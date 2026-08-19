Temperaturi record în apele Europei, din cauza schimbărilor climatice. Oamenii de știință trag un semnal de alarmă

Schimbările climatice provocate de om au fost principala cauză a temperaturilor record înregistrate recent în apele din jurul Europei, au declarat miercuri oamenii de ştiinţă, avertizând asupra unor consecinţe grave pentru ecosistemele marine şi comunităţile de coastă, transmite Reuters.

Apele marine ale Europei nu au scăpat de căldura extremă cu care s-au confruntat multe ţări în această vară.

Luna trecută, temperatura medie în Marea Mediterană a fost de 27 de grade Celsius - cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru o lună iulie -, în timp ce o geamandură situată în largul insulei Mallorca a indicat 33 °C la începutul lunii august.

Schimbările climatice induse de activitatea umană au contribuit la o încălzire de aproximativ 2 °C a apelor Mediteranei şi de circa 1,4 °C a mărilor din vestul Europei, potrivit unei analize realizate de grupul World Weather Attribution (WWA), care utilizează metode validate ştiinţific pentru a evalua rolul încălzirii globale în fenomenele meteorologice extreme.

„Acest fenomen are potenţialul de a remodela complet ecosistemele de care depind comunităţile de coastă pentru hrană şi venituri, precum şi de a genera fenomene meteorologice extreme şi dăunătoare pe uscat”, a declarat Claire Bergin, climatolog la Universitatea Maynooth din Irlanda şi coautoare a studiului.

Analiza a relevat că temperaturile maxime ale apei înregistrate anul acesta în estul şi vestul Mediteranei, precum şi în Golful Biscaya şi de-a lungul coastelor iberice, ar fi fost „practic imposibile” în absenţa schimbărilor climatice provocate de om.

În Marea Celtică, situată între Marea Britanie şi Irlanda, cele mai extreme temperaturi înregistrate ar fi fost de aşteptat să apară doar o dată pe secol într-o lume fără schimbări climatice induse de om, potrivit studiului.

„Limite biologice absolute”

Apele mai calde sporesc umiditatea şi temperaturile nocturne în zonele de coastă şi pot alimenta furtuni puternice mai târziu în cursul anului.

Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite în principal din arderea combustibililor fosili, au ridicat temperatura medie a planetei cu aproximativ 1,4 °C peste nivelurile preindustriale, conform Organizaţiei Meteorologice Mondiale.

Această temperatură de bază mai ridicată înseamnă că sistemele atmosferice de înaltă presiune, care provoacă valuri de căldură, pot atinge temperaturi mai mari.

Creşterile bruşte ale temperaturii apei pot cauza mortalitatea în masă a unor specii, precum coralii, şi pot perturba sursele de hrană pentru păsări şi mamifere, generând efecte în lanţ de-a lungul ecosistemelor.

John Bruno, ecolog marin la Universitatea din Carolina de Nord, a precizat că unele specii migrează spre nord în căutarea unor ape mai reci, însă nu toate se pot adapta.

„Ne apropiem rapid de limitele biologice absolute de adaptare pentru multe specii”, a spus el.

Conform analizei WWA, aproximativ 90% din Golful Biscaya şi 80% din vestul Mării Mediterane s-au confruntat anul acesta cu condiţii de val de căldură marină. Fără încălzirea globală, această cifră ar fi fost mai aproape de 40%.

Editor : C.S.