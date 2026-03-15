Lacul de acumulare a fost construit în 1940 și are o suprafață de 16 hectare.

Un lac din județul Olt, care a fost secat în ultimii ani, s-a reumplut. Este efectul ploilor și ninsorilor abundente din ultimele luni, iar revenirea apei a schimbat complet peisajul. Localnicii sunt fericiți, în special agricultorii și crescătorii de animale. „Au început să apară și păsările”, spune încântat și viceprimarul comunei.

În iulie 2024, lacul Ipotești, din județul Olt, era aproape secat.

„Acum, după cum vedeți, arată foarte bine, au început să apară și păsările. Cei mai fericiți sunt crescătorii de animale, în momentul de față, pentru că, după cum vedeți, digul este la capacitate maximă. Și agricultorii sunt fericiți. Începutul de an e promițător”, spune viceprimarul comunei Ipotești, Robert Ilinca.

„Ultima dată când lacul a fost la capacitate maximă a fost în anul 2020. De atunci a secat de la un an la altul, din lipsă de precipitații, dar și din cauza temperaturilor excesive”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„N-a mai fost așa de mulți ani de zile. A plouat, a nins. După zăpezile astea, ploile astea, s-a făcut acum”, spune încântat un bărbat.

„A fost secetă de belea. Ajută acum, că avem apă”, e de părere un alt localnic.

„Arată bine acum! Păi, dacă-i apă...”, concluzionează altcineva.

Lacul de acumulare a fost construit în 1940 și are o suprafață de 16 hectare.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

