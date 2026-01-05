Live TV

Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui

Datele GPS arată că cei trei urși se află deja pe gheața marină. Captură video YouTube
O ursoaică polară din Arctica a uimit comunitatea științifică după ce a fost observată îngrijind doi pui de vârste similare, unul dintre ei fiind adoptat, într-un caz extrem de rar documentat de cercetători canadieni care monitorizează specia de aproape o jumătate de secol.

Oamenii de știință din Canada au documentat un caz rar de urs polar femelă care a adoptat un pui, arătând un „comportament curios” ce scoate în evidență relațiile complexe dintre acești prădători de vârf ai Arcticii, scrie The Guardian.

Organizația non-profit Polar Bears International a anunțat că, atunci când cercetătorii au montat pentru prima dată un colier GPS unei ursoaice, în primăvară, aceasta avea un singur pui. Însă, când a fost observată luna trecută alături de doi pui de vârste aproximativ egale, specialiștii și-au dat seama că asistau la un caz extrem de rar de adopție.

„Ursoaicele polare sunt mame foarte bune și sunt, pur și simplu, programate să aibă grijă de puii lor”, a declarat Evan Richardson, cercetător în cadrul agenției Environment and Climate Change Canada. „Credem că, dacă există un pui mic care plânge pe coastă și și-a pierdut mama, aceste femele nu se pot abține să nu-l adopte și să aibă grijă de el. Este un comportament foarte curios și un aspect interesant al istoriei de viață a urșilor polari”.

Doar 13 cazuri de adopție documentate în peste 50 de ani

Ursoaica, cunoscută de cercetători sub numele X33991, și cei doi pui fac parte din subpopulația de urși polari din vestul Golfului Hudson, una dintre cele mai studiate din lume. Oamenii de știință le documentează obiceiurile alimentare și mișcările de aproape jumătate de secol. Din cei aproximativ 4.600 de urși studiați de-a lungul timpului, acest caz de adopție este doar al 13-lea observat vreodată aici.

„Adopțiile la urșii polari sunt foarte rare și neobișnuite și nu știm exact de ce se întâmplă”, a declarat Alysa McCall, de la Polar Bears International, descriind situația drept „uimitoare”.

Cei doi pui, care par sănătoși și bine hrăniți, se estimează că au 10 sau 11 luni și este de așteptat să rămână alături de mamă încă aproximativ un an și jumătate.

Datele GPS arată că cei trei urși se află deja pe gheața marină. Puii vor depinde de mamă pentru a prinde foci și vor împărți hrana pe care aceasta o asigură sau îi va învăța să se hrănească singuri. Vor rămâne aproape de ea și vor învăța treptat abilitățile necesare supraviețuirii într-un mediu dur, dar uneori bogat în resurse.

Adopția, o șansă în plus la supraviețuire

Iernile petrecute pe gheață, vânând, și lunile de vară fără hrană reprezintă o existență dificilă chiar și pentru cei mai rezistenți urși. Jumătate dintre puii născuți nu ajung la maturitate.

Totuși, experții spun că faptul că puiul adoptat are acum o mamă îi oferă șanse mult mai mari de supraviețuire. Chiar și așa, dintre cele 13 cazuri documentate în 45 de ani, doar trei pui adoptați au supraviețuit.

Cercetătorii intenționează să analizeze probe genetice de la pui pentru a stabili dacă mama biologică este cunoscută și dacă ar putea fi încă în viață. În unele cazuri anterioare de adopție, mamele biologice erau încă în viață, iar situația a fost mai degrabă un „schimb de pui” între femele, nu un caz de abandon.

„S-ar putea să nu știm niciodată ce s-a întâmplat cu mama biologică”, a spus McCall. „Este încă un motiv pentru care această specie este atât de incredibilă și fascinantă. Îți dă multă speranță când îți dai seama că, poate, urșii polari au grijă unii de alții”.

