România construiește un centru care va produce oglinzi de 1 milion de euro fiecare. Acestea vor fi folosite pentru cel mai puternic laser din lume, cel de la Măgurele, județul Ilfov. Vorbim despre o fabrică care va crea locuri de muncă și care va folosi tehnologie de ultimă generație.

În Centrul care se va construi la Măgurele vor fi produse oglinzi de 1 milion de euro bucata. Tehnologia este japoneză, iar întreg centrul va genera venituri de milioane de euro, spun autoritățile.

Aproape 192 de milioane de lei costă ridicarea complexului, bani plătiți prin Ministerul Dezvoltării.

În locul în care vor lucra zeci de angajați, români, dar și japonezi, se vor construi, dar și repara oglinzi și lentile. În primul rând, ele vor ajunge componente ale laserului de la Măgurele.

Dacă în momentul de față, elementele optice printre care oglinzile și lentilele necesare laserului sunt aduse din Japonia, după ce va fi gata centrul ele vor fi produse în Măgurele. Scopul noului centru este să reducă dependența de importuri, relatează Iulia Gurguță, jurnalist Digi24.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: Prin construirea acestei fabrici, acestui centru de mare putere, România va fi al cincilea producător din lume pe această tehnologie. Putem deveni exportatori ai acestei tehnologii.

Mircea Abrudean, președinte al Senatului: Este un mesaj important pentru tineri, ca prin astfel de investiții să reușim să-i ținem acasă, avem nevoie de ei în țară.

Centrul va fi gata în vara lui 2027.

Alexandru Ur, director ELI-NP: Vom trimite ingineri care se vor specializa în Japonia, în acest domeniu al producerii de oglinzi de mare putere, și imediat vom intra în producție. Ne propunem nu doar să producem niște oglinzi, ci să producem cele mai bune oglinzi de pe piață.

Laserul de la Măgurele este unic în acest moment pe glob, fiind singurul în care se poate produce o energie de 10% din cea a Soarelui.

Construcția lui a început în 2013 şi a costat peste 300 de milioane de euro. Capacitatea pentru care a fost creat a fost atinsă în urmă cu doi ani, însă proiectul lui includea şi o sursă de raze gamma, care încă nu există.

