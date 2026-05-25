O companie americană vrea să reînvie o specie gigantică, dispărută de 500 de ani. „Am eclozat 26 de pui”din ouă artificiale

Oamenii de știință au creat un ou artificial, din care au ieșit pui sănătoși. Sursă foto: Colossal Biosciences
Ouă gigant Dispărute de 500 de ani Pași importanți

O companie americană a anunţat că peste 20 de pui sănătoşi au eclozat dintr-o platformă de ouă „artificiale” pe care a dezvoltat-o, marcând astfel un pas crucial în planul său de a readuce la viaţă giganticele păsări moa de pe Insula de Sud din Noua Zeelandă. Moa este o pasăre mare, care nu putea să zboare şi care a dispărut cu secole în urmă.

Anunţul a fost făcut săptămâna trecută de Colossal Biosciences, o companie dedicată „de-extincţiei” - readucerea la viaţă a speciilor dispărute.

Moa este una dintre cele două păsări - alături de dodo - dintre cele şase specii aflate în portofoliul său pe care intenţionează să le readucă la viaţă, folosind ADN-ul străvechi.

Compania americană a anunţat anul trecut că a obţinut pui modificaţi genetic de lup-străvechi (dire wolf), un prădător dispărut după ultima eră glaciară.

„Folosind sistemul nostru, am eclozat 26 de pui şi acum monitorizăm activ aceste păsări pe măsură ce ele cresc”, a anunţat Ben Lamm, CEO-ul şi cofondatorul companiei Colossal Biosciences, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Puii au eclozat la sediul general din Dallas al acestei companii, a precizat Ben Lamm.

Ouă gigant

Acea platformă de ouă artificiale constă într-o membrană pe bază de silicon obţinută prin bioinginerie, plasată în interiorul unei structuri exterioare rigide. Membrana a fost fabricată pentru a imita funcţia de schimb de gaze a unei coji de ou - permiţându-i embrionului de pasăre să respire oxigen prin reglarea circulaţiei gazelor şi a umidităţii.

„Tehnologia este concepută pentru a reproduce cât mai fidel condiţiile unui ou natural, pentru a produce astfel animale sănătoase, cu dezvoltare, fertilitate şi longevitate normale. Acest lucru este deosebit de important pentru păsări precum moa, ale căror ouă erau mult mai mari decât cele ale oricăror alte păsări vii, ceea ce face ca abordările tradiţionale bazate pe folosirea unei specii-surogat să fie impracticabile”, a explicat Ben Lamm.

Prin intermediul clonării, embrionii din proiectul dedicat lupilor străvechi au fost creaţi prin editarea genetică a unor celule de lupi cenuşii, iar acestea au fost implantate apoi în mame-surogat de câini domestici.

Însă nicio specie aviară rămasă încă în viaţă pe Terra nu este suficient de mare pentru a putea să depună un ou de moa uriaş din Insula de Sud, ce are aproximativ dimensiunea unei mingi de fotbal.

Dispărute de 500 de ani

Moa, care aveau înălţimi de 3,6 metri, au dispărut în urmă cu circa 500 de ani, în mare parte din cauza vânătorii practicate de oameni. Emu, o pasăre nezburătoare din Australia, care poate ajunge la aproximativ 1,8 metri în înălţime, este cea mai apropiată rudă în viaţă a păsărilor moa.

„Pentru a ecloza un pui de moa gigant din Insula de Sud, Colossal avea nevoie de o modalitate pentru a asigura gestaţia embrionului. Nu există nicio specie-surogat în viaţă suficient de mare pentru a depune un ou de moa gigant din Insula de Sud, întrucât ouăle lor erau de aproximativ opt ori mai mari decât ouăle de emu”, a explicat Ben Lamm.

El a descris apoi modul în care funcţionează procesul ouălor „artificiale”.

„Procesul începe cu un embrion aviar fertilizat, similar cu cele mai timpurii faze de dezvoltare în interiorul unui ou natural. Embrionul şi gălbenuşul sunt transferate apoi în platforma de ouă artificiale deţinută de Colossal, care este proiectată pentru a reproduce funcţiile cheie ale unei coji de ou naturale şi ale mediului de incubaţie, inclusiv schimbul de gaze, reglarea umidităţii, stabilitatea temperaturii şi sprijinul dezvoltării”, a spus Ben Lamm.

„Pe măsură ce embrionul se dezvoltă, sistemul asigură un control continuu al mediului şi suplimentarea acolo unde este necesar - de exemplu, suport pentru calciu în timpul creşterii scheletului, care în mod normal ar proveni din coaja naturală. Întrucât embrionul se dezvoltă vizibil deasupra gălbenuşului, cercetătorii pot monitoriza dezvoltarea în timp real pe tot parcursul embriogenezei”, a explicat antreprenorul american, referindu-se la procesul prin care un ovul fecundat se dezvoltă într-un embrion.

Pași importanți

Pentru cei 26 de pui, timpul total de dezvoltare - de la transferul embrionului şi până la eclozare - a fost de aproximativ 21 de zile, în concordanţă cu dezvoltarea normală a speciei, a precizat Ben Lamm.

Această platformă pentru ouă artificiale, consideră el, ar putea fi utilă în eforturile de conservare a speciilor de păsări aflate pe cale de dispariţie. De asemenea, ea reprezintă un pas important în programul de readucere la viaţă a speciei moa, a adăugat el.

„Alte obstacole includ necesitatea de a reconstrui un genom precis al moa din ADN-ul antic, de a identifica baza genetică a trăsăturilor cheie ale moa şi de a introduce aceste trăsături într-o specie vie şi strâns înrudită, cum ar fi emu”, a explicat Ben Lamm.

„La Colossal, proiectul se află în prezent în faza de secvenţiere a genomului”, a spus el, menţionând că se concentrează pe construirea unor genomuri de înaltă calitate pentru această specie şi pentru celelalte opt specii de moa dispărute.

„Până în prezent, echipa noastră a identificat mai multe surse solide de ADN străvechi, inclusiv eşantioane provenite de la moa gigantice din Insula de Sud”, a dezvăluit antreprenorul american.

Editor : B.P.

