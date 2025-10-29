Nvidia a devenit prima companie din lume care a depășit capitalizarea bursieră de 5.000 de miliarde de dolari

Producătorul american de cipuri Nvidia a devenit, miercuri, prima companie din lume a cărei capitalizare bursieră a depăşit pragul simbolic de 5.000 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu Inteligenţa Artificială, transmit Reuters şi AFP.

La scurt timp după debutul tranzacţiilor pe Wall Street, cotaţia acţiunilor Nvidia a urcat la 210,90 dolari (creştere de 4,91%), ceea ce conferă acestei companii o capitalizare bursieră de peste 5.000 de miliarde de dolari.

De la lansarea ChatGPT în 2022, acţiunile Nvidia au înregistrat o creştere de 1087%, pe măsură ce frenezia din jurul Inteligenţei Artificiale a dus indicele bursier american S&P 500 la maxime istorice, ceea ce a declanşat o dezbatere cu privire la posibilitatea apariţiei unei noi bule speculative în sectorul tehnologiei, conform Agerpres.

Pragul de 5.000 de miliarde de dolari este o dovadă a evoluţiei spectaculoase a Nvidia, de la un producător de cipuri grafice de nişă la coloana vertebrală a industriei globale de AI, depăşind concurenţii Apple, Microsoft şi Alphabet şi transformând-ul pe Huang într-un personaj central în Silicon Valley.

O capitalizare bursieră de 5.000 de miliarde de dolari, care vine la câteva luni după ce Nvidia a atins o evaluare de 4.000 de miliarde de dolari, în luna iulie, este echivalentă cu aproape jumătate din valoarea combinată a companiilor incluse în indicele bursier pan-european Stoxx 600.

„Atingerea de către Nvidia a unei capitalizării de 5.000 de miliarde de dolari este mai mult decât un moment de cotitură, este o dovadă a faptului că Nvidia s-a transformat dintr-un producător de cipuri într-un creator de industrie”, spune Matt Britzman, analist şef la Hargreaves Lansdown.

Marţi, directorul Nvidia, Jensen Huang, a anunţat comenzi de cipuri AI în valoare de 500 de miliarde de dolari şi planuri vizând construirea a şapte supercomputere pentru Guvernul SUA.

La preţurile actuale, participaţia deţinută de Huang la Nvidia are o valoare de aproximativ 179,2 miliarde de dolari, conform calculelor Reuters. În clasamentul Forbes, Huang este a opta cea mai bogată persoană din lume. Născut în Taiwan dar crescut în SUA de la vârsta de nouă ani, Huang a condus Nvidia de la înfiinţarea sa în 1993. Sub conducerea sa, procesoarele H100 şi Blackwell au devenit motoarele din spatele unor instrumente puternice precum ChatGPT şi xAI.

Chiar dacă Nvidia rămân lider clar în cursa pentru AI, alte mari companii de tehnologie precum Apple şi Microsoft au ajuns şi ele la o capitalizare de piaţă de 4.000 de dolari în ultimele luni.

Editor : A.C.