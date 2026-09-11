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„O teleconexiune climatică” din Tibet până în California. Cum a amplificat o anomalie de căldură ploile la mii de kilometri distanță

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Podișul Tibet și California. Foto: Profimedia
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Temperaturile neobișnuit de ridicate înregistrate pe Podișul Tibet au contribuit la intensificarea ploilor record care au lovit California și alte state din vestul SUA în 2017 și 2023, arată un studiu citat de Live Science. Oamenii de știință au identificat pentru prima dată această „teleconexiune climatică”, un mecanism prin care anomaliile de temperatură produse la mii de kilometri distanță pot influența fenomenele meteo extreme dintr-o altă regiune a lumii.

Rezultatele ar putea contribui la îmbunătățirea prognozelor privind fenomenele meteorologice extreme din vestul Statelor Unite, ceea ce ar permite, la rândul său, emiterea unor avertizări mai bune pentru comunitățile de coastă și ar putea salva vieți, precum și preveni pagube materiale de miliarde de dolari, susțin autorii studiului.

În decembrie 2016 și februarie 2023, temperaturile de pe Podișul Tibet au fost mai ridicate decât în mod obișnuit pentru acele perioade ale anului. La aproximativ o lună după apariția fiecăruia dintre aceste episoade de căldură, regiuni din California, Nevada, Oregon, Utah și Arizona au înregistrat precipitații record. Potrivit studiului, fenomenele au provocat pagube totale de aproximativ 6,6 miliarde de dolari și au dus la moartea a cel puțin nouă persoane.

Sistemele de prognoză de ultimă generație, care se bazează în mare măsură pe condițiile oceanice, precum fenomenul El Niño, nu au reușit să anticipeze aceste precipitații extreme, a declarat Yongkang Xue, autorul principal al studiului și profesor de științe atmosferice și oceanice la Universitatea California din Los Angeles (UCLA).

Situația a fost cu atât mai dificil de explicat cu cât precipitațiile record s-au produs în ani marcați de fenomenul La Niña, asociat în mod obișnuit cu condiții secetoase în California și în regiunile învecinate.

„Acest studiu oferă primele dovezi, rezultate din analiza datelor observaționale și din simulări ale modelelor, că temperaturile anormal de ridicate de la începutul iernii pe Podișul Tibet au dus la formarea unor râuri atmosferice mai puternice de-a lungul coastei americane a Pacificului, provocând precipitații abundente în regiune”, a declarat Xue pentru Live Science.

Râurile atmosferice sunt coridoare înguste și alungite prin care sunt transportate cantități foarte mari de vapori de apă. Acestea joacă un rol important în producerea precipitațiilor și inundațiilor în vestul Statelor Unite. În acest caz, ele au interacționat cu unde uriașe din atmosfera Pământului, cunoscute drept unde Rossby, generând ploile devastatoare din iernile anilor 2017 și 2023.

Pe măsură ce temperaturile au crescut pe Podișul Tibet la sfârșitul anului 2016 și începutul anului 2023, s-a format un contrast termic puternic între podiș și regiunile aflate la nord și la sud de acesta. Fenomenul a generat o perturbare atmosferică ce s-a propagat spre est, de-a lungul curentului-jet, prin intermediul undelor Rossby, declanșând ceea ce oamenii de știință numesc un „tren de unde Rossby” între Podișul Tibet și Munții Stâncoși, a explicat Xue.

Un tren de unde Rossby reprezintă o succesiune de unde care se deplasează în aceeași direcție, la intervale regulate, în jurul unor sisteme alternative de presiune ridicată și scăzută.

Când trenurile de unde formate deasupra Podișului Tibet au ajuns deasupra nord-estului Oceanului Pacific, acestea s-au „spart” brusc, amplificând puternic fenomenele meteorologice deasupra Californiei și a statelor învecinate, a explicat cercetătorul.

„Deasupra Pacificului de Est, unda se sparge, într-un mod asemănător unui val oceanic uriaș care se prăbușește în apropierea țărmului”, a spus Xue. „Acest mecanism de spargere a undei reduce stabilitatea statică și intensifică semnificativ râurile atmosferice, provocând în cele din urmă precipitații extraordinare și abundente de-a lungul Coastei de Vest.”

Rezultatele, publicate miercuri, 9 septembrie, în revista Science Advances, se bazează pe modelări complexe și pe analiza datelor privind precipitațiile și temperaturile de la suprafață, alături de alte observații.

Studiul face parte dintr-o nouă direcție de cercetare care analizează influența temperaturilor de pe uscat asupra tiparelor meteorologice. Potrivit lui Xue, aceasta este prima cercetare de acest tip care analizează un sezon de iarnă.

Matthew Huber, profesor în cadrul Departamentului de Științe ale Pământului, Atmosferei și Planetelor de la Universitatea Purdue din Indiana, care nu a participat la cercetare, a descris analiza drept un „studiu de caz foarte specific și cu un impact important”.

Rezultatele se bazează pe principiul deja bine cunoscut potrivit căruia surplusul de căldură deasupra unui munte influențează undele Rossby aproape ca și cum muntele respectiv ar deveni brusc mai înalt, a explicat Huber.

Munții și podișurile de mari dimensiuni generează în curentul-jet unde care se întind pe mii de kilometri, „atât de lungi încât le numim și unde planetare”, a precizat cercetătorul.

O creștere sau o scădere a temperaturii la altitudini atât de mari amplifică sau diminuează perturbarea atmosferică deja produsă de relieful înalt.

Editor : Ș.A.

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