent Green și VGT (Austria) acuză că un prinț din Austria a ucis cel mai mare urs din România, sub pretextul că elimină o ursoaică din Covasna, care face stricăciuni în gospodăriile localnicilor.

Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit în România în luna martie, și, contra unei taxe de 7.000 de euro, și-a fundamentat uciderea celui mai mare urs prin derogarea oferită de Ministerul Mediului din România pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi cauzat pagube anul trecut la unele ferme din Ojdula, județul Covasna, susține asociația Agent Green.

