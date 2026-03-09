Live TV

Foto Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani. Primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (84)
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani. Primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș. Foto Carpathia
Din articol
Primele exemplare au ajuns în voliera de aclimatizare Specie dispărută din România în urmă cu peste 70 de ani

Primele 25 de exemplare de vultur sur au fost aduse din Spania și transferate într-o volieră de aclimatizare construită în apropierea comunei Rucăr, județul Argeș. Păsările fac parte dintr-un program de reintroducere a speciei în Masivul Făgăraș, după ce vulturul sur a dispărut din fauna României la mijlocul secolului trecut.

Primele exemplare au ajuns în voliera de aclimatizare

Păsările au fost aduse din Spania și transferate într-o volieră special construită în zona montană din apropierea comunei Rucăr.

Inițiativa face parte dintr-un program amplu de reintroducere a vulturului sur în România, iar cele 25 de păsări aduse în țară sunt exemplare tinere care vor forma nucleul viitoarei populații din Masivul Făgăraș.

Vultur sur (Gyps fulvus)
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani. Primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș. Foto Carpathia

„Revenirea vulturului sur în România nu înseamnă doar readucerea unei specii dispărute de peste 70 de ani, ci întoarcerea unui aliat esențial pentru sănătatea naturii. Este un pas concret în reconstrucția unui peisaj funcțional, în care natura și comunitățile locale coexistă și se susțin reciproc. Această etapă confirmă că refacerea naturii devine posibilă atunci când există parteneriate solide și angajament pe termen lung”, au declarat Barbara și Christoph Promberger, directorii executivi ai Fundației Conservation Carpathia.

Imediat după transport, păsările au fost examinate de medici veterinari specializați pentru a verifica starea lor de sănătate și pentru a confirma că deplasarea nu le-a provocat leziuni.

Adrian Aldea (manager reintroducere specii)_Ion Parnuta (primar Rucar)_ Barbara si Christoph Promberger Fundatia Conservation Carpathia
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani. Primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș. Foto Carpathia

Fiecare exemplar a fost echipat cu un inel ornitologic individual pentru identificare, iar apoi a fost transferat în voliera de aclimatizare. În următoarele două săptămâni, echipa proiectului va monitoriza atent modul în care păsările se adaptează la noul mediu.

Voliera este amplasată la aproximativ 1.150 de metri altitudine, într-o zonă montană cu vizibilitate către stâncării care ar putea deveni, în timp, locuri de cuibărire.

Structura are aproximativ 160 de metri pătrați și o înălțime de șase metri, fiind realizată din structură metalică și plasă de sârmă, cu o zonă de protecție din lemn împotriva intemperiilor. Construcția este fixată pe 44 de șuruburi de fundație pentru a rezista condițiilor montane, iar zona este monitorizată video.

Specie dispărută din România în urmă cu peste 70 de ani

Vulturul sur a dispărut din fauna României la mijlocul secolului trecut, în principal din cauza utilizării momelilor otrăvite pentru combaterea prădătorilor, precum lupii și urșii. În multe cazuri, vulturii au devenit victime colaterale ale acestor practici.

Declinul populației a fost accentuat și de persecuția directă, păsările fiind vânate sau împușcate, deoarece erau considerate dăunătoare.

Reintroducerea acestei specii este importantă pentru echilibrul ecosistemelor, deoarece vulturul sur este o specie necrofagă, care se hrănește exclusiv cu animale moarte și contribuie la eliminarea rapidă a carcaselor din natură, reducând riscul răspândirii bolilor.

Vulturii suri adulți se remarcă prin capul alb, aripile late și coada scurtă, având un guler alb de pene la baza gâtului și un cioc galben-deschis. Penajul este bej-deschis, iar penele de zbor sunt mai închise la culoare, diferență vizibilă în timpul planării.

Specia poate ajunge la o greutate cuprinsă între șase și 11 kilograme, o lungime a corpului de 93–122 de centimetri și o anvergură a aripilor de 2,4–2,8 metri.

Vulturul sur trăiește în peisaje deschise, de la câmpii până la zone montane, și poate fi întâlnit de la nivelul mării până la altitudini de aproximativ 3.000 de metri. Preferă stâncile și versanții abrupți pentru cuibărit și planează la înălțimi mari folosind curenții de aer cald.

Vulturi suri (Gyps fulvus)
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani. Primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș. Foto Carpathia

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
Lebanon Israel Iran
2
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
3
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina politie
Zeci de elevi au fost amendaţi cu peste 20.000 de lei, după ce au asistat la încăierări între colegi într-un liceu din Argeș
girofar al unei masini de politie
Cadru medical găsit mort într-o clinică privată din Pitești
maini cu catuse
Caz șocant în județul Argeș. Un profesor a fost reţinut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii
diana buzoianu face declaratii
Ministrul Mediului: Autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate
raw bataie la mall 160126 _1__00328
Scandal și bătaie într-un mall din Pitești: 11 tineri, arestați după o încăierare violentă. Un adolescent de 16 ani a venit cu o macetă
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Mii de iranieni jură credință...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi negocieri în Coaliție, după blocajul pe buget. Guvernul va...
Precision Strike Missile racheta orientul mijlociu sua iran
A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost...
Carburant Bulgaria
Cât câștigi la un rezervor de carburant dacă alimentezi în Bulgaria
Ultimele știri
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor. El este acuzat că a lovit un bărbat cu bâta în cap, apoi l-a lăsat în stradă
Iranul acuză țările europene că au contribuit la „crearea condițiilor” pentru operațiunea SUA-Israel: „Au fost de acord”
Cinci jucătoare de fotbal iraniene au plecat din hotelul echipei din Australia, de teama persecuțiilor. Ample reacții internaționale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Cum a vrut fondatoarea partidului patronat spiritual de Călin Georgescu să scape de executarea silită. În joc...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje...
Adevărul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi...
Playtech
Ce se întâmplă cu un apartament moștenit dacă unul dintre frați nu vrea să vândă
Digi FM
A fost om al străzii, avea o zi grea la muncă, dar viața lui s-a schimbat peste noapte: Una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
Pro FM
Pink, soțul și copiii, zâmbete largi și energie bună, la scurt timp după ce presa americană a scris despre un...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre lecția pe care a învățat-o la 60 de ani: „Nu am timp de irosit în relații toxice sau...
Adevarul
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Newsweek
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
Digi FM
James Van Der Beek, comemorat de soție în ziua în care ar fi împlinit 49 de ani: "Îmi lipsești enorm. Voi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Michael J. Fox și Christopher Lloyd, împreună la 40 de ani de la „Back To The Future”: Cina cu cel mai bun...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...