Un pui de urs lăsat singur de mama sa a fost salvat de salvamontişti, în Cheile Vârghişului, şi a fost preluat de specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, urmând ca, după ce va fi îngrijit de veterinari, să ajungă în Centrul de Reabilitare a Urşilor Orfani din munţii Hămaş.

Echipa Salvamont Vlăhiţa a anunţat, luni, pe pagina de Facebook, că puiul de urs a fost lăsat singur o noapte întreagă de către mama sa, motiv pentru care s-a intervenit pentru salvarea sa.

„În timpul serviciului de weekend, membrii echipei noastre au observat un alt pui de urs abandonat. Puiul de urs, uşor slăbit, a fost lăsat singur de mama sa (a cărei locaţie şi stare de sănătate nu sunt cunoscute) timp de o noapte întreagă. După ce incidentul a fost semnalat, la instrucţiunile Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), echipa noastră a adus puiul de urs din Cheile Vârghişului şi l-a predat personalului agenţiei. După ce a primit puiul de urs, acesta a fost transportat la Târgu Mureş, unde va fi supus unei serii de examinări medicale”, se arată în postarea de pe Facebook.

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) Harghita, Demeter László, a declarat , pentru Agerpres că ursuleţul, o femelă de aproximativ patru luni, se afla într-un copac, de unde a fost luat de salvamontişti, urmând să fie îngrijit de veterinarii de la Vets4Wild, din Târgu Mureş, după care va ajunge la Centrul de Reabilitare a Urşilor Orfani din munţii Hăşmaş.

„Colegii de la Salvamont au găsit puiul de urs lăsat singur, deci nu a apărut mama nici după o zi şi era clar că nu se va reîntoarce, nu ştim ce s-a întâmplat cu ursoaica. Ei (salvamontiştii - n.red.) l-au coborât de pe copac, era căţărat pe un copac, şi după aia l-am preluat noi şi l-am transportat la cabinetul celor de la Vets4 Wild de la Târgu Mureş. (...) În cazul acesta, după câteva zile de supraveghere şi îngrijire, va ajunge la centrul de la Bălan, pentru reabilitarea urşilor orfani. (...) Era într-o stare slăbită, este un pui de aproximativ patru luni, femelă, după cum a observat medicul veterinar. Era slăbită, dar mânca şi sperăm să fie în regulă, nu arăta niciun alt semn de rană sau boală”, a declarat Demeter László, pentru Agerpres.

Acesta a spus că, în mod normal, ursoaicele nu îşi abandonează puii şi nu se cunosc cauzele pentru care a făcut-o, în acest caz, putând fi atât un motiv antropic sau o bătaie între urşi.

Demeter László le-a recomandat celor care se întâlnesc cu astfel de situaţii, să sune la 112 şi să nu încerce să salveze animalele sălbatice pe cont propriu, în cele mai multe dintre situaţii mamele puilor pe care în credem abandonaţi fiind în preajmă, iar situaţia, în cazul urşilor, putând fi foarte periculoasă.

„Să anunţe 112, dacă un pui de urs este abandonat, dar asta se întâmplă rar. Cel mai bine este să ne retragem, dacă vedem un pui de urs pentru că, cel mai probabil ursoaica, este împrejur şi este foarte primejdios. Să sune la 112, cel mai simplu, şi atunci Jandarmeria, Garda de Mediu, asociaţia cinegetică din zonă vor şti ce să facă, vor monitoriza zona şi, dacă e cazul, atunci vor interveni. Să nu încercăm, în niciun caz, să salvăm pe cont propriu niciun fel de animal sălbatic”, a spus şeful ANANP Harghita.

Echipa Salvamont Vlăhiţa a mai anunţat că, în urmă cu trei zile, tot în Cheile Vârghişului, a fost găsit un pui de urs abandonat, care era foarte slăbit şi a murit la scurt timp după ce au ajuns salvatorii la el.

„Am fost anunţaţi despre un pui de urs în apropierea traseului turistic şi am mers imediat să cercetăm cazul, împreună cu o echipă de jandarmi montani. La faţa locului am găsit un pui de urs foarte slăbit, care, din păcate, abia a reacţionat la stimuli sonori şi luminoşi când am ajuns şi a murit la scurt timp după. În natură, încercăm să îi ajutăm pe cei care au nevoie de noi cât mai curând posibil, fie că este vorba despre oameni sau animale sălbatice şi, adesea, o chemare timpurie la ajutor separă viaţa de moarte. Vă rugăm să ne anunţaţi cât mai curând posibil dacă întâlniţi pe cineva care are nevoie de ajutor în timpul drumeţiilor”, se arată în postarea citată.

Salvatorii montani din Vlăhiţa au ţinut să precizeze că puiul salvat şi transportat la Târgu Mureş nu este fratele celui care a decedat, „deoarece cei doi au fost găsiţi la o distanţă semnificativă unul de celălalt”.

Şeful Serviciului Salvamont Salvaspeo Harghita, Fekete Örs, a declarat, pentru Agerpres, că în cazul ursului care a murit salvatorii au fost anunţaţi foarte târziu şi nu au mai putut să îl ajute.

Acesta a mai spus că, în fiecare an, salvatorii montani din judeţ intervin pentru salvarea unor animale, fie că este vorba de pui de urs, berze, câini sau pisici. El a punctat că fiecare viaţă este importantă, iar salvamontiştii vin în ajutorul tuturor celor care au nevoie.

