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Ziua în care Pământul și-a terminat resursele pe care le poate genera în acest an. De azi, omenirea intră pe „datorie ecologică” (WWF)

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culegatori de orez la munca
Consumul excesiv al resurselor naturale amenință stabilitatea ecosistemelor și calitatea vieții la nivel global. Foto: Profimedia
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Din articol
Consecinţele supraconsumului

Omenirea intră în perioada de „datorie ecologică” începând de azi, joi, 30 iulie, după ce va epuiza bugetul anual de resurse regenerabile al planetei noastre, a anunțat organizaţia WWF-Adria. Potrivit ONG-ului, capitalul natural este consumat mai repede decât îl poate reface natura.

Petra Boic Petrac, directoarea de comunicare a WWF-Adria, a afirmat că, deşi Ziua Suprasolicitării Planetei din acest an vine cu şase zile mai târziu decât anul trecut, acest lucru nu se datorează unei presiuni mai reduse asupra naturii, ci, în principal, datelor actualizate şi metodologiei de calcul.

Ea a declarat că tendinţele actuale arată că decalajul dintre consumul uman şi biocapacitatea planetei noastre continuă să se adâncească, adăugând că anul 2026 a marcat cel mai ridicat nivel de depăşire ecologică înregistrat vreodată, în pofida datei sale calendaristice mai întârziate.

Pe 30 iulie, omenirea va fi epuizat întregul buget anual de resurse naturale şi servicii ecosistemice pe care Pământul le poate regenera într-un an, a anunţat WWF-Adria, potrivit agenţiei de presă HINA, preluată de Agerpres.

Potrivit calculelor realizate de Global Footprint Network, organizaţia care a dezvoltat metodologia amprentei ecologice, omenirea consumă în prezent resursele sale naturale cu 73% mai repede decât pot ecosistemele Pământului să le regenereze. WWF a avertizat că acest lucru ameninţă stabilitatea ecosistemelor, producţia alimentară şi calitatea vieţii la nivel mondial.

Consecinţele supraconsumului

Conform aceleiaşi organizaţii, consecinţele consumului excesiv de resurse sunt vizibile în distrugerea pădurilor, degradarea solurilor, declinul biodiversităţii şi creşterea concentraţiilor de gaze cu efect de seră din atmosferă, ceea ce intensifică şi mai mult criza climatică şi ameninţă securitatea alimentară şi a resurselor.

WWF a declarat că există soluţii, de la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi promovarea producţiei alimentare durabile până la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a utilizării resurselor naturale.

Cu toate acestea, organizaţia a subliniat că sunt necesare schimbări urgente şi sistemice în ceea ce priveşte producţia, consumul şi gestionarea resurselor naturale pentru a amâna Ziua Suprasolicitării Planetei.

Conform datelor WWF, ţările din regiunea Balcanilor de Vest au atins Ziua Suprasolicitării Planetei mult mai devreme decât data globală: Muntenegru pe 20 aprilie, Croaţia pe 25 aprilie, Bosnia şi Herţegovina pe 26 aprilie şi Serbia pe 16 mai.

Editor : B.P.

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