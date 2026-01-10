Live TV

„Părea prea puternic ca să fie real”. Descoperirea unui grup uriaș de galaxii antice, atât de fierbinți încât nu ar trebui să existe

Data publicării:
photo-collage.png (36)
Roi de galaxii în spațiul cosmic. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

O descoperire recentă din astronomie ridică semne de întrebare asupra modului în care se formează roiurile de galaxii. Cercetătorii au identificat un grup uriaș de galaxii antice, extrem de fierbinte, apărut la doar 1,4 miliarde de ani după Big Bang, mult mai devreme și mai intens decât ar indica modelele actuale ale evoluției cosmice, informează Live Science.

Descoperirea sugerează că modelele privind ritmul de creștere al acestor structuri cosmice ar putea necesita o reevaluare, au raportat cercetătorii pe 5 ianuarie în revista Nature.

Roiurile de galaxii sunt structuri alcătuite din materie întunecată și sute sau chiar mii de galaxii, toate legate între ele de gravitație. Galaxiile sunt separate de un amestec de gaze cunoscut sub numele de mediu intracluster. Pe măsură ce roiurile se formează, acest mediu se încălzește din cauza interacțiunilor gravitaționale din interiorul roiului și a energiei emise de stelele tinere și de găurile negre. Procesul este însă unul lent, iar observarea unui mediu intracluster fierbinte în roiuri tinere de galaxii este extrem de rară.

„Înțelegerea roiurilor de galaxii este esențială pentru a înțelege cele mai mari galaxii din Univers”, a declarat într-un comunicat coautorul studiului, Scott Chapman, astrofizician la Universitatea Dalhousie, care a realizat cercetarea în perioada în care activa la Consiliul Național de Cercetare al Canadei.

Aceste galaxii masive se găsesc în principal în roiuri, iar evoluția lor este puternic influențată de mediul extrem în care se formează, inclusiv de mediul intracluster.

În noul studiu, cercetătorii au folosit Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, un radiotelescop extrem de puternic situat în Chile, pentru a observa un roi tânăr și luminos de galaxii, cunoscut sub numele de SPT2349-56, a cărui lumină a fost emisă la doar 1,4 miliarde de ani după Big Bang. Deși relativ mic ca dimensiune, aproximativ cât halo-ul exterior al Căii Lactee, roiul conține peste 30 de galaxii active și trei găuri negre supermasive și formează stele într-un ritm de peste 5.000 de ori mai rapid decât Calea Lactee.

Folosind un fenomen cunoscut sub numele de efectul Sunyaev-Zeldovich termic, echipa a descoperit că gazul din mediul intracluster este de cel puțin cinci ori mai fierbinte decât ar prezice teoriile actuale pentru un roi atât de tânăr.

„Nu ne așteptam să vedem o atmosferă intracluster atât de fierbinte atât de devreme în istoria cosmică”, a declarat într-un comunicat coautorul studiului, Dazhi Zhou, doctorand în cadrul Departamentului de Fizică și Astronomie al Universității din British Columbia.

La început am fost sceptic în privința semnalului, pentru că părea prea puternic ca să fie real.

Semnalul s-a dovedit însă autentic, ceea ce ar putea însemna că roiurile de galaxii se pot forma mult mai rapid decât se credea până acum.

„Aceasta ne arată că ceva din Universul timpuriu, cel mai probabil cele trei găuri negre supermasive descoperite recent în acest roi, deja transfera cantități uriașe de energie în mediul înconjurător și modela roiul tânăr mult mai devreme și mai intens decât am fi anticipat”, a explicat Chapman.

În studiile viitoare, echipa intenționează să investigheze ce înseamnă acest roi neobișnuit pentru modul în care se formează și evoluează roiurile de galaxii existente.

„Vrem să înțelegem cum interacționează formarea intensă de stele, găurile negre active și această atmosferă supraîncălzită și ce ne spun ele despre modul în care au fost construite roiurile de galaxii pe care le vedem astăzi”, a spus Zhou.

„Cum pot avea loc toate acestea simultan într-un sistem atât de tânăr și compact?”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
trump groenlanda
2
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
3
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rowley Hills, Dudley - September 10th 2022 - The Harvest Super Moon rises between the clouds above Birmingham. Credit: Scott CM/Alamy Live News
„Superluna Lupului”, spectacol pe cer. Cum poate fi văzută Luna plină alături de Jupiter în acest weekend
ilustrație cu cercuri radio bizare
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
Super Luna Recoltei 2025. Foto Getty Images
Ce este „Super Luna Recoltei”: cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie
calea lactee
Oamenii de ştiinţă au descoperit originea celor mai rapide stele din Univers
observator astronomic în China
Un mister cosmic în cursa tehnologică dintre SUA și China: De ce construiește Beijingul în secret cel mai mare telescop din lume
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu care...
profimedia-1064779352
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va...
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în...
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a...
Ultimele știri
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă
Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul, într-o râpă din Munţii Baiului. Salvamontiștii au intervenit de urgență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...