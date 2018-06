VIDEO. Fenomen spectaculos pe râul Mureş. Are loc o dată pe an şi durează mai puţin de o zi

Râul Mureş s-a umplut de efemeride, în Arad. Milioane de insecte - numite şi fluturi de apă - şi-au făcut apariţia, aproape toate în acelaşi timp, din mâlul de pe malurile râului. Fenomenul are loc o singură dată pe an şi durează mai puţin de o zi.

Efemeridele sunt denumite popular şi rusalii, pentru că apar în preajma sărbătorii religioase cu acelaşi nume. Ele stau în formă de larvă, îngropate în nămolul de pe malul apei, timp de 3 - 4 ani. Se transformă în insecte pentru cel mult 24 de ore, doar ca să-şi găsească un partener şi să depună ouă. Apoi mor.

Pescar: Am adunat niște gongi, în seara asta, e o momeală bună pentru pești, mai ales pentru clean, plătică, mreană, tot ce mișca în apă.

Pescar: Pentru un an de zile am strâns acum fluturi, un an de zile sunt aprovizionat, pot să pescuiesc liniștit, să prind captura cea mare.

Biologii atrag însă atenţia că orice efemeridă prinsă de om este o pierdere pentru natură.

Gabriel Herlo, biolog Parcul Natural Lunca Mureșului: Faptul că este o specie fragilă din punct de vedere ecologic, ceea ce se și vede în ultimii ani, fiind afectată de condițiile de vreme, este un motiv în plus pentru a o ocroti.

Pescar: Legenda spune că efemeridele sunt spiritele tinerilor care nu au reușit să se căsătorească și, într-o singură zi din an, li se permite să coboare pentru împerechere.

Specialiştii spun şi că viaţa efemeridelor depinde de un mediu curat. Iar apariţia lor an de an, pe malul Mureşului, arată că râul nu este poluat.