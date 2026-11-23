Un studiu realizat de o echipă internațională de cercetători arată că regiunile înghețate ale Pământului, cunoscute sub numele de criosferă, au depășit deja trei dintre cele patru limite considerate esențiale pentru menținerea stabilității planetei. Oamenii de știință avertizează că topirea ghețarilor, reducerea stratului de zăpadă și încălzirea solului permanent înghețat amenință echilibrul climatic, resursele de apă dulce și siguranța zonelor de coastă, potrivit unui studiu publicat în revista Science.

Criosfera influențează cantitatea de apă care curge din munți, creșterea nivelului mărilor, legăturile dintre diferite suprafețe de uscat și ritmurile vieții pe Pământ, relatează Science Alert.

Având în vedere rolul său esențial pentru existența noastră, o echipă internațională de cercetători a definit un „spațiu de funcționare sigur” pentru criosferă, într-un studiu publicat în revista științifică Science, chiar înaintea summitului mondial pentru climă COP31.

Potrivit cercetării, omenirea a depășit deja limitele acestui spațiu sigur prin arderea combustibililor fosili, intensificarea agriculturii și modificările radicale ale modului de utilizare a terenurilor.

„Criosfera a depășit deja limitele spațiului său de funcționare sigur la nivel planetar, amenințând fundațiile înghețate ale planetei noastre, care au susținut civilizațiile umane timp de milenii”, afirmă Bo Su, autorul principal al studiului și cercetător în domeniul climei la Stockholm Resilience Centre și Beijing Normal University.

„Comparativ cu alte componente ale sistemului terestru, înțelegerea noastră sistematică a criosferei a apărut târziu. Abia în ultimele decenii am început să recunoaștem rolul său esențial în menținerea stabilității, rezilienței și condițiilor de locuibilitate ale planetei, precum și gravitatea degradării sale continue”, explică cercetătorul.

Limitele planetare și rolul criosferei în stabilitatea Pământului

Conceptul de „spațiu de funcționare sigur” provine dintr-un studiu publicat în 2009 de Johan Rockström și colaboratorii săi, care au introdus și noțiunea de „limite planetare”.

Rockström, directorul Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic, a participat și la noul studiu privind criosfera.

„Această cercetare contribuie substanțial la înțelegerea modului în care schimbările criosferei amenință stabilitatea și reziliența condițiilor din sistemul terestru care susțin viața”, afirmă acesta.

„Pe măsură ce riscurile asociate criosferei se manifestă chiar sub ochii noștri, cel mai recent prin inundațiile din Nepal, prezentarea raportului la COP31 reprezintă un avertisment important pentru liderii mondiali cu privire la necesitatea gestionării criosferei”, adaugă Rockström.

Cercetătorii au identificat patru variabile esențiale și limitele corespunzătoare care definesc un spațiu de funcționare sigur pentru criosferă, pe baza datelor climatice din întreaga perioadă a Holocenului.

De-a lungul istoriei sale, Pământul a trecut prin numeroase etape climatice. Totuși, condițiile din Holocen, epoca geologică ce cuprinde ultimii aproximativ 11.700 de ani, au fost relativ stabile și, mai ales, favorabile dezvoltării civilizației umane.

Nu se știe dacă societățile umane moderne ar putea continua să funcționeze în condiții climatice care depășesc limitele caracteristice Holocenului.

Cele patru limite esențiale pentru menținerea criosferei

Potrivit studiului, pentru ca aceasta să rămână într-un spațiu de funcționare sigur, trebuie îndeplinite patru condiții:

Pe uscat trebuie să existe cel puțin 27,48 milioane de gigatone de gheață.

Suprafața oceanelor acoperită de gheață trebuie să fie, în medie anuală, de cel puțin 19,8 milioane de kilometri pătrați.

Temperatura permafrostului trebuie să se mențină la cel mult -6,6 grade Celsius.

Stratul de zăpadă trebuie să acopere cel puțin 38,8 milioane de kilometri pătrați de uscat.

Datele arată însă că aceste limite au fost deja depășite sau sunt pe punctul de a fi depășite.

Oamenii de știință estimează că, în 2018, cantitatea totală de gheață de pe uscat era de aproximativ 27,63 milioane de gigatone, foarte aproape de pragul de siguranță. În plus, pe baza emisiilor deja produse, se estimează o pierdere suplimentară de peste 0,64 milioane de gigatone, ceea ce ar duce la depășirea limitei.

În 2024, suprafața medie anuală a gheții marine era de 16,5 milioane de kilometri pătrați, mult sub pragul de 19,8 milioane de kilometri pătrați, potrivit datelor obținute prin satelit.

În perioada 2000-2014, temperatura solului permanent înghețat a variat între -6 și -5,3 grade Celsius, potrivit modelelor climatice, valori mai ridicate decât limita stabilită de cercetători.

De asemenea, în 2024, suprafața medie anuală acoperită de zăpadă a fost de 35,9 milioane de kilometri pătrați, conform setului de date ERA5-Land, cu aproape trei milioane de kilometri pătrați sub pragul de siguranță.

Cu alte cuvinte, criosfera a depășit probabil deja trei dintre cele patru limite identificate, iar depășirea celei de-a patra este considerată inevitabilă în condițiile emisiilor deja produse.

Cercetătorii avertizează că sunt necesare măsuri urgente

„Menținerea și refacerea rezilienței sistemului terestru necesită acum acțiuni globale urgente pentru oprirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de carbon negru, precum și pentru diminuarea efectelor perturbărilor locale provocate de activitățile umane, cum ar fi extinderea infrastructurii în regiunile criosferice”, concluzionează oamenii de știință în studiul lor.

„Omenirea depinde de criosferă pentru stabilitatea climei, integritatea ecosistemelor, securitatea resurselor de apă dulce și protecția zonelor de coastă. Ignorarea criosferei ar duce la o subestimare profundă a riscurilor planetare”, avertizează autorii cercetării.

Editor : Ș.A.