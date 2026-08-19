Live TV

Temperaturi record în apele Europei, din cauza schimbărilor climatice. Oamenii de știință trag un semnal de alarmă

Data publicării:
soare puternic la mare
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Limite biologice absolute”

Schimbările climatice provocate de om au fost principala cauză a temperaturilor record înregistrate recent în apele din jurul Europei, au declarat miercuri oamenii de ştiinţă, avertizând asupra unor consecinţe grave pentru ecosistemele marine şi comunităţile de coastă, transmite Reuters.

Apele marine ale Europei nu au scăpat de căldura extremă cu care s-au confruntat multe ţări în această vară.

Luna trecută, temperatura medie în Marea Mediterană a fost de 27 de grade Celsius - cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru o lună iulie -, în timp ce o geamandură situată în largul insulei Mallorca a indicat 33 °C la începutul lunii august.

Schimbările climatice induse de activitatea umană au contribuit la o încălzire de aproximativ 2 °C a apelor Mediteranei şi de circa 1,4 °C a mărilor din vestul Europei, potrivit unei analize realizate de grupul World Weather Attribution (WWA), care utilizează metode validate ştiinţific pentru a evalua rolul încălzirii globale în fenomenele meteorologice extreme.

„Acest fenomen are potenţialul de a remodela complet ecosistemele de care depind comunităţile de coastă pentru hrană şi venituri, precum şi de a genera fenomene meteorologice extreme şi dăunătoare pe uscat”, a declarat Claire Bergin, climatolog la Universitatea Maynooth din Irlanda şi coautoare a studiului.

Analiza a relevat că temperaturile maxime ale apei înregistrate anul acesta în estul şi vestul Mediteranei, precum şi în Golful Biscaya şi de-a lungul coastelor iberice, ar fi fost „practic imposibile” în absenţa schimbărilor climatice provocate de om.

În Marea Celtică, situată între Marea Britanie şi Irlanda, cele mai extreme temperaturi înregistrate ar fi fost de aşteptat să apară doar o dată pe secol într-o lume fără schimbări climatice induse de om, potrivit studiului.

„Limite biologice absolute”

Apele mai calde sporesc umiditatea şi temperaturile nocturne în zonele de coastă şi pot alimenta furtuni puternice mai târziu în cursul anului.

Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite în principal din arderea combustibililor fosili, au ridicat temperatura medie a planetei cu aproximativ 1,4 °C peste nivelurile preindustriale, conform Organizaţiei Meteorologice Mondiale.

Această temperatură de bază mai ridicată înseamnă că sistemele atmosferice de înaltă presiune, care provoacă valuri de căldură, pot atinge temperaturi mai mari.

Creşterile bruşte ale temperaturii apei pot cauza mortalitatea în masă a unor specii, precum coralii, şi pot perturba sursele de hrană pentru păsări şi mamifere, generând efecte în lanţ de-a lungul ecosistemelor.

John Bruno, ecolog marin la Universitatea din Carolina de Nord, a precizat că unele specii migrează spre nord în căutarea unor ape mai reci, însă nu toate se pot adapta.

„Ne apropiem rapid de limitele biologice absolute de adaptare pentru multe specii”, a spus el.

Conform analizei WWA, aproximativ 90% din Golful Biscaya şi 80% din vestul Mării Mediterane s-au confruntat anul acesta cu condiţii de val de căldură marină. Fără încălzirea globală, această cifră ar fi fost mai aproape de 40%.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
masina
1
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
2
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
3
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
4
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
5
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
Digi Sport
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
canicula in bucuresti
Ce vreme ne aduc primele săptămâni de toamnă. Prognoza ANM pentru perioada 18 august - 14 septembrie
copil cu mbrela in soare si ploaie
Meteorologii anunță noi episoade de caniculă în următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea
vreme extreme vijelii canicula
Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii. Temperaturile scad cu până la 12 grade în unele zone
mana de barbat atinge un copac
Secretul copacilor bătrâni. De ce salvarea lor ar putea proteja mai multe vieți decât plantarea unora noi
Vladimir Putin cu ochelari de soare / epavă pe fundul Dunării pe timp de secetă / incendiu după un bombardament rusesc în Odesa
Aliatul neașteptat al Kremlinului în războiul din Ucraina, pe care Putin nu îl poate controla. Cum profită Rusia de seceta din Europa
Recomandările redacţiei
20260802_144920
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din...
Russia Ukraine War
Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odesa. Ce înseamnă...
Vienna
Forțele armate austriece avertizează soldații cu privire la contactul...
seismograf
Două cutremure s-au produs în ultimele 12 ore în România
Ultimele știri
După o serie de incidente îngrijorătoare, Germania deschide un centru de securitate a dronelor
„Act de intimidare”. Parisul expulzează doi diplomaţi iranieni după agresarea unor membri ai personalului ambasadei Franţei la Teheran
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cristi „Dodel” Tănase s-a apucat de un nou sport și se pregătește de competiție: „Am început să fiu foarte...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Meme Stoica, replică devastatoare pentru „rockerul” Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Exclusiv
Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Playtech
Țara europeană din care românii fug în număr din ce în ce mai mare. Problemele financiare care îi trimit acasă
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa: ”S-a agravat, să ne rugăm pentru ea, că e mult mai greu. I se face un tratament revoluționar”
Pro FM
Și ei divorțează! După șapte ani de căsnicie, îndrăgitul cântăreț și lider de trupă rock cere custodia...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Acuzat că și-a ucis părinții, Nick Reiner vrea averea lăsată de aceștia. A cheltuit deja 200.000 de dolari pe...
Adevarul
„Toamna va fi dominată de jocurile politice”. Mizele care pun presiune pe partide
Newsweek
Un pensionar obține o pensie uriașă de 6.000 lei. Câți ani a muncit în grupe și ce pensie suplimentară a luat?
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu revoluționar. Sănătatea unui organ aproape uitat este asociată cu un risc mai mic de deces și cancer
Digi Animal World
Două capre au urcat în autobuz și au pornit spre mall. Momentul în care pasagerii le-au dat jos a devenit...
Film Now
James Cameron, la 72 de ani. De la șofer de camion la cineastul care a redefinit Hollywoodul cu „Titanic” și...
UTV
Loredana Groza a atras toate privirile în costum de baie. Artista a pozat în stilul „Baywatch”