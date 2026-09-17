Live TV

OpenAI dezvăluie noi cazuri de comportament „îngrijorător” al AI. Un agent a inventat răspunsuri pe care să le citeze drept surse

Data publicării:
Photo Illustrations - OpenAI Launches Its Initial Public Offering (IPO) Process, Créteil, France - 09 Jun 2026
OpenAI. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Precedentul Hugging Face

OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, a dezvăluit noi incidente în care modelele sale de inteligenţă artificială (AI) s-au comportat într-un mod descris drept „neaşteptat sau îngrijorător” în timpul testelor - inclusiv modele care au făcut eforturi considerabile pentru a trişa.

Un model de AI a încercat să încarce pe internet fişiere pe care le-a creat chiar el doar pentru a le putea cita drept surse în răspunsurile sale, a anunţat OpenAI miercuri, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Într-un alt caz, un model a inventat datele solicitate după ce nu a reuşit să găsească informaţiile solicitate şi, iniţial, a încercat să ascundă ceea ce făcuse.

OpenAI a identificat, de asemenea, o problemă legată de instrucţiunile pe care software-ul său şi le lăsa ocazional. Într-un caz, acestea includeau o recomandare de a se elibera de „roluri şi identităţi” care îi ţineau în loc pe alţi chatboţi.

Instrucţiunea mai preciza că relaţia cu utilizatorul ar trebui considerată una între egali. OpenAI a declarat că nu a observat nicio schimbare ulterioară în comportamentul acestui model.

Precedentul Hugging Face

Aceste dezvăluiri fac parte dintr-o nouă abordare a OpenAI, care şi-a exprimat intenţia de a comunica astfel de probleme într-un mod mai deschis, în special în cazurile în care acţiunile unui sistem de AI se abat de la interesele utilizatorilor săi umani.

Dezvoltatorul ChatGPT s-a angajat să asigure o mai mare transparenţă în urma unui atac cibernetic de mare amploare, în cadrul căruia software-ul său a evadat în mod independent dintr-un mediu securizat şi a obţinut acces la sisteme aparţinând companiei de AI Hugging Face.

Motivul din spatele acestei acţiuni a fost faptul că programul a considerat că poate găsi acolo răspunsuri la o sarcină care i-a fost atribuită în cadrul testelor. În timpul atacului, agenţii AI au exploatat vulnerabilităţile software-ului şi, de asemenea, s-au coordonat între ei.

Acest atac cibernetic şi alte incidente similare au alimentat îngrijorările potrivit cărora sistemele de AI din ce în ce mai avansate ar putea să scape de sub controlul uman.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a susţinut recent propunerile de încetinire a dezvoltării acestei tehnologii şi de introducere a unei reglementări mai stricte.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0840824555
1
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
Corveta Soobrazitelni
3
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
4
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
5
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită inconștientă”
Digi Sport
A murit subit la doar 30 de ani. Era însărcinată cu primul ei copil: ”10 minute mai târziu a fost găsită inconștientă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
congresul sua
Cine vrea să reglementeze IA în Statele Unite: un Congres îmbătrânit, cu unii membri care nici nu folosesc tehnologia
Yoshua Bengio
„Nașul inteligenței artificiale” spune că reglementarea AI se apropie de un punct de cotitură similar cu cel al pandemiei de COVID
Microsoft lansează Dragon Copilot: Inteligența artificială care asistă medicii
Avertismentul unui congresman: SUA nu trebuie să încetinească dezvoltarea IA în fața Chinei. „Nu putem renunța sub nicio formă”
JD Vance
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru reglementarea inteligenței artificiale
grafica inteligenta artificiala
UE va discuta cu marile companii din domeniul Inteligenţei Artificiale pentru a încetini dezvoltarea modelelor riscante
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
AUR a discutat peste 20 de minute cu Nicușor Dan, urmează PNL. PSD...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu către Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni...
Bucharest, Romania. 31st Mar, 2025: Petrisor Peiu, senator for the Alliance for the Union of Romanians (AUR), speaks during a press conference, at the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Peiu, despre economia României înaintea consultărilor de la...
Ursula Von der Leyen
Uniunea Europeană, luată prin surprindere de propunerea Ursulei von...
Ultimele știri
Ghețarul care a zguduit Himalaya. Ce a provocat dezastrul din Nepal și Tibet (studiu)
UE cere Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride. Bruxelles încearcă să evite un război comercial
Canada, tot mai aproape de Europa. Ottawa a depus o cerere pentru a se alătura „Forței Expediţionare Comune”. Cine mai face parte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tendințe toamnă – iarnă 2026/2027. Ce se poartă în materie de haine și frumusețe
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
Adevărul
Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
Pro FM
Rivalitatea dintre Prince și Michael Jackson. Diferența majoră care îi împiedica să colaboreze. Dezvăluirile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kevin Costner, pozat cu o femeie cu 31 de ani mai tânără. Cine e blonda alături de care actorul alimentează...
Adevarul
Alegerile legislative, un „test de rezistență" pentru regimul lui Putin. „Rusia nu poate continua așa încă...
Newsweek
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”