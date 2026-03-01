Live TV

OpenAI semnează un acord cu Departamentul de Război al SUA, la câteva ore după ce Trump interzice Anthropic

photo-collage.png - 2025-07-27T143556.043
Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Foto. Profimedia
„Linii roșii” anunțate de Altman

OpenAI a anunțat că a încheiat un acord pentru a-și implementa modelele de inteligență artificială în rețeaua clasificată a Departamentului de Război al SUA, la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a interzis utilizarea tehnologiei Anthropic în toate agențiile federale, marcând o nouă etapă în disputa politică și tehnologică dintre cele două companii.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunţat vineri seară că firma sa a ajuns la un acord cu Departamentul de Război privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială, imediat după ce preşedintele Donald Trump a interzis agenţiilor federale să mai folosească tehnologia rivalului Anthropic.

„În această seară am ajuns la un acord cu Departamentul de Război pentru a implementa modelele noastre în reţeaua lor clasificată”, a scris Altman pe X.

El a adăugat că instituţia a demonstrat „respect profund pentru siguranţă şi dorinţa de a colabora pentru cel mai bun rezultat posibil.”

Anunţul vine la finalul unei săptămâni tensionate pentru industria AI, devenită miezul unei dispute politice privind controlul şi utilizările posibile ale tehnologiilor avansate. Cu doar câteva ore înainte, secretarul Războiului, Pete Hegseth, desemnase Anthropic drept „Risc pentru Securitatea Naţională în Lanţul de Aprovizionare”, o etichetă rezervată de obicei adversarilor străini.

Clasificarea obligă contractorii şi furnizorii guvernamentali să certifice că nu folosesc modele Anthropic. Preşedintele Trump a ordonat totodată tuturor agenţiilor federale să înceteze imediat orice utilizare a tehnologiei Anthropic.

Anthropic a fost primul laborator care a implementat modele AI în reţeaua clasificată a Departamentului de Război şi negocia termenii contractuali atunci când discuţiile s-au prăbuşit. Compania cerea garanţii că modelele nu vor fi folosite pentru arme complet autonome sau supravegherea în masă a americanilor, în timp ce Departamentul de Război dorea dreptul de a utiliza modelele în orice scop legal.

„Linii roșii” anunțate de Altman

Altman le-a spus angajaţilor, într-o notă internă, că OpenAI are aceleaşi „linii roşii”, iar în postarea de vineri a afirmat că Departamentul de Război a acceptat aceste restricţii.

„Două dintre cele mai importante principii de siguranţă ale noastre sunt interdicţia privind supravegherea internă în masă şi responsabilitatea umană în utilizarea forţei, inclusiv în cazul armelor autonome. Departamentul de Război este de acord cu aceste principii, le reflectă în lege şi politici, şi le-am inclus în acord,” a scris Altman.

Nu este clar de ce Departamentul de Război a acceptat termenii OpenAI dar nu cei ai Anthropic, deşi oficiali guvernamentali au criticat în ultimele luni Anthropic pentru „exces de prudenţă” în problemele de siguranţă AI.

Altman a declarat că OpenAI va construi „mecanisme tehnice de protecţie” pentru a asigura comportamentul corect al modelelor şi va trimite personal specializat pentru a monitoriza utilizarea lor în reţeaua clasificată.

Anthropic a transmis într-un comunicat că este „profund întristată” de decizia Departamentului de Război de a o eticheta drept risc pentru lanţul de aprovizionare şi a anunţat că va contesta această clasificare în instanţă.

