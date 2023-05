New York-ul se scufundă, din cauza greutății zgârie-norilor. Ce spun cercetătorii

New York-ul se scufundă, iar zgârie-norii care au fost construiți de-a lungul timpului reprezintă unul dintre motive, potrivit unui studiu. Orașul se scufundă cu aproape doi milimetri pe an, sub greutatea clădirilor înalte. În timp ce câțiva milimetri ar putea părea puțin, unele părți ale orașului ajung sub apă mult mai repede, transmite Science Alert.

Deformarea ar putea însemna probleme pentru oraș, unde locuiesc peste opt milioane de oameni, astfel încât descoperirile ar trebui să încurajeze continuarea eforturilor de dezvoltare a strategiilor de atenuare pentru a contracara creșterea riscului de inundații și a nivelului mării, însă digurile gigantice nu ar fi cea mai bună variantă.

"Scopul studiului este de a crește gradul de conștientizare asupra faptului că fiecare clădire înaltă construită pe coastă, pe râu sau pe malul unui lac ar putea contribui la riscul de inundații viitoare", spun cercetătorii.

Începând cu anul 2020, oamenii de știință au estimat că toate clădirile sau obiectele construite vreodată de oameni pe care oamenii le-au construit vreodată erau aproape sau deja mai mari decât greutatea uscată a tuturor ființelor vii de pe Pământ. Clădirile și drumurile cântăresc mai mult decât toți copacii și arbuștii la un loc; materialele plastice au o greutate dublă față de cea a animalelor.

Presiunea exercitată asupra solului duce deja la deformări, pe același model care poate fi observat la plăcile tectonice în cazul topirii ghețarilor.

Oamenii de știință de la Universitatea din Rhode Island au calculat masa cumulată a celor peste un milion de clădiri din New York, de circa 740.000.000 de tone, apoi au împărțit suprafața orașului în zone de 100 de metri pătrați. Folosind această metodă, cercetătorii au calculat o medie a greutății care apasă pe fiecare zonă, dar și rata cu care fiecare dintre ele se scufundă.

Mai multe orașe sunt în pericol

Estimările lor includ doar masa clădirilor și conținutul acestora, nu și drumurile, trotuarele, podurile, căile ferate și alte construcții din New York. Cercetătorii avertizează că dacă se continuă construcția clădirilor acest lucru ar putea agrava situația.

New York nu este singurul oraș care se află în această situație. Un sfert din capitala Indoneziei, Jakarta, ar putea fi sub apă până în 2050, unele părți ale orașului scufundându-se cu aproape 11 centimetri pe an din cauza extracției apelor subterane. În prezent, autoritățile se gândesc ce măsuri să pună în practică pentru ca acest scenariu să nu devină realitate.

Prin comparație, New York se situează pe locul al treilea în ceea ce privește riscul de scufundare. O mare parte din Manhattan se află la aproape doi metri deasupra nivelului actual al mării. Uraganele din 2012 (Sandy) și 2021 (Ida) au arătat, de asemenea, cât de repede ar putea fi inundat orașul.

Potrivit unui studiu, realizat în 2022 asupra a 99 de orașe de coastă din întreaga lume, tasările ar putea fi mai grave decât creșterea nivelului mării.

În timp ce numeroase zgârie-nori au fost deja construite, viitorul planetei noastre nu este încă clar, iar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este cel mai bun pas pe care îl putem face pentru a limita riscurile viitoare, fie că este vorba de creșterea nivelului mărilor sau de uragane.

Editor : Bianca Chirilă