O terapie revoluționară ar putea elimina chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge. Cum funcționează (studiu)

O variantă modificată a terapiei cu celule CAR-T ar putea înlocui chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge, potrivit rezultatelor unui studiu aflat în fază incipientă. Cercetătorii au observat rate ridicate de răspuns complet fără utilizarea tratamentului clasic de precondiționare, ceea ce deschide noi perspective în tratamentul oncologic, potrivit Agerpres.

Terapia cu celule CAR-T este realizată cu celule imunitare, numite celule T. Acestea sunt recoltate din sângele pacientului, iar ulterior sunt modificate pentru a produce o proteină ce vizează cancerul şi sunt multiplicate până când ajung la câteva milioane. Ele sunt apoi reintroduse în corpul pacientului.

Medicamentele toxice utilizate în cadrul chimioterapiei sunt, de obicei, administrate în prealabil pentru a suprima sistemul imunitar şi pentru a spori efectul celulelor CAR-T.

Versiunea modificată, testată într-un studiu de fază 1, a utilizat un tip specific de celule T, cunoscut sub numele de celule stem T cu memorie, care se pot auto-reînnoi, pot supravieţui ani de zile şi se pot diferenţia în multe alte subtipuri de celule T.

Pentru acest studiu, unor pacienţi cu diverse tipuri de cancer de sânge, care fuseseră deja trataţi fără succes cu transplanturi de măduvă osoasă, li s-au reinfuzat celule stem T cu memorie. Pacienţii din alt grup au beneficiat de terapie standard cu celule CAR-T infuzate, o metodă care este, de asemenea, relativ nouă, cu doar aproximativ un deceniu vechime. Niciuna dintre persoane nu a beneficiat de chimioterapie în prealabil.

Ratele de răspuns complet, în care cancerul a devenit nedetectabil, au fost de 45% în grupul tratat cu celule stem T, comparativ cu 10% în cohorta standard. Ratele globale de răspuns au fost similare din punct de vedere statistic în cele două grupuri, au raportat cercetătorii în jurnalul ştiinţific Cell.

„Faptul că pacienţii au obţinut răspunsuri complete la doze (mici)... fără precondiţionare prin chimioterapie validează ani de muncă preclinică şi deschide un nou capitol în proiectarea celulelor CAR-T”, a declarat, într-un comunicat, coordonatorul studiului, Luca Gattinoni, de la Institutul Leibniz pentru Imunoterapie din Regensburg, Germania.

Celulele CAR-T cu memorie modificate s-au multiplicat mai rapid şi au funcţionat mai mult timp comparativ cu celulele CAR-T standard, chiar dacă grupul standard a primit o medie de 290 de milioane de celule modificate, comparativ cu 66 de milioane în grupul cu celule stem cu memorie.

Timpul mediu până la apariţia evenimentelor adverse sau până la progresia bolii a fost, de asemenea, similar: de 3,3 luni în cohorta cu celule CAR-T standard şi de 4,9 luni în cohorta cu celule stem CAR-T. Pentru patru pacienţi care au primit celule stem T au trecut mai mult de doi ani fără ca boala să progreseze.

Pacienţii din grupul care a primit celule stem cu memorie au prezentat, de asemenea, rate mai mici ale unei reacţii inflamatorii frecvente şi potenţial grave, declanşată în momentul în care celulele CAR-T devin hiperactive în organism, au notat cercetătorii.

