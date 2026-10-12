Uraganul Simon şi-a continuat luni deplasarea spre nord-vest, în largul coastei pacifice a Mexicului, lovind statele vestice cu vânturi periculoase, ploi abundente şi inundaţii care au pus comunităţi întregi în stare de alertă pentru posibile evacuări, transmite Reuters.



Centrul Naţional pentru Uragane din SUA a anunţat că Simon se afla la aproximativ 90 km vest-sud-vest de Cabo Corrientes, în statul Jalisco, la ora 8:00 (14:00 GMT), cu vânturi maxime susţinute de 175 km/h, ceea ce îl face un uragan de categoria 2.



Uraganul Simon a slăbit de sâmbătă, când era un sistem de categoria 4. „Simon pierde încet din intensitatea vântului şi s-ar putea opri în cele din urmă săptămâna aceasta şi să nu atingă niciodată uscatul ca o furtună puternică”, a declarat Alex DaSilva, expert în uragane la agentul privat de prognoză AccuWeather.



Se estimează că Simon va atinge uscatul joi, în statul Sinaloa din Mexic. „Cu cât Simon se mişcă mai lent, cu atât furtuna aduce mai mult potenţial de ploaie, dar în acest moment cea mai mare parte a precipitaţiilor se produc în largul mării şi la sud de centrul furtunii”, conform lui DaSilva.

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Simon se deplasa spre nord-vest cu doar 6 km/h şi se aştepta să continue pe această traiectorie înainte de a se îndrepta spre nord-est şi a se deplasa spre interiorul continentului, traversând vest-centrul Mexicului, la mijlocul săptămânii.



Autorităţile au declarat că Simon ar putea aduce inundaţii şi alunecări de teren în anumite părţi ale coastei Pacificului şi în munţii din apropiere.



Se prognozează că uraganul va aduce încă 5 până la 10 cm de ploaie în zonele de coastă din sud-vestul şi vest-centrul Mexicului, cu cantităţi izolate de 15 până la 20 cm în anumite părţi din Jalisco şi Sinaloa. Centrul Naţional pentru Uragane a declarat că totalurile furtunilor izolate ar putea ajunge la 76 cm în anumite părţi din Michoacan, Colima şi Jalisco.

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Şefa agenţiei de protecţie civilă din Mexic, Laura Velazquez, a declarat că o persoană a murit din cauza furtunii din statul Guerrero, unde se află popularul oraş turistic Acapulco.



În oraşul de coastă Cihuatlan din sud-vestul oraşului Jalisco, patrulele au avertizat locuitorii să se pregătească pentru o posibilă evacuare, pe măsură ce nivelul râului Marabasco a crescut. Apa a inundat străzile şi zonele joase ale oraşului peste noapte.



În oraşul portuar Manzanillo din statul Colima, case şi străzi au fost inundate iar personalul marinei ajuta la evacuarea apei. „Totul a fost inundat”, a spus locuitoarea Maria Elena Vazquez din interiorul casei sale, cu pantalonii suflecaţi, în timp ce apa îi ajungea până la glezne.

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Centrul Naţional pentru Uragane a declarat că se aşteaptă ca uraganul Simon să producă valuri de furtună mari în apropierea zonei de coastă. În urma unor săptămâni de furtuni care au lovit Mexicul, cel puţin 10 persoane sunt dispărute în statul Baja California, iar un minor a fost ucis în oraşul de coastă Ensenada.

Editor : C.A.