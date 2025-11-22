Live TV

Vara ar putea dura opt luni pe an în Europa, până la sfârșitul secolului

Data publicării:
Heat wave in Paris France
Verile europene au devenit tot mai lungi și mai fierbinți. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Noroiul, o arhivă importantă a istoriei climatice „Caracteristică recurentă a sistemului climatic” Cum s-a încălzit Europa în ultimii ani

Un nou studiu arată că încălzirea accelerată a Arcticii ar putea prelungi sezonul cald din Europa până la opt luni, replicând condiții climatice care au existat acum 6.000 de ani și indicând o amplificare majoră a valurilor de căldură în deceniile următoare, relatează Euronews.

Verile europene au devenit tot mai lungi și mai fierbinți. Totuși, a existat „o incertitudine ridicată” cu privire la modul sau motivul exact pentru care se întâmplă acest lucru, spune dr. Celia Martin-Puertas, cercetător principal în cadrul Departamentului de Geografie de la Royal Holloway.

Acum, noi cercetări arată că modelele actuale de căldură imită cele de acum 6.000 de ani și ar putea fi un semn al și mai multor zile caniculare în viitor.

Noroiul, o arhivă importantă a istoriei climatice

Pentru studiu, publicat în Nature Communications, Martin-Puertas și echipa sa s-au concentrat pe o arhivă importantă a istoriei climatice: noroiul. Sedimentele găsite pe fundul lacurilor europene oferă o imagine a modului în care s-au schimbat anotimpurile în ultimii 10.000 de ani.

Cercetătorii au evaluat „gradientul latitudinal de temperatură”, adică diferența de temperatură dintre Arctica și ecuator. Acest gradient este cel care ghidează vremea din Europa, controlând vânturile care vin din Oceanul Atlantic spre continent.

Pe măsură ce Arctica se încălzește, diferența dintre temperaturile Arcticii și cele ale ecuatorului scade. În consecință, curenții de aer încetinesc, amplificând și prelungind tiparele meteorologice specifice verii, precum valurile de căldură. Anotimpul de vară în sine s-ar prelungi.

Potrivit studiului, pentru fiecare scădere cu 1 °C a gradientului de temperatură, sezonul de vară s-ar prelungi cu aproximativ șase zile. Dacă încălzirea continuă în ritmul actual, Europa ar putea avea cu până la 42 de zile în plus de vară până în 2100. Ba chiar, în contextul actualei încălziri accelerate a Arcticii, Europa ar putea experimenta opt luni de vreme specifică verii până la sfârșitul secolului. Aceste condiții oglindesc situația din urmă cu 6.000 de ani, când sezonul cald în Europa dura aproape 200 de zile.

„Caracteristică recurentă a sistemului climatic”

Deși gradientul de temperatură a existat întotdeauna, emisiile de gaze cu efect de seră accelerează încălzirea Arcticii. Această zonă se încălzește în prezent de până la patru ori mai repede decât media globală.

„Descoperirile noastre arată că acesta nu este doar un fenomen modern; este o caracteristică recurentă a sistemului climatic al Pământului”, spune dr. Laura Boyall, autoare a studiului și fostă cercetătoare doctorandă în cadrul Departamentului de Geografie de la Royal Holloway. „Dar ceea ce este diferit acum este viteza, cauza și intensitatea schimbării.”

Autorii notează, de asemenea, că alți factori contribuie la modificarea tiparelor verii, precum buclele de feedback pozitive și negative generate de activitatea umană.

Cum s-a încălzit Europa în ultimii ani

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. Orașele sunt în mod special afectate de încălzirea globală din cauza fenomenului de „insulă de căldură urbană”, în care clădirile și suprafețele asfaltate absorb și rețin căldura.

O analiză publicată în această vară de Climate Resilience for All a examinat datele de temperatură din 85 de orașe la nivel global, din perioada 2019–2023. S-a constatat că „sezoanele de căldură” nu mai apar doar în lunile de vară.

Atena, Grecia, a avut un sezon de căldură deosebit de lung: temperaturile ridicate au persistat de la jumătatea lunii mai până la începutul lunii octombrie. Tirana, Albania, a înregistrat, de asemenea, 143 de zile de căldură extremă. Lisabona (Portugalia) și Madrid (Spania) au avut sezoane lungi de căldură cu 136 de zile, respectiv 119 zile.

Cercetări anterioare au arătat, de asemenea, că anul trecut schimbările climatice provocate de om au adăugat în medie o lună de căldură extremă pentru aproximativ jumătate din populația lumii.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kremenchuk attack
Ucraina nu mai exportă energie electrică în Europa
Mushtaha Tower Destroyed By Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 05 Sep 2025
Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez
cop30
UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică
Industrie apărare
Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu”
virus gripa
Gripa lovește „neobișnuit de devreme” în Europa. O nouă variantă a tulpinii virusului H3N2 alarmează experții
Recomandările redacţiei
incendiu sector 5
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din...
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
barbat cu umbrela pe strada
Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori...
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
Ultimele știri
„Eu dansez rumba”: Maduro sfidează SUA în fața studenților venezueleni
Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani
Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar...
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Unde nu trebuie pus termostatul nici ziua, nici noaptea: locurile care dau citiri greșite și pornesc centrala...
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jane Fonda, mărturisiri tulburătoare: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...