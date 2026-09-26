OpenAI recunoaşte că a postat online, din greşeală, imagini de la utilizatori ai ChatGPT

Un nou incident îngrijorător legat de inteligența artificială. OpenAI recunoaşte că instrumentele sale de inteligenţă artificială (AI) au postat online 53 de imagini trimise pe ChatGPT de către utilizatori, un eveniment care afectează de această dată datele propriilor utilizatori, relatează AFP, preluată de News.ro.

Linkuri către aceste imagini, nerepertoriate public, au fost postate online din greşeală pe site-uri de găzduire, a anunţat vineri OpenAI.

Majoritatea a fost retrasă cu ajutorul site-urilor respective, iar retragerea celorlalte era în curs, a precizat gigantul AI de la San Francisco.

Aceste imagini proveneau de pe conturi care au autorizat folosirea datelor lor în vederea îmbunătăţirii modelelor OpenAI.

Aceste date erau trecute, înainte de folosire, printr-un filtru de confidenţialitate, iar compania afirmă că nu le poate lega de utilizatorul de origine.

OpenAI nu precizează dacă aceste imagini arată persoane care pot să fie identificate sau date sensibile.

Întreprinderea, contactată de AFP, nu a răspuns imediat.

O examinare care „va dura luni”

Difuzarea acestor imagini a fost cauzată de agenţi AI, software-uri construite pe un model AI, capabile să efectueze singure o serie de sarcini.

Potrivit OpenAI, agenţii pe care-i foloseşte în cercetare au transmis unor platforme externe date de antrenament, dintre care majoritatea nu proveneau de la utilizatori privaţi.

Aceste transmiteri au avut loc înainte ca OpenAI să consolideze, în august, securitatea mediului său de cercetare, în urma unei serii de incidente.

Compania anunţă că verifică atent activitatea trecută a agenţilor săi şi că această examinare „va dura luni de zile”, potrivit OpenAI.

Între site-urile respective se află site-uri ale unor „guverne, universităţi, agenţii publice şi alte instituţii”, precizează întreprinderea.

„Nu am fost la fel de rapizi pe cât ne-am fi dorit”, a recunoscut vineri pe X CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

El afirmă însă că este nevoit să-şi concilieze propria voinţă de transparenţă cu volumul uriaş de date de activitate de analizat, care se ridică la „petaocteţi” - milioane de miliarde de octeţi.

La 21 iulie, OpenAI a dezvăluit piratarea accidentală a Hugging Face, o platformă de partajare de modele AI, de către mai mulţi dintre agenţii săi.

Acesta este „cel mai grav incident” constatat, a precizat vineri Sam Altman.

Descoperirea acestei piratări a fost urmată, toată vara, de dezvăluirea mai multor incidente similare la OpenAI şi la concurenţii săi - Anthropic sau Meta -, care au relansat temeri cu privire la pericolele unei dezvoltări rapide a AI.

Miercuri, la New York, premierul australian Anthony Albanese anunţa că un agent OpenAI a accesat fără autorizaţie, în iunie, un portal guvernamental de sănătate şi a reproşat întreprinderii că a întârziat să avertizeze autorităţile.

Editor : M.C