VIDEO. „Spaima păroasă”, buruiana care terorizează locuitorii unui orășel australian: „Se înmulțește fără oprire!”

Statul australian Victoria se confruntă cu o invazie de tumbleweed, o specie de plantă care crește în zonele aride și își împrăștie sămânța prin rostogolire, purtată de vânt, la fel ca celebrul ciulin-rusesc din filmele western.

Această plantă mai este numită și „spaima păroasă” sau „iarba-vrăjitoarei” (aceeași denumire este folosită în Europa ca pseudonim al levănțicăi). Denumirea latină: Panicum hillmanii.

Locuitorii orășelului australian Laceby, situat în nord-estul statului Victoria, par imortalizați într-un scenariu horror, fiind efectiv sufocați de această epidemie de tumbleweed, care se extinde continuu peste verande, pe sub pragurile ușilor, vărsându-se în fântâni și viroage, scrie presa din Australia. Iar mașinile nu mai pot fi depistate în marea foșnitoare.

Leanne Gloury, o localnică din Laceby, povestește că potopul de „ciumă ierboasă” a dus la închiderea drumului principal de acces în oraș și că în acest an situația este fără precedent, transmite ABC News.

„De pildă, în 2016 nu am avut atâta bătaie de cap. Este pentru prima oară când asist la așa ceva – a scăpat pur și simplu de sub control”, a spus Gloury.

