O nouă specie de rechin, descoperită în Atlantic. Cum a reușit să se ascundă până acum de cercetători

Oamenii de știință de la Institutul de Tehnologie din Florida au descoperit o nouă specie de rechini în Oceanul Atlantic.

Teste genetice au fost folosite de cercetători pentru a determina dacă specia de rechin este, cu adevărat, una nouă. Aceasta a fost botezată „rechinul sixgill Atlantic”, fiind diferit cu omologii din Oceanul Indian sau din Pacific. Un astfel de rechin poate atinge chiar și 1,82 metri.

„Am arătat faptul că sixgills din Atlantic este de fapt foarte diferit de speciile din Oceanul Indian şi Pacific la un nivel molecular”, a declarat Toby Daly-Engel, biolog din cadrul Institutului de Tehnologie din Florida.

