Echipajul misiunii Artemis II a făcut primele declarații după revenirea pe Pământ, descriind experiența survolului lunar drept una profund emoționantă și transformatoare. La evenimentul de bun venit organizat la Houston, cei patru astronauți au vorbit despre distanța parcursă în spațiu și imaginile fără precedent surprinse, într-o misiune care marchează revenirea NASA la explorarea Lunii după mai bine de jumătate de secol, potrivit The Guardian.

„Pământul era o barcă de salvare suspendată în univers”, a transmis echipajul.

Noi imagini surprinse de astronauţii misiunii Artemis 2. Foto Profimedia

Astronauții Artemis II au fost întâmpinați sâmbătă cu aplauze puternice de sute de colegi care au contribuit la stabilirea unui record de zbor în spațiul profund, în cadrul revenirii agenției spațiale americane NASA la explorarea Lunii.

Echipajul format din patru membri a ajuns la Ellington Field, lângă Centrul Spațial Johnson al NASA și centrul de control al misiunii din Houston, venind din San Diego, unde capsula a amerizat în larg cu o seară înainte.

După o scurtă reîntâlnire cu familiile, comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, Christina Koch și canadianul Jeremy Hansen au urcat pe scena din hangar, înconjurați de angajați ai centrului spațial și alți invitați.

„Nu a fost ușor”, a spus emoționat Wiseman.

„Înainte de lansare pare cel mai mare vis de pe Pământ. Iar când ești acolo, îți dorești doar să te întorci la familiile și prietenii tăi. Este un lucru special să fii om și este un lucru special să fii pe planeta Pământ.”

„Doamnelor și domnilor, echipajul Artemis II”, a spus Isaacman, în aplauzele publicului ridicat în picioare.

Mulțimea entuziastă a inclus directori de zbor și directorul lansării, manageri ai capsulei Orion și ai sistemelor de explorare, ofițeri militari de rang înalt, membri ai Congresului, întregul corp de astronauți NASA îmbrăcați în costume albastre, astronauți retrași și alți invitați.

Revenirea lor a fost emoționantă: s-a produs la baza NASA din Houston în ziua în care s-au împlinit 56 de ani de la lansarea misiunii Apollo 13, al cărei celebru mesaj „Houston, avem o problemă” a transformat un dezastru iminent într-un succes.

În timpul misiunii de aproape 10 zile, astronauții Artemis II au călătorit mai departe în spațiu decât exploratorii lunari din deceniile trecute și au surprins imagini ale feței îndepărtate a Lunii, nevăzute până atunci de ochi umani. O eclipsă totală de Soare a amplificat spectacolul cosmic.

Imagini transmise de astronauții misiunii Artemis 2. Foto: NASA

În ciuda realizărilor, astronauții Artemis II au avut de înfruntat și o problemă mai banală – o toaletă defectă la bordul navei. NASA a promis că va remedia designul înaintea misiunilor viitoare de aselenizare.

Wiseman, Glover, Koch și Hansen au fost primii oameni care au zburat către Lună de la misiunea Apollo 17, care a încheiat prima eră de explorare a NASA în 1972. În total, 24 de astronauți au zburat către Lună în programul Apollo, dintre care 12 au pășit pe suprafața acesteia.

Comandantul Apollo 13, Jim Lovell – care a zburat și în Apollo 8 – a încurajat echipajul Artemis II printr-un mesaj de trezire înregistrat înainte de moartea sa, în vara precedentă.

A fost crucial pentru NASA ca Artemis II să decurgă bine. Agenția spațială pregătește deja misiunea Artemis III de anul viitor, în care un nou echipaj va exersa andocarea capsulei cu un modul lunar pe orbita Pământului. Aceasta va pregăti terenul pentru extrem de importanta misiune Artemis IV din 2028, când doi astronauți vor încerca o aselenizare în apropierea polului sudic lunar.

Declarând misiunea „încheiată” abia după ce s-a reunit cu cele două fiice ale sale, Wiseman a transmis un mesaj de mobilizare rândurilor de astronauți îmbrăcați în costumele albastre de zbor, la evenimentul de sâmbătă.

Arătând spre ei, Wiseman a spus: „Este momentul să mergeți mai departe și să fiți pregătiți – pentru că este nevoie de curaj. Este nevoie de determinare, iar voi chiar veți merge acolo, iar noi vom fi aici să vă susținem la fiecare pas, în toate modurile posibile.”

Echipajul Artemis II este prezentat în cadrul unui eveniment organizat la Ellington Field, la Centrul Spațial Johnson din Houston, pe 11 aprilie 2026. De la stânga la dreapta: astronautul CSA Jeremy Hansen și astronauții NASA Christina Koch, Victor Glover și Reid Wiseman, după finalizarea în siguranță a misiunii cu nava Orion. Foto: Profimedia

Editor : Ș.A.