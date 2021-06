Nucleul Pământului crește asimetric, modificând câmpul magnetic. Descoperirea ar putea rezolva un mister vechi de 30 de ani

Oamenii de știință au descoperit că nucleul Pământului este în creștere, dar asimetric. Miezul de fier solid din centrul planetei a crescut mai repede sub Marea Banda din Indonezia, decât în partea opusă, sub Brazilia, spun seismologii de la Universitatea Berkeley din California, relatează The Independent.

Creșterea nucleului din metal topit este produsul cristalelor de fier care se formează pe măsură ce fierul topit se răcește, dar ceva din nucleul exterior sau mantaua Pământului de sub marea indoneziană îndepărtează căldura într-un ritm mai rapid decât pe partea opusă, sub Brazilia. Cu cât răcirea este mai rapidă, cu atât mai mult se produce cristalizarea fierului, ducând la o creștere mai rapidă a nucleului.

O astfel de disparitate are implicații semnificative pentru câmpul magnetic al Pământului. Curenții de convecție din nucleu, care generează câmpul magnetic, sunt cei caree ce ne protejează de particulele solare periculoase.

Nucleul interior al Pământului este din fier solid, dar acesta este înconjurat de un nucleu exterior fluid și apoi de o manta de rocă fierbinte. În manta și nucleul exterior, căldura se deplasează în sus, spre suprafață, împingând materialul mai rece în jos. Această mișcare generează câmpul magnetic.

„Avem date destul de vagi privind vârsta nucleului interior - între o jumătate de miliard și 1,5 miliarde de ani – ceea ce poate fi de ajutor în dezbaterea despre cum a fost generat câmpul magnetic înainte de existența nucleului interior solid”, a spus Barbara Romanowicz, profesor la Universitatea Berkley.

„Știm că câmpul magnetic exista deja acum trei miliarde de ani, așa că alte procese trebuie să fi condus circuitul căldurii în nucleul exterior în acel moment”, a adăugat ea.

Descoperirea privind creșterea asimetrică a nucleului Pământului ajută la rezolvarea unui mister pe care oamenii de știință au încercat să-l dezlege timp de 30 de ani: de ce nucleul de fier cristalizat pare aliniat de-a lungul axei de rotație a Pământului mai mult în vest decât în est? Undele seismice călătoresc mai repede în direcția nord-sud decât de-a lungul ecuatorului, datorită depunerii asimetice a cristalelor de fier, iar această diferență de creștere este o posibilă explicație.

„Cea mai simplă simulare părea cam ciudată, arăta că nucleul interior este asimetric. Partea de vest arată diferit de partea de est până în centru, nu doar în partea de sus a nucleului interior, așa cum au sugerat unii cercetători. Singurul mod în care putem explica acest lucru este că o parte crește mai repede decât cealaltă”, spune Daniel Frost, cercetător la Laboratorul de Seismologie al Universității Berkley.

Pe măsură ce cantitatea de cristale de fier crește, gravitația redistribuie excesul de creștere din est către vest, în interiorul nucleului. Această mișcare din nucleul interior se aliniază de-a lungul stratului de cristale, sugerează simularea computerizată făcută de oamenii de știință. În est, nucleul crește cu 60% mai mult repede decât în vest, explicând astfel diferențele de viteză ale undelor seismice care pot duce la cutremure, erupții vulcanice și alte fenomene.

