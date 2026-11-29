O planetă necunoscută, cu o masă de până la două ori mai mare decât cea a Pământului, s-ar putea ascunde în regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar, dincolo de Neptun. Astronomii au identificat indicii privind posibila existență a acestui corp ceresc, denumit provizoriu „Planeta X2”, după ce simulările computerizate au arătat că influența sa gravitațională ar putea explica orbitele neobișnuite ale unor obiecte aflate dincolo de Centura Kuiper. Cercetătorii nu exclud posibilitatea ca în Sistemul Solar să existe două planete încă nedescoperite, relatează ScienceAlert.

Dincolo de Neptun, Sistemul Solar se schimbă radical. Regiunea familiară a planetelor lasă loc unui spațiu vast, înghețat, atât de îndepărtat de căldura și lumina Soarelui, încât oamenii de știință abia au început să inventarieze obiectele care se află acolo.

Potrivit concepției tradiționale, regiunea transneptuniană este dominată de o centură întinsă de corpuri cerești mici și înghețate, care urmează, în general, orbite relativ ordonate în jurul Soarelui.

Însă traiectoriile neobișnuite ale unora dintre aceste obiecte ar putea trăda prezența unui corp ceresc mult mai mare: o super-Terra ascunsă dincolo de Centura Kuiper.

Nu este vorba despre ipotetica Planetă Nouă, ci despre o a doua planetă necunoscută, pe care astronomii o numesc „Planeta X2”.

„Este oarecum ca atunci când descoperi urme de pași în zăpadă. Ele îți arată că pe acolo a trecut cineva la care nu te-ai fi așteptat”, a explicat pentru ScienceAlert cercetătorul în științe planetare Jonti Horner, de la Universitatea Southern Queensland din Australia.

De ce este atât de dificilă explorarea regiunilor îndepărtate ale Sistemului Solar

O mare parte din ceea ce știm despre Sistemul Solar se bazează pe lumina Soarelui, care iluminează corpurile cerești din interiorul acestuia.

Însă, la distanța la care se află Neptun, în medie 30,1 unități astronomice, adică de aproximativ 30 de ori distanța dintre Pământ și Soare, lumina solară este de circa 900 de ori mai slabă decât cea care ajunge pe planeta noastră. În plus, doar o fracțiune infimă din lumina reflectată de obiectele aflate la asemenea distanțe reușește să ajungă până la telescoapele noastre.

Cu toate acestea, telescoapele au devenit tot mai performante și mai sensibile în ultimele decenii. În ultimii ani, astronomii au identificat suficiente obiecte în regiunile exterioare ale Sistemului Solar pentru a începe să cartografieze distribuția orbitelor acestora.

Deși cea mai mare parte a comportamentului corpurilor cerești din regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar poate fi explicată prin influența gravitațională a planetelor gigant cunoscute, în special a lui Neptun, anumite anomalii persistente sunt mult mai dificil de explicat.

Unele dintre aceste anomalii au dus la formularea ipotezei privind existența Planetei Nouă. Acum, un alt tipar identificat în orbitele obiectelor îndepărtate sugerează că ar putea exista încă o planetă ascunsă.

Indiciile care sugerează existența unei planete necunoscute

Indiciile provin din comportamentul a două categorii neobișnuite de obiecte cerești: unele care se deplasează pe orbite înclinate la unghiuri extreme și altele ale căror puncte de maximă apropiere de Soare se află mult dincolo de orbita lui Pluto.

Atunci când cercetătorii reconstruiesc evoluția Sistemului Solar încă de la formarea sa, luând în calcul doar planetele gigant cunoscute, simulările nu reușesc să reproducă aceste două categorii de obiecte.

„Așadar, întrebarea este: dacă nu putem reproduce aceste populații de obiecte folosind planetele pe care le cunoaștem, ce s-ar întâmpla dacă am adăuga ceva în plus, un corp ceresc atât de îndepărtat încât, în mod realist, nu am fi avut încă posibilitatea să îl descoperim?”, a explicat Horner.

Exact acest lucru și-au propus să investigheze astronomii Patryk Sofia Lykawka, de la Universitatea Southern Queensland și Universitatea Kindai din Japonia, Pedro Bernardinelli, de la Universitatea Washington din Statele Unite, și Jonti Horner.

Echipa a realizat simulări computerizate detaliate, care acoperă o perioadă de 4,5 miliarde de ani, pentru a urmări evoluția regiunilor exterioare ale Sistemului Solar, pe măsură ce planetele gigant au migrat către pozițiile lor actuale.

Cercetătorii au comparat modele care includeau doar cele patru planete gigant cunoscute cu modele în care au introdus și o planetă suplimentară, aflată la mare distanță de Soare. Ulterior, au analizat populațiile de obiecte înghețate rezultate în fiecare scenariu. Introducerea acestei planete ipotetice a produs rezultate interesante.

Simulările au început să genereze populații de obiecte cu orbite puternic înclinate și orbite detașate, adică traiectorii care le mențin la distanțe mari de Soare, mult mai asemănătoare cu cele observate efectiv de astronomi.

O planetă de până la două ori mai masivă decât Pământul, ascunsă la marginea Sistemului Solar

Modelul care s-a apropiat cel mai mult de observațiile astronomice indică existența posibilă a unei planete cu o masă de aproximativ una până la două ori mai mare decât cea a Pământului.

Aceasta s-ar deplasa pe o orbită extrem de îndepărtată, cu o semiaxă mare cuprinsă între 350 și 500 de unități astronomice. Semiaxa mare reprezintă jumătate din axa cea mai lungă a unei orbite eliptice.

Potrivit simulărilor, planeta nu s-ar apropia niciodată de Soare la mai puțin de 200 de unități astronomice, adică de 200 de ori distanța medie dintre Pământ și Soare.

„Dacă această planetă există, ea ar putea schimba modul în care înțelegem istoria Sistemului Solar și felul în care cele mai îndepărtate obiecte ale sale au ajuns să urmeze orbite atât de neobișnuite”, a declarat Lykawka într-un comunicat.

Tipare orbitale asemănătoare au stat și la baza ipotezei privind existența Planetei Nouă.

Potrivit unei analize realizate în 2025, această planetă ipotetică ar avea o masă estimată la aproximativ 4,4 ori masa Pământului și o orbită cu semiaxa mare de circa 290 de unități astronomice.

Ceea ce face noua ipoteză deosebit de interesantă este faptul că cele două planete ar putea exista simultan. Cele două teorii încearcă să explice tipare orbitale diferite, ceea ce înseamnă că Sistemul Solar ar putea găzdui ambele corpuri cerești necunoscute.

„Este posibil să nu existe niciuna. Este posibil să existe amândouă. Sau este posibil să existe doar una dintre ele”, a explicat Horner.

„Acest lucru este pe deplin compatibil cu ceea ce descoperim despre sistemele planetare din jurul altor stele, unde pot exista corpuri cerești aflate la distanțe și mai mari”, a adăugat cercetătorul.

Cum ar fi putut ajunge două planete necunoscute atât de departe de Soare

Ideea că astronomii ar fi putut trece cu vederea două planete relativ masive poate părea greu de crezut. Totuși, studiile asupra altor sisteme planetare oferă indicii despre modul în care asemenea corpuri cerești ar fi putut ajunge în regiunile îndepărtate.

Planetele nu rămân neapărat în locurile în care s-au format. De altfel, există numeroase dovezi că Sistemul Solar a trecut prin reorganizări importante de-a lungul istoriei sale.

În primele etape ale evoluției unui sistem planetar, interacțiunile gravitaționale dintre planetele aflate în formare le pot determina să migreze către interior sau către exterior.

Uneori, aceste interacțiuni pot proiecta planetele pe orbite extrem de îndepărtate sau chiar le pot expulza complet din sistemul respectiv.

Astronomii au identificat sisteme planetare cu structuri foarte diferite de cea a Sistemului Solar, ceea ce sugerează că dispunerea relativ ordonată a celor opt planete cunoscute nu reprezintă singurul rezultat posibil al evoluției planetare.

Dacă Planeta X2 există, unul dintre scenariile posibile este că aceasta s-a format mult mai aproape de Soare.

Ulterior, interacțiunile gravitaționale cu planetele gigant ar fi putut să o proiecteze în regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar, unde ar fi rămas până în prezent, influențând orbitele obiectelor transneptuniene. Cu toate acestea, simulările nu reproduc perfect observațiile astronomice.

Deși oferă o posibilă explicație pentru unele dintre cele mai neobișnuite configurații orbitale din Sistemul Solar, modelele nu reușesc să explice toate caracteristicile identificate de cercetători.

În special, deși simulările reproduc mai multe particularități ale obiectelor îndepărtate detectate în cadrul proiectului Dark Energy Survey, distribuția semiaxelor mari ale orbitelor acestora nu corespunde în totalitate observațiilor.

Totuși, având în vedere complexitatea evoluției Sistemului Solar, limitele simulărilor computerizate și numărul relativ redus de obiecte îndepărtate descoperite până acum, o corespondență perfectă ar fi surprinzătoare.

„Nu este o potrivire perfectă. Nici nu te-ai aștepta să fie. Sincer, m-aș îngrijora mai mult dacă ar fi”, a declarat Horner.

„Dar este un început foarte, foarte, foarte bun și destul de convingător”, a adăugat acesta.

Un telescop din Chile ar putea confirma existența planetei misterioase

Următoarea etapă a cercetărilor este deja în desfășurare.

Observatorul Vera C. Rubin din Chile începe să transforme modul în care astronomii studiază regiunile exterioare ale Sistemului Solar.

Telescopul său extrem de sensibil va permite descoperirea unui număr foarte mare de obiecte transneptuniene care nu au mai fost observate până acum. Astfel, cercetătorii vor dispune de un eșantion mult mai amplu pentru testarea modelelor teoretice.

Dacă Planeta X2 există, tiparele orbitale distincte anticipate de Lykawka și colegii săi ar trebui să devină tot mai evidente pe măsură ce vor fi descoperite noi obiecte.

Există chiar și posibilitatea ca observatorul să detecteze planeta propriu-zisă, deși Horner avertizează că distanța enormă și luminozitatea extrem de redusă ar face această descoperire mult mai dificilă.

La fel ca ipoteza Planetei Nouă, teoria privind existența Planetei X2 va fi analizată critic și de alți oameni de știință, care vor încerca să identifice explicații alternative pentru comportamentul orbital neobișnuit al obiectelor îndepărtate.

„Aceasta este una dintre explicații și îi încurajez pe oameni să se gândească și la alte variante, să le testeze și să formuleze predicții”, a declarat Horner.

„Cred că tocmai formularea predicțiilor este esențială. Dacă această ipoteză este adevărată, atunci trebuie să putem anticipa ce ar trebui să observăm”, a concluzionat cercetătorul.

Editor : Ș.A.