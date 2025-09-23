Live TV

Trump, la ONU: „Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie din lume”. Avertisment pentru investitorii în energie verde

Data actualizării: Data publicării:
80th Session of UN General Assembly in New York
Donald Trump / Sursa foto: Profimedia Images

Donald Trump a folosit discursul său de marți, la Adunarea Generală a ONU, pentru a ataca din nou tranziția energetică globală și politicile climatice. Președintele american a denigrat proiectele de energie curată din diverse țări, catalogându-le drept „lipsite de sens” și parte a unei „mari escrocherii verzi”.

„Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie pusă vreodată la cale împotriva lumii. Nu poți scăpa de această escrocherie verde”, a declarat Trump, reluând mesajele sceptice care i-au marcat mandatul la Casa Albă.

El a lansat și un avertisment pentru statele care investesc masiv în energie regenerabilă: „Țara voastră va eșua. Și eu chiar mă pricep să fac predicții.”

Declarațiile vin pe fondul unor investiții record în energie curată la nivel global, în pofida tentativelor administrației Trump de a bloca proiectele cu emisii reduse de carbon. În prima jumătate a anului 2025, investițiile mondiale în tehnologii și proiecte de energie regenerabilă au ajuns la 386 de miliarde de dolari, în creștere cu circa 10% față de aceeași perioadă din 2024, notează The Guardian.

Potrivit estimărilor, cheltuielile totale pentru energie la nivel global vor atinge 3,3 trilioane de dolari în acest an. Din această sumă, peste 1 trilion de dolari vor merge încă spre combustibili fosili, dar de două ori mai mult, aproximativ 2,2 trilioane de dolari,  sunt așteptate pentru forme de energie cu emisii reduse de carbon.

Discursul lui Trump la ONU marchează o nouă confruntare între retorica anti-climatică și realitatea economică a tranziției energetice, unde investițiile în tehnologii verzi depășesc tot mai clar finanțările pentru combustibilii tradiționali.

Citește și „Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe tema migrației

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
caseta audio banda magnetica
2
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu...
masina de politie scoala bucuresti
3
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Angelina Jolie
4
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Su-24M rusesc
5
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Digi Sport
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan le cere liderilor coaliției să-și rezolve divergențele...
pensii-1536x1024
Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Categoria de...
diana sosoaca cu botnita in parlamentul european
Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul...
Ultimele știri
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale
Tatăl lui Elon Musk, acuzat de abuz sexual asupra propriilor copii: „Este o absurditate”
Sorin Grindeanu, despre prelungirea plafonării: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Paracetamol Reportedly Not Effective Drug For Back Pain
OMS și EMA neagă declarațiile lui Donald Trump: Nu există nicio legătură dovedită între paracetamol, vaccinare şi autism
profimedia-1039416343
Macron l-a sunat pe Trump, după ce a rămas blocat în trafic, la New York, din cauza coloanei președintelui SUA: „Totul e închis”
US President Trump departs the White House for Kirk funeral in Arizona
Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un fascicul laser către elicopterul lui Trump. „A pus Marine One în pericol”
Președintele SUA, Donald Trump.
Gafa lui Donald Trump: președintele american se laudă că a încheiat un război între Armenia și Cambodgia, care nu a existat niciodată
Masacrul de la Bucea
Rusia torturează sistematic civili din Ucraina, acuză ONU într-un raport oficial
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Fanatik.ro
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul...
Adevărul
Planurile secrete ale Rusiei și Ungariei de a distruge România. Ajutorul neașteptat primit de români și...
Playtech
Test de atenţie: unde se ascund cele patru bucăţi de porumb printre ananași?
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
”M-am simțit umilită! Mi-am pierdut plăcerea de a trăi”. Simona Halep, noi detalii despre procesul de 10...
Pro FM
Matteo, fiul lui Andrea Bocelli, despre momentul în care tatăl său i-a aranjat o întâlnire cu Angelina Jolie...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Autostrada cu tuneluri din vest prinde contur. Pasajul spectaculos de 1,1 kilometri se înalță la intrarea în...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...