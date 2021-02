La numai câteva zile după ce patru pui de urs au fost scoși din bârlogul lor de către patru muncitori forestieri, într-o pădure din Harghita, un ursuleț de numai trei săptămâni a fost găsit, părăsit, tot într-o exploatare forestieră, în județul Argeș, anunță WWF România.

„Partenerii noștri de la Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears au transmis în urmă cu 10 minute dintr-un cabinet veterinar unde un pui de urs rămas orfan are parte de primele îngrijiri.

Puiul în vârstă de circa 3 săptămâni a fost salvat astăzi dintr-o exploatare forestieră din județul Argeș. După ce va fi hrănit și i se vor acorda îngrijiri medicale, puiul va fi transportat la Orfelinatul de urși din munții Hășmaș, pentru a fi introdus în programul de reabilitare pentru următorii 2 ani”, au anunțat activiștii de mediu de la WWF.

Ursulețul a fost găsit de pădurari care, în cazul lui, au procedat conform legii și au anunțat autoritățile, care au luat decizia să lase puiul în pădure, astfel încât să fie găsit de ursoaică.

„Din păcate ursoaica nu a revenit așa că luni ursulețul a fost dus la un medic veterinar pentru un consult si îngrijire. Masculul are cam 3 săptămâni, este în stare buna, mănâncă și este apt pentru transport. Acesta este primul ursuleț orfan primit în grija anul acesta și va ajunge la Bear Again în câteva ore”, au anunțat cei de la orfelinatul de urși.

Puiul va deveni locatar al Centrului pentru Reabilitarea Urșilor Orfani, și va putea fi adoptat simbolic, adică susținut prin donații, de oricine dorește.

Activiștii de mediu care lucrează pentru protecția urșilor susțin că în această perioadă a anului, când se nasc puii de urs, sunt înregistrate multe cazuri în care aceștia rămân orfani din cauza celor care exploatează pădurile și alungă ursoaicele sau distrug bârlogurile astfel încât să poată tăia copacii în continuare. Potrivit legii, dacă într-o exploatare forestieră este găsit un bârlog, el trebuie raportat autorităților de mediu și exploatarea este oprită.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.V.D