Un câine robot conceput pentru misiuni de căutare și salvare este folosit de fermierii din Noua Zeelandă pentru îndrumatul oilor. Compania de tehnologie Rocos explorează modul în care câinele-robot Spot, realizat de Boston Dynamics cu sediul în SUA, ar putea ajuta fermierii și industria agricolă, potrivit BBC.

Robotul Spot are un design care îi permite să meargă pe teren accidentat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Suntem interesați să vedem cum am putea pe viitor să ne folosim de roboți și ne-am gândit că ar fi interesant să scoatem robotul Spot pe teren, alături de alți câini care îndrumă oile. Nu am avut așteptări că va înlocui câinii adevărați cu succes, dar am fost surprinși să vedem cât de bine s-a descurcat”, a declarat David Inggs, reprezentant al companiei Rocos.

„Un alt lucru interesant a fost că, deși câinii de casă nu îl plac pe Spot, câinii de la fermă nu au reacționat în niciun fel, iar oile s-au lăsat manevrate de câinele robot”, a mai spus Inggs.

Editor: Robert Kiss