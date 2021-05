Munți de gunoaie descoperite de șeful Gărzii de Mediu lângă orașul Urlați, în Prahova. Octavian Berceanu a dat de un adevărat focar de infecție în locul unde ar fi trebuit să fie o stație de transfer deșeuri. Pe imagini se văd tone de gunoaie, de toate tipurile, îngrămădite, la un loc, într-o vale. Cât a stat în zonă, șeful Gărzii de Mediu a prins un localnic care arunca resturi într-o râpă. Luat la întrebări, omul spune că a fost încurajat chiar de autorități să facă asta.

“Am luat acel localnic și am zis «hai să mergem înapoi la cel de la care ai încărcat deșeurile pe care trebuie să le arunci». Jumătate de căruță deja fusese aruncată. Am mers cu localnicul cu căruța până în Urlați la o cofetărie, de unde plecaseră acele deșeuri și frecvent erau aruncate în râpă. Am constatat că acea cofetărie și cel care îi dăduse comanda să transporte deșeurile să le arunce era chiar un consilier local din Urlați”, a explicat Octavian Berceanu, la Digi24.

Acesta a precizat că nu este un caz singular.

“Le-am spus că voi trimite o echipă sau două în continuarea controlului pe care l-am avut acum două săptămâni în Prahova și s-au apucat să astupe gropile ilegale de gunoi. Am găsit patru gropi ilegale de gunoi, toate în proximitatea pârâurilor, care erau astupate cu pământ. Am filmat chiar basculanta care descărca pământ peste aceste deșeuri și un buldozăr care astupa cu pământ locația respectivă.

Din păcate, stația de transfer pe care am văzut-o la 300 de metri de locul în care erau deversate ilegal deșeurile în lunca râului, în Cricovul Sărat, era plină de deșeuri menajere care miroseau îngrozitor, stăteau în soare, levigatul se scurgea pe rampa betonată și de pe rampă către spațiile verzi”, a mai spus șeful Gărzii de Mediu.

Octavian Berceanu a afirmat că este foarte posibil ca un dosar penal să fie deschis în acest caz.

„Sunt în zona de ilegalitate clară. Vorbim de amenzi foarte mari și chiar foarte posibil o plângere penală către cei care au deversat ilegal în râu. Am lăsat acolo echipa de control. Controlul se va prelungi și săptămâna viitoare. Nu pot fi de față la control. Las comisarii să muncească. Nu intervin în niciun fel asupra controlului”, a mai declarat Berceanu.

Editor : A.C.