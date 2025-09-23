Trump, la ONU: „Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie din lume”. Avertisment pentru investitorii în energie verde

Donald Trump a folosit discursul său de marți, la Adunarea Generală a ONU, pentru a ataca din nou tranziția energetică globală și politicile climatice. Președintele american a denigrat proiectele de energie curată din diverse țări, catalogându-le drept „lipsite de sens” și parte a unei „mari escrocherii verzi”.

„Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie pusă vreodată la cale împotriva lumii. Nu poți scăpa de această escrocherie verde”, a declarat Trump, reluând mesajele sceptice care i-au marcat mandatul la Casa Albă.

El a lansat și un avertisment pentru statele care investesc masiv în energie regenerabilă: „Țara voastră va eșua. Și eu chiar mă pricep să fac predicții.”

Declarațiile vin pe fondul unor investiții record în energie curată la nivel global, în pofida tentativelor administrației Trump de a bloca proiectele cu emisii reduse de carbon. În prima jumătate a anului 2025, investițiile mondiale în tehnologii și proiecte de energie regenerabilă au ajuns la 386 de miliarde de dolari, în creștere cu circa 10% față de aceeași perioadă din 2024, notează The Guardian.

Potrivit estimărilor, cheltuielile totale pentru energie la nivel global vor atinge 3,3 trilioane de dolari în acest an. Din această sumă, peste 1 trilion de dolari vor merge încă spre combustibili fosili, dar de două ori mai mult, aproximativ 2,2 trilioane de dolari, sunt așteptate pentru forme de energie cu emisii reduse de carbon.

Discursul lui Trump la ONU marchează o nouă confruntare între retorica anti-climatică și realitatea economică a tranziției energetice, unde investițiile în tehnologii verzi depășesc tot mai clar finanțările pentru combustibilii tradiționali.

Editor : M.I.