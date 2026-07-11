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O companie japoneză lansează servicii de transport către Lună cu ajutorul rachetei Starship de la SpaceX

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Racheta Starship este dezvoltată de compania SpaceX. Foto: Profimedia Images
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Compania japoneză ispace a anunţat că va lansa un nou serviciu de transport de marfă către Lună, la costuri reduse, cu ajutorul rachetei grele Starship şi a modulului de aselenizare dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk.

Compania ispace, cu sediul la Tokyo, a achiziţionat, în schimbul a 50 de milioane de dolari, o capacitate de 500 de kilograme pe o rachetă Starship care ar urma să ajungă la Lună cel mai devreme în 2030. Compania a precizat că va construi un vehicul selenar care să poată transporta pe Lună încărcături utile de la clienţi din întreaga lume care apelează la Starship, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Noul serviciu "integrator de acces lunar" oferă "autobuze" cu destinaţia Luna şi poate completa dezvoltarea în curs a modulelor de aselenizare dedicate, sau "taxiuri", către suprafaţa Lunii, a declarat Hideari Kamiya, vicepreşedinte executiv al ispace.

În cadrul misiunilor anterioare către Lună, ispace a utilizat rachetele Falcon 9 ale SpaceX, având încercări eşuate de aselenizare, în 2023 şi 2025.

Compania cu sediul în Tokyo îşi propune acum să realizeze aselenizări controlate cu trei module, denumite Ultra, până în 2030, inclusiv o misiune care face parte din programul Commercial Lunar Payload Services al NASA.

În timp ce ispace îşi continuă misiunile Ultra, parteneriatul cu SpaceX va accelera "exponenţial" dezvoltarea pe piaţa infrastructurii selenare, a declarat directorul executiv, Takeshi Hakamada.

SpaceX a salutat extinderea colaborării sale cu ispace pentru misiuni cu racheta Starship, un sistem de transport reutilizabil care, spre deosebire de Falcon 9, include o capsulă spaţială pe care compania lui Musk intenţionează s-o trimită pe Lună şi, în cele din urmă, pe Marte.

"Serviciile lor de integrare oferă o cale valoroasă pentru ca încărcăturile utile mai mici să-şi asigure încă de astăzi un loc la bordul misiunilor către Lună, iar noi aşteptăm cu nerăbdare să sprijinim ispace şi pe clienţii săi în eforturile lor de a extinde accesul la suprafaţa lunară", a declarat Stephanie Bednarek, vicepreşedinta SpaceX pentru vânzări comerciale, citată într-un comunicat.

Această colaborare nu este exclusivă. NASA intenţionează să se folosească de prima aselenizare realizată cu ajutorul Starship, în 2028, în cadrul programului său Artemis, pentru a trimite din nou astronauţi pe Lună.

Start-upul american Astrolab, specializat în rovere lunare, a rezervat, la rândul său, spaţiu pe un viitor zbor al Starship.

"SpaceX ne-a abordat prima", cu ideea de serviciu de integrare, a declarat Hakamada.

"Deşi nu putem exclude pătrunderea altor companii pe piaţă, puţine ar putea fi capabile să integreze încărcătura şi să continue să ofere servicii după aselenizare", a precizat directorul exercutiv.

Editor : M.B.

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