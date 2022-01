Înmormântările și incinerările pot avea un impact serios asupra mediului. Un sicriu de lemn are nevoie de mult timp pentru a se descompune, iar corpul din el eliberează multe gaze toxice. Incinerările produc destule gaze nocive și folosesc multă energie - aproximativ aceeași cantitate de care are nevoie în medie, lunar, o persoană vie. Dar olandezul Bob Hedrikx are o alternativă. El este inventatorul unui sicriu care dă liniște sufletească celor care duc grija mediului. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Un halat, mănuși, ochelari de protecție, rumeguş, spori de ciuperci, apă și puţină răbdare. E tot ce are nevoie Bob Hendrikx pentru a... creşte un sicriu.

„Cred că David Attenborough şi Greta Thunberg ar fi fani ai sicriului meu din ciuperci. Este o invenție pentru persoanele cărora le pasă de generațiile viitoare. Persoane care îşi doresc să devină una cu natura după moarte. Și care vor mai degrabă să îmbogățească solul, nu să-l polueze”, spune Bob Hendrikx.

Cum se obține sicriul din ciuperci

Este, oare, compostul uman o idee neinspirată? Sau dimpotrivă, una ingenioasă? Lui Hendrikx i-a venit ideea unui astfel de sicru în timp ce studia materiale de construcție ecologice.

La urma urmei, ciupercile sunt foarte versatile.

„Ciupercile revitalizează solul. Cresc repede şi nu au nevoie de energie electrică sau lumină. De fapt, ciupercile absorb dioxidul de carbon în timp ce cresc. Prin urmare, cu cât sunt îngropaţi astfel mai mulți oameni, cu atât este mai bine pentru planetă. E ceva total diferit faţă de practicile funerare din zilele noastre”, explică Bob Hendrikx.

Ciupercile au nevoie de doar șapte zile ca să crească în forma dorită. Suprafața este netedă ca o pernă de catifea. Apoi, sicriul eco este pus la uscat, pentru a stopa creșterea ciupercilor.

În acest stadiu, el seamănă cu o cutie de polistiren. Este, de asemenea, foarte uşor şi sută la sută natural.

„Ceea ce e special la el este senzaţia pe care o ai când îl atingi. Se simte interesant, e cald, moale și ușor. Dar este, de asemenea, şi foarte rezistent”, spune Bob Hendrikx.

Câți oameni mor în fiecare zi în lume

Până acum, astfel de sicrie au fost folosite la peste 100 de înmormântări din Olanda.

Anul trecut, antreprenorul de pompe funebre John van Kasterop a vândut primul coşciug de acest fel, pentru înmormântarea unei femei de 82 de ani. Cu un preţ de 1.500 de euro bucata, cam cât costul celor standard.

„Nu cred că oamenii aleg aceste sicrie din motive financiare. Cred că vor, de fapt, să transmită un mesaj: acela că toată lumea trebuie să contribuie la reducerea amprentei de carbon”, spune John van Kasterod, antreprenor de pompe funebre.

Aproximativ 160.000 de oameni mor în fiecare zi în întreaga lume. Pentru apropiaţi, ceremonia conducerii pe ultimul drum este un moment important. Dar sicriele convenționale produc deșeuri toxice.

De ce funeraliile tradiționale poluează

De obicei, la înmormântările creștine sicriele de lemn sunt aşezate în groapă și acoperite cu pământ. Mii de tone de lemn, oţel, bronz și cupru sunt procesate anual pentru a realiza coşciuge - resurse care sfârşesc în pământ.

Iar incinerările, care reprezintă aproximativ 70% din toate serviciile funerare din Europa, provoacă şi ele alte probleme de mediu, pentru că poluează aerul.

Este nevoie de cel puţin zece ani pentru ca un corp uman să se descompună într-un sicriu normal din lemn.

În schimb, acest lucru se produce mult mai repede în cele organice, din ciuperci – doi, trei ani – producând și substanțe nutritive de care plantele au nevoie ca să crească.

„Cei care protestează astăzi pe străzi împreună cu Greta Thunberg într-o zi vor trebui să ne îngroape”

Aceste noi sicrie olandeze încep să provoace interes: reprezentanţi de la peste 150 de firme de pompe funebre au venit în ziua inaugurării ca să afle mai multe despre înmormântările sustenabile.

Ideea este pe placul antreprenorului de pompe funebre Jörg Vieweg din Germania.

„Cred că sustenabilitatea joacă un rol foarte important în acest context al înmormântării şi doliului. Este un subiect tot mai prezent în ultimii ani şi cred că de-a lungul timpului va deveni și mai important. Pentru că oamenii care ne vor îngropa într-o bună zi sunt cei care protestează astăzi pe străzi împreună cu Greta Thunberg”, arată Jörg Vieweg, antreprenor de pompe funebre.

Deşi înmormântările sustenabile sunt apreciate momentan doar de unii oameni, acest lucru s-ar putea schimba. Bob Hendrikx şi mulţi antreprenori de pompe funebre sunt încrezători că tot mai multe persoane vor alege în curând sicriele biodegradabile din ciuperci.