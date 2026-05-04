O „umbră” gigantică se extinde de cel puțin 50 de ani pe suprafața planetei Marte. Astronomii nu știu sigur cum se produce fenomenul

O pată neagră uriașă dintr-un imens crater marțian s-a extins constant de când a fost descoperit pe suprafața Planetei Roșii, în urmă cu 50 de ani, după cum reiese dintr-un set de imagini recent publicate de Agenția Spațială Europeană (ESA). Astronomii nu știu sigur de ce are loc acest fenomen.



„Umbra” imensă este de fapt o porțiune din suprafața planetei care este acoperită de cenușă și roci vulcanice compuse din minerale precum olivină și piroxen, potrivit Live Science.

Acestea au apărut în urma erupțiilor vulcanice de acum milioane de ani, într-o perioadă în care planeta Marte era încă activă din punct de vedere geologic. Pata neagră se află în Utopia Planitia, o câmpie lată de 3.300 de kilometri din emisfera nordică a planetei.

Sondele spațiale Viking lansate de NASA au fotografiat pentru prima dată solul negru în 1976, la scurt timp după ce au intrat pe orbită în jurul planetei Marte.

De atunci, mai multe imagini au arătat cum pata neagră s-a extins, inclusiv cele realizate în 2024 și publicate pe 15 aprilie de ESA.

Roverul Zhurong al Chinei a explorat regiunea Utopia Planitia în perioada 2021-2023. Foto: Profimedia Images

„Umbra misterioasă” s-a extins cu cel puțin 320 de kilometri față de acum 50 de nai

Nu se știe sigur cât de mare este „umbra”, dar unele secțiuni din sudul formațiunii s-au extins cu cel puțin 320 de kilometri față de suprafața pe care o acopereau în 1976, ceea ce indică faptul că terenul de culoare închisă s-a lărgit cu aproximativ 6,5 kilometri pe an.

Cu toate că nu știu sigur cum se explică acest fenomen, astronomii sunt destul de încrezători că are legătură cu vântul care se formează pe Marte și care ridică și mută cenușa și praful de la suprafață.

„Răspândirea cenușii pe durata ultimilor 50 de ani are două posibile explicații: ori este ridicată și mișcată de vântul marțian, ori praful arămiu care acoperea înainte cenușa neagră a fost îndepărtat de vânt”, a explicat un reprezentant al ESA. Nu se știe, însă, care ipoteză este cea corectă.

Această regiune a planetei Marte a prezentat un mare interes pentru astronomi în ultima jumătate de secol. În 1976, landerul Viking 2 a ajuns în Utopia Planitia și a desfășurat o serie de „experimente biologice”, până la dezactivarea sa în 1980.

Roverul Zhurong al Chinei a explorat aceeași regiune între 2021 și 2023. Datele obținute au fost folosite de cercetătorii chinezi să arate că Utopia Planitia a fost probabil acoperită cândva de unul dintre cele mai mari oceane de pe Marte, identificând o zonă care s-ar putea să fi fost o linie de coastă.

Roverul chinezesc a descoperit și posibile indicii despre o „schimbare climatică” surprinzătoare care s-a produs în urmă cu 400.000 de ani pe Marte.

În Utopia Planitia se găsesc mai multe crăpături în sol, numite grabene, care sunt printre cele mai neobișnuite caracteristici ale plantei Marte și ar putea oferi noi informații despre activitatea sa tectonică de odinioară, potrivit ESA.

În plus, cercetătorii cred că există o cantitate semnificativă de gheață îngropată sub suprafața acestei regiuni, ceea ce ar putea avea implicații importante în misiunea de căutare a vieții extraterestre.

