„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai înfricoșător moment al călătoriei în jurul Lunii

Comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a dezvăluit că s-a temut că el și ceilalți trei astronauți nu se vor mai întoarce niciodată pe Pământ, după ce nava spațială Orion a depășit distanța maximă prevăzută față de planeta noastră. Astronautul a povestit, în cadrul festivalului Starmus VIII, momentul de panică trăit în timpul călătoriei de zece zile în jurul Lunii, scrie Live Science.

Reid Wiseman și cei trei colegi ai săi urmau să ajungă la o distanță de 219.667 de mile marine (406.823 de kilometri) de Pământ, mai departe decât ajunsese vreodată un echipaj uman, înainte de a începe călătoria de întoarcere, în cea de-a șasea zi a misiunii lunare de zece zile.

Însă indicatorul de distanță al navei spațiale Integrity a continuat să crească și după depășirea punctului stabilit, ceea ce l-a făcut pe astronaut să creadă că ceva grav nu funcționa corect, a povestit acesta în fața participanților la festivalul Starmus VIII, desfășurat la începutul acestei săptămâni. Evenimentul, organizat o dată la doi ani, celebrează realizările din domeniile științei, explorării și creativității.

„Centrul de control al misiunii din Houston ne spusese că distanța maximă la care vom ajunge va fi de 219.667 de mile marine și că acesta va fi cel mai îndepărtat punct față de Pământ. Urmăream indicatorul și, când am văzut că a ajuns la 219.667, m-am gândit: «Perfect, acesta este cel mai îndepărtat punct față de Pământ, iar următorul număr pe care îl voi vedea va fi 219.666. Ne îndreptăm spre casă». Dar, aproximativ trei minute mai târziu, nu am văzut 219.666, ci 219.668. Numărul crescuse. M-am gândit: «Poftim? E ciudat»”, a povestit Wiseman.

Astronautul a explicat că îngrijorarea sa s-a transformat în teamă atunci când distanța a continuat să crească.

„Apoi, după alte aproximativ trei minute, indicatorul a ajuns la 219.669 și acela a fost momentul în care am simțit o frică adevărată, pentru că am crezut că ne îndepărtaserăm prea mult. Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă. Eram foarte speriat”, a adăugat el.

În cele din urmă, Wiseman a observat că distanța afișată a început să scadă.

În tot acest timp, astronauții NASA Victor Glover și Christina Koch se aflau lângă hublou, efectuând observații științifice asupra Lunii, în timp ce astronautul Jeremy Hansen, de la Agenția Spațială Canadiană, transmitea rapoarte către centrul de control al misiunii. Astfel, momentul de panică trăit de comandant a trecut neobservat de ceilalți membri ai echipajului.

Când indicatorul a revenit la 219.668 de mile marine, Wiseman a spus: „Ne întoarcem acasă”, iar echipajul a izbucnit în urale.

„Știam că aveam șanse mari să reușim”, a adăugat astronautul.

Într-un interviu acordat publicației The Week Junior Science+Nature, Wiseman a subliniat rolul esențial al echipelor NASA de la sol în succesul misiunii.

„Faptul că ne-am întors în siguranță acasă demonstrează rigoarea inginerească și profesionalismul echipelor de control al zborului de aici, de pe Pământ, care au construit această rachetă și au coordonat-o în timpul călătoriei noastre spre Lună și înapoi. Ei sunt adevărații eroi ai acestei misiuni. Au un curaj extraordinar”, a declarat comandantul.

Misiunea Artemis II a fost lansată pe 1 aprilie, de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, din Florida. A fost primul zbor cu echipaj uman al capsulei spațiale Orion și prima misiune cu astronauți care a ajuns în apropierea Lunii după Apollo 17, în 1972.

Echipajul a petrecut aproape zece zile în spațiu, efectuând un zbor în jurul feței îndepărtate a Lunii, înainte de a reveni pe Pământ.

Aproape toate activitățile astronauților la bordul capsulei Orion au fost transmise în direct, atrăgând un interes uriaș din partea publicului.

Membrii echipajului Artemis II au primit Medalia Stephen Hawking pentru Comunicare Științifică în cadrul festivalului Starmus VIII.

Editor : Ș.A.