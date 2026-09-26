Live TV

OpenAI recunoaşte că a postat online, din greşeală, imagini de la utilizatori ai ChatGPT

Data publicării:
Photo Illustrations - OpenAI Launches Its Initial Public Offering (IPO) Process, Créteil, France - 09 Jun 2026
OpenAI. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O examinare care „va dura luni” 

Un nou incident îngrijorător legat de inteligența artificială.  OpenAI recunoaşte că instrumentele sale de inteligenţă artificială (AI) au postat online 53 de imagini trimise pe ChatGPT de către utilizatori, un eveniment care afectează de această dată datele propriilor utilizatori, relatează AFP, preluată de News.ro.

Linkuri către aceste imagini, nerepertoriate public, au fost postate online din greşeală pe site-uri de găzduire, a anunţat vineri OpenAI.

Majoritatea a fost retrasă cu ajutorul site-urilor respective, iar retragerea celorlalte era în curs, a precizat gigantul AI de la San Francisco.

Aceste imagini proveneau de pe conturi care au autorizat folosirea datelor lor în vederea îmbunătăţirii modelelor OpenAI.

Aceste date erau trecute, înainte de folosire, printr-un filtru de confidenţialitate, iar compania afirmă că nu le poate lega de utilizatorul de origine.

OpenAI nu precizează dacă aceste imagini arată persoane care pot să fie identificate sau date sensibile.

Întreprinderea, contactată de AFP, nu a răspuns imediat.

O examinare care „va dura luni” 

Difuzarea acestor imagini a fost cauzată de agenţi AI, software-uri construite pe un model AI, capabile să efectueze singure o serie de sarcini.

Potrivit OpenAI, agenţii pe care-i foloseşte în cercetare au transmis unor platforme externe date de antrenament, dintre care majoritatea nu proveneau de la utilizatori privaţi.

Aceste transmiteri au avut loc înainte ca OpenAI să consolideze, în august, securitatea mediului său de cercetare, în urma unei serii de incidente.

Compania anunţă că verifică atent activitatea trecută a agenţilor săi şi că această examinare „va dura luni de zile”, potrivit OpenAI.

Între site-urile respective se află site-uri ale unor „guverne, universităţi, agenţii publice şi alte instituţii”, precizează întreprinderea.

„Nu am fost la fel de rapizi pe cât ne-am fi dorit”, a recunoscut vineri pe X CEO-ul OpenAI, Sam Altman.

El afirmă însă că este nevoit să-şi concilieze propria voinţă de transparenţă cu volumul uriaş de date de activitate de analizat, care se ridică la „petaocteţi” - milioane de miliarde de octeţi.

La 21 iulie, OpenAI a dezvăluit piratarea accidentală a Hugging Face, o platformă de partajare de modele AI, de către mai mulţi dintre agenţii săi.

Acesta este „cel mai grav incident” constatat, a precizat vineri Sam Altman.

Descoperirea acestei piratări a fost urmată, toată vara, de dezvăluirea mai multor incidente similare la OpenAI şi la concurenţii săi - Anthropic sau Meta -, care au relansat temeri cu privire la pericolele unei dezvoltări rapide a AI.

Miercuri, la New York, premierul australian Anthony Albanese anunţa că un agent OpenAI a accesat fără autorizaţie, în iunie, un portal guvernamental de sănătate şi a reproşat întreprinderii că a întârziat să avertizeze autorităţile.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
Siegfried Mureșan.
2
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
oameni mulți pe o stradă din Europa
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
4
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
5
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Digi Sport
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
AI chatgpt openAI inteligenta artificiala
Boţii OpenAI au intrat neautorizat pe site-urile mai multor agenţii guvernamentale din SUA. „Nu e o utilizare adecvată a acestor date”
Melbourne australia
Un agent autonom al OpenAI a accesat fără autorizație un site guvernamental din Australia. Premierul Anthony Albanese: „E inacceptabil”
Russian,Anonymous,Hackers.,Russian,Flag,And,Programming,Code,In,Background
OpenAI ajută Ucraina să-și apere infrastructura civilă de atacurile cibernetice ale Rusiei
conexiune wi-fi la hotel
Capcana rețelelor Wi-Fi gratuite: cum îți pot fi furate parolele și banii când te conectezi la internet în aeroport, hotel sau cafenele
Photo Illustrations - OpenAI Launches Its Initial Public Offering (IPO) Process, Créteil, France - 09 Jun 2026
OpenAI dezvăluie noi cazuri de comportament „îngrijorător” al AI. Un agent a inventat răspunsuri pe care să le citeze drept surse
Recomandările redacţiei
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de...
siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare şi...
INSTANT_DEPUNERE_PROGRAM_PM_001_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am...
siegfried muresan a depus proigramul de gvernare la parlament
Siegfried Mureșan, presiune pe PSD înaintea votului pentru Guvern...
Ultimele știri
Vucic a discutat cu Putin la telefon: Serbia speră să obţină o nouă prelungire a acordului de gaze cu Rusia
„E inacceptabil”. Comunitatea italiană din România se delimitează de acțiunea în instanță împotriva desemnării lui Siegfried Mureșan
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier care o să înceapă iar cu statul de drept?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au...
Fanatik.ro
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Manchester City, găsită vinovată în Premier League. Va cere FCSB daune? MM Stoica răspunde ferm
Adevărul
Cine măsoară performanța șefilor plătiți cu mii de euro de la stat? Problema din spatele salariilor uriașe
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Soția lui Michael Schumacher, declarații rare la aproape 13 ani de la accidentul de schi: „Era melodia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transformată total în ultimul an, vedeta a răbufnit: "Nu folosesc așa ceva! Vă rog să mă lăsați în pace!"
Pro FM
A început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Nepotul artistei, acuzat că recurge la amenințări pentru a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
51, 83 și 86 de ani. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Al Pacino, trei exemple de măreție hollywoodiană...
Adevarul
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era...
Newsweek
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
Digi FM
Dragostea nu are vârstă. Heather Locklear a împlinit 65 de ani. Lorenzo Lamas: „Este singurul tort pe care îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Blestemul vârstei de 35 de ani". Țara în care milenialii sunt deja prea bătrâni pentru unii angajatori
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...